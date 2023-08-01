На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.22 комментария
США не обнаружили свидетельств причастности России к госперевороту в Нигере
Вашингтон не видит признаков причастности Москвы к госперевороту в Нигере, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
США не видят свидетельств того, что за переворотом в Нигере стоит Россия, и что Россия материально поддерживает это или как-либо ответственна за это, сказал Кирби, передает ТАСС.
Вашингтон «не принял какого-либо решения», но намерен провести проверку по продолжению помощи. США также дали понять руководству Нигера, какие могут быть последствия при потере американской поддержки. «Но никаких решений еще не принято», – заключил Кирби.
Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. После того как Франция потребовала освободить Базума, новые власти обвинили Париж в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента.