Звезду «Универа» не впустили в Грузию

Российский актер Гогунский не смог попасть в Грузию по политическим причинам

Tекст: Антон Антонов

Шахиди подчеркнул, что «причины очевидны – политические». По словам директора, «граница не впустила» Гогунского в Грузию, актер возвращается в Москву. «Говорил с ним на взлетной (полосе) в Тбилисском аэропорту», – приводит слова Шахиди РИА «Новости».

Гогунский в первую очередь известен по роли Эдуарда Кузьмина (Кузи) в сериале «Универ». Также Гогунский является композитором и певцом. В ноябре он привлек внимание пользователей интернета кавером на песню Анатолия Днепрова «Россия».

Напомним, с 15 мая президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в Грузию, а также отменил визовый режим с Грузией. Агентство гражданской авиации Грузии разрешило авиакомпании Georgian Airways осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву.