Замглавы МИДа Галузин назвал помехи российскому сельхозэкспорту главной причиной прекращения зерновой сделки

Tекст: Антон Антонов

Галузин заявил, что Москва рассмотрит «возможность реанимирования черноморской инициативы» только после того, как будут решены «системные задачи». В их число входят «переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам».

При этом Галузин заявил, что «речи об аммиакопроводе Тольятти – Одесса уже, к сожалению, не идет». Он указал на подрыв Киевом аммиакопровода, хотя возобновление поставок по нему было одним из важных пунктов соглашений, передает ТАСС.

В случае возобновления зерновой сделки это должно быть сделано «только в соответствии с заявленными гуманитарными целями», сказал Галузин. Он подчеркнул, что Украина использовала морской гуманитарный коридор для террористических атак на Севастополь и Крымский мост, нападений на военные корабли и гражданские суда, что «противоречат духу и букве договоренности», которая заключалась для «безопасности судоходства».

Главной же причиной выхода России из зерновой сделки стало «отсутствие прогресса по выполнению меморандума Россия – ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта», сказал Галузин. Он обвинил США, ЕС и Великобританию в «упорном нежелании сделать реальные, а не на словах, изъятия из своих незаконных односторонних санкций для российских удобрений и продовольствия».

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия. При этом Москва не станет на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям.

