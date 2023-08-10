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Цены на нефть символически снизились на разнонаправленных факторах
Мировые цены на нефть символически снизились символически снизились на разнонаправленных факторах
Мировые цены на нефть символически снизились: трейдеры оценивают разнонаправленные факторы спроса и предложения сырья.
Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.03 снижается на 0,09%, достигая 87,46 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на столь же символические 0,07%, до 84, 34 доллара, передает РИА «Новости».
Нынешние ценовые уровни стабилизировались, с одной стороны, перспективами сокращения предложения на рынке, с другой – краткосрочным снижением спроса в США, где запасы нефти растут.
Кроме того, ранее Саудовская Аравия заявила, что продлевает на сентябрь начатое в июле дополнительное сокращение добычи, помимо взятых обязательств в рамках ОПЕК+, на 1 млн баррелей в сутки. Отмечается, что сокращение добычи затем может быть продлено или увеличено по объему. Также вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия в сентябре продолжит сокращать экспорт нефти на мировые рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки.