Цены на нефть символически снизились на разнонаправленных факторах

Мировые цены на нефть символически снизились символически снизились на разнонаправленных факторах

Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.03 снижается на 0,09%, достигая 87,46 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на столь же символические 0,07%, до 84, 34 доллара, передает РИА «Новости».

Нынешние ценовые уровни стабилизировались, с одной стороны, перспективами сокращения предложения на рынке, с другой – краткосрочным снижением спроса в США, где запасы нефти растут.

Кроме того, ранее Саудовская Аравия заявила, что продлевает на сентябрь начатое в июле дополнительное сокращение добычи, помимо взятых обязательств в рамках ОПЕК+, на 1 млн баррелей в сутки. Отмечается, что сокращение добычи затем может быть продлено или увеличено по объему. Также вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия в сентябре продолжит сокращать экспорт нефти на мировые рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки.