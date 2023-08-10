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МИД указал главную причину выхода России из зерновой сделки
Замглавы МИДа Галузин назвал помехи российскому сельхозэкспорту главной причиной прекращения зерновой сделки
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал условия возобновления Москвой зерновой сделки и причины, по которым она оказалась сорвана.
Галузин заявил, что Москва рассмотрит «возможность реанимирования черноморской инициативы» только после того, как будут решены «системные задачи». В их число входят «переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам».
При этом Галузин заявил, что «речи об аммиакопроводе Тольятти – Одесса уже, к сожалению, не идет». Он указал на подрыв Киевом аммиакопровода, хотя возобновление поставок по нему было одним из важных пунктов соглашений, передает ТАСС.
В случае возобновления зерновой сделки это должно быть сделано «только в соответствии с заявленными гуманитарными целями», сказал Галузин. Он подчеркнул, что Украина использовала морской гуманитарный коридор для террористических атак на Севастополь и Крымский мост, нападений на военные корабли и гражданские суда, что «противоречат духу и букве договоренности», которая заключалась для «безопасности судоходства».
Главной же причиной выхода России из зерновой сделки стало «отсутствие прогресса по выполнению меморандума Россия – ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта», сказал Галузин. Он обвинил США, ЕС и Великобританию в «упорном нежелании сделать реальные, а не на словах, изъятия из своих незаконных односторонних санкций для российских удобрений и продовольствия».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия. При этом Москва не станет на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям.