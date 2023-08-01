На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.22 комментария
Таможня Москвы передала Народному фронту более 16 тыс. пар конфискованной обуви
Московская таможня 1 августа безвозмездно передала Народному фронту более 16 тыс. пар конфискованной женской и детской обуви.
Гуманитарный груз общей стоимостью 6 млн рублей в ближайшее время будет передан ученикам и сотрудникам детских садов и школ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Обувь была ранее конфискована за нарушение таможенного законодательства и обращена в федеральную собственность по решению суда. Должностные лица Московской таможни подготовили все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность товара.
«Решением мирового судьи за нарушение таможенных правил организация, ввозившая указанный товар, была привлечена к административной ответственности, и в качестве наказания вынесен административный штраф и конфискация имущества. Должностными лицами Московской таможни проведен комплекс мероприятий по получению информации о сертификации и подтверждении безопасности товара и во взаимодействии с Народным фронтом организована безвозмездная передача его в те регионы, которые сейчас нуждаются в помощи», – пояснил начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Московской таможни Сергей Сатанин.
«Это первый случай в истории, когда таможня передает нам на гуманитарные нужды товары легкой промышленности. Сейчас здесь детская обувь. А двумя днями ранее мы забрали женскую обувь. Машина с грузом выезжает уже сегодня», – рассказал представитель Народного фронта Василий Бочкарев.