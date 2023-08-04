  • Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна
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    Как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу
    Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности
    Израильский эксперт: ПРО «Праща Давида» может оказаться на границах Украины
    Украина хочет наказать российскую саблистку Смирнову пожизненно
    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске
    Крым ночью пытались атаковать 13 дронами
    Российские силы овладели опорными пунктами ВСУ под Купянском
    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО
    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    0 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    47 комментариев
    Новости
    10:05Ереван и Баку начали прорабатывать предложения Москвы по деэскалации

    Власти Армении и Азербайджана взяли «в домашнюю проработку» предложения России по деэскалации напряженности в регионе, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар.

    10:01«Почта России» запустила прямую авиадоставку в Грузию

    «Почта России» запустила регулярные прямые авиаперевозки грузов в Тбилиси, теперь время доставки отправлений в Грузию уменьшится на два-три дня, сообщили в пресс-службе компании.

    09:59Похищение невест в Казахстане предложили сделать уголовно наказуемым

    Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане предложил ввести отдельную статью в местный уголовный кодекс, предполагающую введение наказания за похищение невест; подобная статья уже есть в уголовных законодательствах Узбекистана, Киргизии и Туркменистана, сообщила пресс-служба омбудсмена.

    09:40Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна

    Москва не готова на слово верить звучащим из Вашингтона заявлениям о содействии экспорту из России при возвращении в зерновую сделку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    09:35Бородай: Попытками прорвать фланги под Артемовском ВСУ истощают резервы

    Бесполезные попытки ВСУ прорвать фланги под Артемовском приводят к истощению Киевом собственных резервов, заявил депутат Госдумы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

    09:25Марочко: ВСУ стали чаще применять самодельные беспилотники

    Украинские силы на Купянском, Краснолиманском и части Донецкого направления стали чаще использовать беспилотники кустарного производства, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    09:22На Украине решили увеличить штрафы за российскую музыку

    Депутаты Верховной рады предложили увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российского музыкального контента в публичных местах, такой законопроект зарегистрирован в украинском парламенте.

    09:15Тела двух человек нашли в реке в Иркутской области

    В зоне поисков пропавшей в июле отправившейся на рыбалку в Киренском районе семьи с внуком в реке Чучуй Иркутской области были найдены тела мужчины и женщины, сообщили в ГУ МВД по региону.

    09:00Бывшего депутата Сейма Латвии сочли виновным в стычке с русскоязычным соседом

    Бывший депутат Сейма Латвии Рейнису Знотиньш пожаловался в полицию на своего русскоязычного соседа, но сам стал участником административного процесса о мелком хулиганстве.

    08:58Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности

    Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки в США на пять–десять лет, сообщили представители компании-разработчика ГосМКБ «Вымпел» в журнале «Арсенал Отечества».

    08:51Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя против Цукерберга

    Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского бизнесмена Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга, сообщил близкий к ситуации источник.

    08:45США и Украина начали переговоры о гарантиях безопасности для Киева

    Вашингтон и Киев приступили к переговорам о долгосрочных обязательствах в области безопасности между США и Украиной, сообщил Госдепартамент.

    08:39ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку в ДНР

    ВСУ утром в пятницу обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, Макеевку и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    08:33Стало известно о поиске производителя двигателя на Як-152

    ПАО «Яковлев» (бывший «Иркут») ищет в России партнеров для импортозамещения немецкого авиадвигателя для учебно-тренировочного самолета (УТС) Як-152 для ВКС России, сообщил заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

    08:30Politico: Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи по Украине

    Власти Саудовской Аравии, вероятно, проинформируют Москву об итогах запланированной на выходные в Джидде встречи по Украине, пишет газета Politico.

    4 августа 2023, 09:40

    Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна

    Песков: Россия не готова на слово верить заявлениям США о возвращении к зерновой сделке

    Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Москва не готова на слово верить звучащим из Вашингтона заявлениям о содействии экспорту из России при возвращении в зерновую сделку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отрицательно ответил на вопрос РИА «Новости», готова ли Россия поверить американским чиновникам и вернуться в зерновую сделку.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке.

    3 августа 2023, 05:19
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    NYT: ВСУ из-за неудач наступления решили изменить тактику, которой обучились на Западе

    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что украинские военные, которых готовили на Западе, застревали из-за минных полей, откладывали операции, терялись, передает РИА «Новости».

    Решение ВСУ изменить тактику, по мнению издания, которое ссылается на американских официальных лиц и аналитиков, явно свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи украинского контрнаступления не оправдались даже после поставок вооружений и обучения военнослужащих.

    Украинские командиры, как сообщается в статье, теперь фокусируются «на изматывании российских сил». Вторая волна сил, которая прошла подготовку на Западе, в основном осуществляет «только маленькие атаки», говорится в публикации.

    При этом в США выражают опасения, что возвращение ВСУ к старой тактике сыграет на руку России: у украинских военных быстро закончится оружие.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских врачей писали, что число раненых при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось «колоссальным».

    Президент Владимир Путин отмечал 29 июля, что в тактике ВСУ произошли некоторые изменения: берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя людей под удары.

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    3 августа 2023, 20:12
    США пообещали помощь России в обмен на возвращение в зерновую сделку

    Блинкен: США сделают все для экспорта российского продовольствия после возврата России в зерновую сделку

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Он заявил, что в случае возвращения к соглашению Вашингтон продолжит делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все, в том числе и Россия, могли осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, передает ТАСС.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

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    3 августа 2023, 04:12
    Посол Антонов объяснил реальную цель призывов США сохранить ДСНВ
    Посол Антонов объяснил реальную цель призывов США сохранить ДСНВ
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Реальная цель американских властей, на уровне Госдепа выступивших за сохранение Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключается в получении доступа на российские базы СНВ и данным о развитии российского стратегического арсенала, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства России в США, назвал «пустым сотрясанием воздуха» заявление Госдепартамента о причинах, по которым выполнение ДСНВ отвечает интересам американской нацбезопасности.

    Дипломат отметил, что американская сторона уже давно нарушает дух и букву этого соглашения. Вашингтон не соблюдает не только установки, заложенные в преамбуле ДСНВ, но также центральные лимиты Договора, ограничивающих количество стратвооружений. По словам посла России, Вашингтон нелигитимно вывел из-под засчета порядка 100 СНВ. Речь идет о пусковых установках и тяжелых бомбардировщиках, уточнил он. Причем американская сторона игнорировала неоднократные требования России устранить эту проблему, указал Антонов.

    Он добавил, что попытки Вашингтона рассматривать тему ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики. Развязанная властями США гибридная война против России стала более важным фактором, приведшим к нынешнему кризису вокруг соглашения, подчеркнул он.

    В Госдепе ранее заявили, что США готовы проводить консультации и работать с Россией в конструктивном ключе в рамках выполнения договоренностей по ДСНВ.

    В Кремле также выражали готовность к переговорам с Вашингтоном по контролю над вооружениями, отмечая, что Москва ждет конкретных предложений от США по дипломатическим каналам.

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    4 августа 2023, 05:13
    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США

    Посол Антонов отверг обвинения в адрес России в якобы провоцировании продовольственного кризиса

    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США
    @ Jake Warga/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки обвинить Россию в якобы провоцировании продовольственного кризиса и использовании «продуктов питания в качестве оружия» являются элементов информационной войны, развязанной против нашей страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, обратил внимание на мантры о «чуть ли не «чудодейственности» украинского зерна». По его словам, при этом всем понятно, что именно Россия, являясь солидным и надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Попытки сравнивать потенциал России и Украины в сфере агроэкспорта дипломат назвал бессмысленными, поскольку доли на мировых площадках отличаются в разы.

    Если американские власти в самом деле заинтересованы в облегчении участи развивающихся государств, им следовало бы снять «санкционные оковы» с Меморандума Россия – ООН о продвижении росагроэкспорта, а также освободить застрявшие в европейских портах сотни тысяч тонн удобрений, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии отметил, что Белый дом не готов воспринимать трезвые аргументы в сфере продовольственной безопасности, поскольку вашингтонских чиновников ослепила «ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести России стратегическое поражение», в том числе на экономическом фронте.

    Именно поэтому, подчеркнул Антонов, США пытались сначала сорвать, а затем занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка. По словам дипломата, в Вашингтоне никак не придут в себя от мысли, что Россия решением президента Владимира Путина поставит африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна безвозмездно.

    Россия, продолжил Антонов, будет помогать Африке в превращении в самобытный и влиятельный центр мирового развития. «Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Континентом», – заключил дипломат.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

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    3 августа 2023, 00:55
    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса

    Посол Китая в Росии Чжан Ханьхуэй заявил о «дьявольских лапах» НАТО

    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса
    @ Dominika Zarzycka/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс на протяжении трех десятков лет повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, из-за НАТО произошло обострение украинского кризиса, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

    Дипломат в интервью ТАСС привел в пример ситуации в Косово, Ливии и Афганистане. По его словам, порядок и безопасность в Европе, существовавшие после холодной войны, оказались разрушены в результате «пяти расширений [альянса] на восток» и стали главной причиной обострения украинского кризиса.

    Глава диппредставительства Китая назвал НАТО «пережитком холодной войны». Он считает, что альянс должен был прекратить существование, когда холодная война закончилась. Однако НАТО продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты, подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, куда бы НАТО «не протянуло свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира».

    Напомним, большинство китайских граждан считают США и страны НАТО виновниками конфликта на Украине.

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    3 августа 2023, 18:50
    США ввели санкции против трех институтов РАН

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты внесли изменения и сокращения в санкционный список по России, добавив туда Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН, сообщило американское министерство финансов.

    Из санкционного перечня убрали принадлежащую российскому предпринимателю Сергею Адоньеву яхту Addiction, которая ходила под флагом Мальты, передает ТАСС.

    В отношении Института твердого тела РАН американские рестрикции уже действовали, санкции были введены из-за нарушения американского режима экспортного контроля в отношении Москвы.

    Ранее The Guardian писала, что Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей.

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    1 августа 2023, 23:07
    Захарова указала постпреду США при ООН на «козни» Вашингтона в зерновой сделке

    Захарова указала постпреду США при ООН Томас-Гринфилд на ответственность Вашингтона за провал зерновой сделки

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о роли Вашингтона в зерновой сделке.

    Томас-Гринфилд спросили, будут ли США способствовать экспорту продовольствия и удобрений из России. Постпред заявила, что участие США в зерновой сделке «заключалось в предоставлении поддержки выходу на рынок российских удобрений», а при отказе Москвы продлить сделку, «и эта часть сделки больше не работает», передает ТАСС.

    При этом Томас-Гринфилд заявила: «Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям. Мы пока не видели каких-либо свидетельств этого». Она выразила надежду на возобновление сделки, но добавила, что «надежды осталось мало».

    Захарова, комментируя слова Томас-Гринфилд, указала в Telegram, что «эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США». В МИД России призвали «не делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия». По словам Захаровой, США «лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России».

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

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    1 августа 2023, 21:48
    Американский хоккеист Менелл получил российский паспорт

    Американский хоккеист Менелл из ХК «Динамо» получил паспорт России

    Американский хоккеист Менелл получил российский паспорт
    @ Dennis Wierzbicki/USA TODAY Sports/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Защитник столичного хоккейного клуба «Динамо» из Соединенных Штатов Бреннан Менелл стал обладателем российского паспорта, сообщил источник.

    Менелл получил российский паспорт, следующим шагом станет получение спортивного гражданства, сообщил собеседник ТАСС.

    Напомним, в конце июля президент Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому атлету.

    В апреле Менелл выражал желание получить гражданство Российской Федерации и играть за сборную России. После этого канадский хоккеист петербургского СКА Брендан Лайпсик также изъявил желание получить российское гражданство.

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    3 августа 2023, 13:36
    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Американист Васильев: США боятся новых переворотов в странах Африки после мятежа в Нигере

    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера
    @ Carley Petesch/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    «Штаты серьезно заинтересованы в Нигере, в том числе за счет наличия там урановых рудников. Президент Мохамед Базум устраивал США тем, что экспорт сырья из страны не шел в Россию и Китай. Мы знаем, насколько ревностно США относятся к другим участникам «клуба ядерных держав», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «С другой стороны, если рассматривать политический аспект, страны Африки подвержены переворотам. Соединенные Штаты боятся, что Нигер спровоцирует серию мятежей на континенте. Тогда Вашингтон может потерять контроль над другими африканскими государствами», – отметил он.

    «В этом контексте все больше стран могут переориентироваться на другие крупные государства, в частности, на Россию. Кстати, возможность такого варианта развития событий подтвердил саммит Россия – Африка. Сегодня есть все предпосылки для усиления геополитической разновекторности континента, которая будет выбирать партнерство с Москвой и Пекином, а не с западными странами», – полагает собеседник.

    «Американцы уже пригрозили экономическими санкциями Нигеру. И нет сомнений в том, что они будут реализованы. Вместе с тем, я думаю, Штаты вряд ли решатся на введение своего военного контингента в страну для разрешения политической ситуации. Но при определенных обстоятельствах они могут попытаться прибегнуть к помощи союзников и пойти по ливийскому сценарию», – заключил Васильев.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе. Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    В свою очередь лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой Нигера, заявил, что не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета. Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Также сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей. Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

    Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

    Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.

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    2 августа 2023, 21:59
    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple

    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple

    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России после проведения ведомством исследований могут запретить продажу техники Apple, сообщили в федеральной службе.

    На вопрос о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований, в пресс-службе Роскомнадзора дали однозначный отрицательный ответ, передает ТАСС.

    Ранее в СМИ появилась информация, что технику Apple могут запретить после исследований, которые проводит подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). В Роскомнадзоре сообщали, что ЦМУ ССОП проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам.

    Ранее в Ростехе запретили использование iPhone в служебных целях.

    Напомним также, в начале июня Верховный суд России признал законность штрафа ФАС в отношении американской Apple на 906 млн рублей.

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    3 августа 2023, 03:53
    В США заявили о прочности экономики России перед санкциями Запада

    WSJ: Экономика России показала свою прочность перед западными санкциями

    В США заявили о прочности экономики России перед санкциями Запада
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская экономика продемонстрировала свою прочность и выдержала испытание западными санкциями, пишут американские СМИ.

    Как отмечается в статье The Wall Street Journal, план Запада «быстро поставить российскую экономику на колени» после начала спецоперации на Украине «идентичен тупиковой ситуации на поле боя».

    Источники издания говорят, что Россия испытывала проблемы с импортом микрочипов, однако в итоге их удалось решить. У ВС РФ есть возможность наносить удары высокоточным оружием на ежедневной основе, сказано в публикации, передает ТАСС.

    Кроме того, отмечается, что российскую нефть, несмотря на введенные ограничительные меры, продолжают покупать. Добыча углеводородов снизилась лишь незначительно, констатирует WSJ.

    Эксперты издания считают, что факторами устойчивости экономики России стали значительные государственные вливания, развитие военно-промышленного комплекса, а также переориентация торговли на восточных партнеров – Китай и Индию.

    Британские СМИ ранее писали, что Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей.

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    1 августа 2023, 10:17
    Трамп заявил о прокси-войне США против России

    Трамп заявил, что обвинения о его связях с Москвой привели США к прокси-войне с Россией

    Tекст: Алина Власенко

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что массовая истерия, к которой привели сфабрикованные против него обвинения в связях с Москвой, привели США к прокси-войне с Россией, которая может закончиться третьей мировой войной.

    По словам Трампа, сфабрикованные против него данные не только подорвали демократию США и  угрожали безопасности страны, но и «поставили под угрозу» свободу американцев. «Когда следовало снижать напряженность в отношениях с Москвой, фальсификация вызвала массовую истерию, которая помогла привести Россию в руки Китая», – пишет Трамп в колонке Newsweek.

    Теперь, пишет Трамп, Вашингтон вместо улучшения отношений с Москвой ведет прокси-войну с Россией. «Украина полностью разорена. Огромное количество людей убито. Мы вполне можем прийти к третьей мировой войне», – отметил экс-президент.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам следует ладить с Россией, поскольку российский запас ядерного оружия превышает американский.

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    1 августа 2023, 19:07
    США не обнаружили свидетельств причастности России к госперевороту в Нигере

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не видит признаков причастности Москвы к госперевороту в Нигере, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    США не видят свидетельств того, что за переворотом в Нигере стоит Россия, и что Россия материально поддерживает это или как-либо ответственна за это, сказал Кирби, передает ТАСС.

    Вашингтон «не принял какого-либо решения», но намерен провести проверку по продолжению помощи. США также дали понять руководству Нигера, какие могут быть последствия при потере американской поддержки. «Но никаких решений еще не принято», – заключил Кирби.

    Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. После того как Франция потребовала освободить Базума, новые власти обвинили Париж в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента.

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    2 августа 2023, 08:42
    Пентагон признал неспособность ВПК США функционировать на нужном уровне

    Пентагон: Спецоперация на Украине показала неспособность американского ВПК функционировать на нужном уровне

    Tекст: Алина Власенко

    Спецоперация на Украине показала, что военно-промышленный комплекс США не в состоянии функционировать на необходимом уровне, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

    По словам Карлин, спецоперация на Украине заставила американские власти осознать необходимость устроить турбонаддув для военно-промышленной базы США. Он подчеркнул, что в настоящее время американская военно-промышленная база не способна функционировать на нужном уровне, передает ТАСС.

    В этой связи Карлин подчеркнула, что Вашингтон увеличил финансирование ВПК, чтобы гарантировать надлежащие результаты.

    Ранее Bloomberg сообщал, что Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, включая артиллерийские снаряды и противотанковые системы, на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы.

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    2 августа 2023, 13:29
    Захарова отреагировала на заявления США о гарантиях безопасности Киеву

    Представитель МИД Захарова назвала заявления США о гарантиях безопасности Киеву словесной эквилибристикой

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления о начале переговоров по предоставлению Вашингтоном гарантий безопасности Киеву являются «словесной эквилибристикой» для сохранения Украины в качестве плацдарма против России, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, целью заявлений является поиск красивых, политологических формулировок, хотя суть остается прежней, передает ТАСС.

    «Это использование Украины в качестве инструмента антироссийской гибридной войны, которая была развязана Западом», – подчеркнула Захарова.

    Также представитель МИД добавила, что другой целью стало сохранение украинской территории в качестве плацдарма в прямом смысле этого слова.

    Ранее Захарова отметила, что американские власти, отказывающиеся осуждать атаки украинских беспилотников на Москву, официально оправдывают террористические методы киевского режима.

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