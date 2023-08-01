США не обнаружили свидетельств причастности России к госперевороту в Нигере

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    22 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

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    Новости
    19:24В Турции совершено нападение на консульство Швеции

    Шведское консульство на территории турецкого города Измир подверглось нападению, тяжелые ранения получил один человек.

    19:16Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ.

    19:08Военный хирург рассказал об извлечении неразорвавшегося снаряда из ноги раненого десантника

    Командир 39-го отдельного медотряда 106-й тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии ВДВ, гвардии подполковник Юрий Бровко рассказал об уникальной операции по извлечению неразорвавшегося снаряда из ноги военнослужащего в госпитале в Луганске.

    19:07США не обнаружили свидетельств причастности России к госперевороту в Нигере

    Вашингтон не видит признаков причастности Москвы к госперевороту в Нигере, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    18:59Таможня Москвы передала Народному фронту более 16 тыс. пар конфискованной обуви

    Московская таможня 1 августа безвозмездно передала Народному фронту более 16 тыс. пар конфискованной женской и детской обуви.

    18:52Глава Севастополя Развожаев заявил о сбитом беспилотнике

    У поселка Кара-Кобы в Севастополе, по предварительной информации, сбит беспилотник, на земле произошел подрыв, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    18:50Востоковед: Если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай

    «Очевидно, что военный переворот в Нигере был плохо подготовлен. Лидеры мятежа не очень понимают, что им делать, поскольку каждое новое действие лишь ухудшает ситуацию», – сказал газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Алексей Маслов. Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать объявлением им войны интервенцию в Нигер.

    18:44Экс-сотрудника детсада в Австралии обвинили в насилии над 91 ребенком

    Бывшему работнику детского сада в Австралии предъявили обвинение в 1623 случаях сексуального насилия и жестокого обращения в отношении 91 ребенка, сообщил австралийский портал 9news.

    18:36Количество зарегистрированных в регионах кандидатов в губернаторы достигло 63 человек

    На конец дня 24 июля было зарегистрировано порядка 25 кандидатов на выборы губернаторов, а по данным на 1 августа количество успешно зарегистрированных кандидатов составляло уже 63 человека, сообщили в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

    18:28Известный каскадер Энигма погиб при падении с 68 этажа в Гонконге

    Известный французский руфер и каскадер Реми Лучиди (Remi Enigma) погиб, упав с 68 этажа небоскреба Tregunter Tower в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post.

    18:19В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота

    Группа высокопоставленных военных в Сьерра-Леоне арестована по подозрению в подготовке массовых акций протеста и подготовке мятежа, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию западноафриканской страны.

    18:10Матвиенко предложила Путину создать совет по интеграции новых регионов

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила создать совет по интеграции новых регионов.

    18:01Шойгу: Россия готова помочь в повышении боевых возможностей ВС Алжира

    Министерство обороны России готово оказать содействие повышению боевых возможностей вооруженных сил Алжира, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на переговорах с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шангрихой.

    17:53При пожаре высотки в Алма-Ате людям пришлось прыгать из окон

    В Алма-Ате загорелся многоэтажный жилой дом, из него эвакуировали несколько сотен человек, несколько жителей выпрыгнули из окон на растянутые внизу ковры и матрасы.

    17:45В США назвали бойней контрнаступление ВСУ

    Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    1 августа 2023, 19:07

    США не обнаружили свидетельств причастности России к госперевороту в Нигере

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не видит признаков причастности Москвы к госперевороту в Нигере, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    США не видят свидетельств того, что за переворотом в Нигере стоит Россия, и что Россия материально поддерживает это или как-либо ответственна за это, сказал Кирби, передает ТАСС.

    Вашингтон «не принял какого-либо решения», но намерен провести проверку по продолжению помощи. США также дали понять руководству Нигера, какие могут быть последствия при потере американской поддержки. «Но никаких решений еще не принято», – заключил Кирби.

    Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. После того как Франция потребовала освободить Базума, новые власти обвинили Париж в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента.

    30 июля 2023, 20:30
    The Economist назвал признаки подготовки Китая к войне

    The Economist: Закупки нефти и соевых бобов могут быть признаками подготовки Китая к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Китай потратил десятилетия на совершенствование своих вооруженных сил, укрепил свою экономику против возможных санкций. При этом закупки сырья и продовольствия могут говорить о подготовке Пекина к войне, сообщил журнал The Economist.

    После развала СССР США доминировали в мире несколько десятидетий, но «угроза со стороны Китая» может привести к мировой войне, передает РБК со ссылкой на The Economist. Издание отмечает, что горячей точкой может стать Тайвань, который поддерживает США.

    По мнению авторов, Китай много лет укреплял свою экономику, а также армию, и обеспечил себе продовольственную безопасность. В статье также отмечается, что западные спецслужбы должны обратить внимание на возможные признаки подготовки Китая к войне: это закупки сырьевых товаров, продуктов питания и металлов. По словам аналитиков, данные о торговле «являются полезным индикатором намерений правительства».

    The Economist отмечает, что Китай импортирует почти три четверти потребляемой нефти, в случае, если бы Пекин начал наращивать свои резервы – это было бы одним из лучших показателей того, что он готовится к войне. Еще один важный маркер – потребление угля. Если бы страна начала сжигать его больше, чем обычно, это может привести к закупкам газа, из боязни быть отрезанным от поставок из-за рубежа.

    При этом запасов пшеницы Китая хватит 18 месяцев, а в случае подготовки к войне Пекин начал бы закупать еще больше сельхозпродукции, в особенности соевых бобов, большая часть которых идет на корм свиньям, ведь на свинину приходится 60% всего потребления мяса в стране.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай зовет Россию вместе управлять миром.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 07:55
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ в промышленных масштабах теряют солдат из-за наступления России

    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, надеясь заручиться политической поддержкой со стороны Запада, растрачивает жизни украинских военнослужащих «в промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    По мнению Макгрегора, единственное, на что могут надеяться ВСУ, это поставки истребителей F-16. Он напомнил, что Запад обещал эти самолеты Украине, однако никому не известно, когда это произойдет и удастся ли этим поставкам переломить ситуацию.

    Украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, а Россия тем временем с каждым днем все больше наращивает свой потенциал, подчеркнул полковник ВС США.

    По его словам, Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, причем российские запасы, по оценке Макгрегора, «огромны». Заводы в России, отметил он, работают по семь дней в неделю 24 часа в сутки и производят все необходимое.

    Россия, подчеркнул Макгрегор, является столь грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (5)
    30 июля 2023, 00:54
    Путин: Россия не хочет прямого столкновения с США, но готова к этому

    Путин: Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но готова к любому сценарию

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но всегда готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о провокациях американской стороны в Сирии.

    «Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет, и по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются, имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявлял, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США международная коалиция, так как ее авиация нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

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    30 июля 2023, 20:37
    Блинкен: Угроза ядерной войны не страшнее изменения климата

    Госсекретарь США Блинкен: Угроза ядерной войны соизмерима с угрозой изменения климата

    Tекст: Вера Басилая

    Потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем изменение климата, США уделяют внимание и другим проблемам человечества, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    В эфире австралийской новостной программы «60 минут» он заявил, что все проблемы имеют свое значение для человечества, однако изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех жителей планеты, передает Ura.ru.

    По его словам, Вашингтон уделяет большое внимание проблеме глобального потепления, но существуют и другие проблемы международного порядка.

    «Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть какие-то вещи центральные и на передовой – волк у двери, – включая потенциальный конфликт, но, без сомнений, климат, представляет экзистенциальный вызов для всех нас», – заявил госсекретарь США.

    Однако он не пояснил, почему он считает равноценной угрозу изменения климата и ядерную угрозу, которая по факту присутствует «здесь и сейчас».

    Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос изменения климата не идет ни в какое сравнение с угрозой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, которая растет с каждым днем.

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    30 июля 2023, 15:00
    Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины

    Американист Дудаков: Республиканские избиратели поддерживают выход США из войны на Украине

    Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Скандал с получением взяток в 10 млн долларов от украинской фирмы Burisma уже не только бьет по репутации президента США Джо Байдена, но и подрывает и так шатающийся консенсус по поводу дальнейшей поддержки Украины, заявил политолог Малек Дудаков.

    «Трамп потребовал перекрыть любые транши Украине – пока идут расследования коррупционных связей семейства Байденов с Киевом. Скандал с получением взяток в 10 млн долларов от украинской фирмы Burisma уже не только бьет по репутации Байдена, но и подрывает и так шатающийся консенсус по поводу дальнейшей поддержки Украины», – написал в своем Telegram-канале политолог.

    Дудаков отметил, что два основных республиканских кандидата – Дональд Трамп и Рон Десантис – уже давно критикуют продолжение войны на Украине.

    «Десантис и вовсе называл это территориальным спором, не затрагивающим интересы США. А недавно он признал украинский конфликт третьестепенным вопросом для внешней политики США. И пообещал быстро договориться о перемирии с Россией», – заявил эксперт.

    К ним подключился и еще один кандидат – финансист с индийскими корнями Вивек Рамасвами, который вышел на третье место по рейтингам, отметил Дудаков.

    «Он предлагает разделить Украину по «корейскому сценарию» между Россией и Западом. И сократить военное присутствие США в Восточной Европе. А также снять все санкции с России и помочь Москве восстановить взорванные «Северные потоки», – написал политолог.

    По его словам, Рамасвами хочет повторить «маневр Киссинджера»: перестать воевать с Россией и попытаться «пряниками» завлечь Москву на сторону Америки в борьбе с Китаем. Его идеи находят отклик у американцев, видящих именно Поднебесную, а не Россию, главным оппонентом США, объяснил эксперт.

    «Трамп открыто называет Байдена «скомпрометированным» Киевом, поэтому тот спускает остатки американских военных арсеналов на украинском фронте. Большинство республиканских избирателей поддерживают скорейший выход США из войны на Украине. Чем сильнее будут разгораться скандалы о коррупции, тем более шаткими будут позиции Байдена, и тем сложнее будет согласовывать новые военные транши. Особенно на фоне проваливающегося контрнаступа», – заключил политолог.

    Ранее Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти выступил за импичмент Байдена, чтобы провести расследование возможной причастности самого главы Белого дома и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности.

    В свою очередь американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Байдена. В них прямо говорится, что Burisma предложила Хантеру Байдену место в совете директоров, чтобы тот «через своего папу защищал нас от всякого рода проблем». Конгресс запросил эти документы. ФБР подтвердило их существование. При этом документы так и не были предоставлены в Палату представителей.

    Сообщалось, что сумма предполагаемой взятки семье Байдена могла составить до 30 млн долларов.

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    31 июля 2023, 14:32
    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки

    Американист Дробницкий: Если США дадут гарантии безопасности Украине, договоренностям придется следовать и новому президенту

    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гарантии безопасности – это попытка США успокоить украинских чиновников. Однако похожие обязательства Белый дом давал и бывшему руководству Афганистана, что не помешало американской армии покинуть Кабул. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что офис Зеленского начнет переговоры с Вашингтоном о предоставлении Украине гарантий безопасности.

    «Гарантии безопасности – это попытка найти формулу решения украинского вопроса, которую США могут представить своим подопечным. Сначала в Вашингтоне надеялись, что ВСУ за счет поддержки НАТО победят российскую армию, что привело бы к кризису в нашей стране. Но этого не случилось», – сказал политолог американист Дмитрий Дробницкий.

    «Теперь США необходимо успокоить Украину и показать, что они там навсегда. При этом в НАТО страну никто приглашать не собирается. Соответственно, в Вашингтоне ищут другую форму договоренностей. И тут могут пригодиться те самые гарантии безопасности. Но тут стоит помнить, что обязательства, данные, например, бывшему руководству Афганистана, не помешали американцам покинуть страну», – подчеркнул собеседник.

    «При этом нового президента США могут обязать следовать гарантиям. Такой прецедент был с Дональдом Трампом. Когда он только вошел в должность, Конгресс обязал министерство финансов США реализовать все санкции в отношении России, принятые еще при Обаме», – отмечает он.

    «Однако в данном случае нужен монолитный Конгресс. Хотя демократы поддерживают данные меры, Трамп склоняет республиканцев к приостановке помощи ВСУ до конца расследования дела Байденов. Кроме того, в 2024 году ожидаются выборы в Палату представителей и Сенат. Поэтому пока единства в законодательном органе власти США ждать не стоит», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страна на следующей неделе начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. В своем Telegram-канале он пояснил, что гарантии будут представлять из себя конкретные и долговременные обязательства, обеспечивающие «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем.

    По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Также он заявил, что уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Предполагается, что Украина заключит с участниками этой декларации двусторонние договоры, содержащих конкретные гарантии безопасности, а также четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали администрации Зеленского некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне».

    Коментарии (14)
    30 июля 2023, 04:05
    В США объявили о конце украинского контрнаступления

    Экс-разведчик ВС США Риттер: США говорят Украине, что контрнаступление завершено, все кончено

    В США объявили о конце украинского контрнаступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим обещал Западу заставить Россию капитулировать, использовав поставленное вооруженным силам Украины оружие, однако ВСУ даже не удалось преодолеть первую линию российской обороны, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom напомнил обещания, которые главком ВСУ Валерий Залужный давал в декабре прошлого года. Он просил у США «300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы», чтобы ВСУ могли «продвинуться на 84 км, дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым», передает РИА «Новости».

    И США дали Украине оружие, обучили украинских военнослужащих, а теперь «их убивают», подчеркнул Риттер. ВСУ, отметил бывший американский разведчик, не могут даже добраться до первой линии российской обороны, не говоря уже о Мелитополе.

    Киевскому режиму, считает Риттер, придется пересмотреть свои планы на фоне провала контрнаступления и отсутствия каких-либо результатов.

    «Контрнаступление завершено», – подчеркнул он. «США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», – заключил эксперт.

    Президент Владимир Путин в субботу заявил, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе. С начала контрнаступления в июне, как сообщил Путин, ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса. Глава государства отметил, что две трети подбитой техники было поставлено Западом.

    Коментарии (2)
    31 июля 2023, 09:18
    Косачев допустил эскалацию США конфликта на Украине в 2024 году

    Косачев: США могут пойти на эскалацию США конфликта на Украине во время выборов 2024 года

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон может пойти на эскалацию конфликта на Украине в 2024 году, если это будет нужно одной из партий для получения голосов на президентских выборах, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    По словам сенатора, складывается очень опасная ситуация, поскольку Вашингтон использует внешнюю политику в интересах своей межпартийной борьбы. Косачев уверен, что если какой-то партии потребуется ради дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на Украине, они это сделают.

    В интервью «Аргумента и фактам» Косачев выразил мнение, что то, что кульминация президентской кампании в США приходится на 2024 год, может стать роковым обстоятельством.

    Сенатор также указал, что эскалация военного конфликта может привести к возрастанию риска применения ядерного оружия.

    Ранее в Киеве заявили, что Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 04:55
    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе

    Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе

    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский режиссер Оливер Стоун назвал «прискорбной трагедией» тот факт, что западная пропагандистская машина искажает образ российского президента Владимира Путина.

    Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда отметил, что в 2017 году во время съемок документального фильма о Владимире Путине задавал российскому лидеру прямые и честные вопросы, при этом в словах президента России он не увидел никакой «воинственности», передает РИА «Новости».

    Режиссер особо отметил, что Путин называл политиков из США «американскими партнерами» и был готов к конструктивному сотрудничеству.

    Россия и Китай, по словам Стоуна, еще несколько лет назад были потенциальными союзниками США и друзьями, однако Вашингтон упустил эту возможность, и теперь эти две страны стали «двумя главными врагами» Соединенных Штатов.

    Ранее Стоун заявлял, что Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ.

    Путин подчеркивал, что бывшие партнеры России «маниакально разрушают базу для диалога».

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    30 июля 2023, 07:31
    Трамп назвал причину для дружбы с Россией

    Трамп: С Россией стоит ладить, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский

    Трамп назвал причину для дружбы с Россией
    @ Julia Nikhinson/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам следует ладить с Россией, поскольку российский запас ядерного оружия превышает американский, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что его заявления о том, что он «ладил» с президентом России Владимиром Путиным, встречают негативную реакцию со стороны «фейковых СМИ». «Нет, ладить – это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?» – передает РИА «Новости» слова 45-го президента США.

    Отметим, по данным исследований Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), мировым лидером по числу развернутых ядерных боеголовок являются США. У Вашингтона этот показатель составляет 1770 единиц (в прошлом году было 1744). У России, по данным SIPRI, развернуто 1674 единиц (1588 по данным за 2022 год). В общей сложности, Россия и США обладают 90% ядерного оружия в мире.

    Выступая на митинге сторонников в штате Пенсильвания, Трамп сказал, что США из-за ситуации на Украине оказались в «очень глупой и опасной позиции».

    По его словам, Европа выделила Украине помощь на 25 млрд долларов, тогда как США потратили на эти цели порядка 200 млрд долларов. «Вы можете представить, насколько мы глупы, насколько глупы, насколько глупы?» – повторил несколько раз экс-президент США.

    В понедельник Трамп, сравнивая американскую и европейскую помощь Украине, приводил несколько иные цифры: США, по его словам, потратили 150 млрд долларов, а Европа – 20 млрд. Тогда же бывший американский лидер потребовал от ЕС выделить Киеву еще 100 млрд долларов.

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    1 августа 2023, 01:18
    Медведев объяснил ужесточение своей риторики

    Медведев объяснил американскому миллиардеру Юрветсону ужесточение своей риторики

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя замечание об изменении своей риторики, сделанное американским миллиардером Стивеном Юрветсоном, указал, что это произошло из-за действий США.

    В комментариях в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Юрветсон отметил, что раньше Медведев был другим – миллиардер напомнил, как в 2010 году тот выступил в Стэнфорде. Он спросил, почему с тех пор Медведев так изменился. Замглавы Совбеза России ответил, что это «целиком вина» американских властей. При этом Медведев добавил смайлик к своему ответу, передает ТАСС.

    Напомним, Медведев сравнил лидеров Запада и Украины с инопланетными рептилоидами. После украинской атаки в Крыму он призвал к «негуманным методам» борьбы с террористами. Также он предположил, что Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон.

    Коментарии (4)
    1 августа 2023, 05:56
    Сенатор США назвал возможное применение ЯО на Украине атакой на НАТО

    Американский сенатор Грэм назвал возможное использование ядерного оружия на Украине атакой на НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Применение ядерного оружия на Украине станет «атакой на само НАТО», заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    Обращаясь в Twitter (соцсеть заблокирована в России) к «российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине», Грэм заявил: «Вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО». Грэм утверждает, что такой подход связан с близостью Украины к территории НАТО, передает РИА «Новости».

    Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российские враги должны молиться за Вооруженные силы России, поскольку они предотвращают мировой конфликт и не дают разгореться «ядерному пожару».

    Как сообщил телеканал CNN, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал слова Медведева, отметив, что использование ядерного оружия где-либо оказалось бы «катастрофой для всего мира». В свою очередь, помощник Медведева Олег Осипов заявил: «Вот уж кому не следует нас критиковать, так это тем, кто убил в ходе ядерной атаки на Японию почти 400 тыс. человек».

    В июне американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО.

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    30 июля 2023, 22:57
    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

    Минобороны: Беспилотник MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией

    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии
    @ Usaf/Us Air/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Беспилотник MQ-9 проамериканской коалиции утром воскресенья, 30 июля, допустил опасное сближение с истребителем Су-34 ВКС России, дистанция по высоте сократилась до менее 100 метров, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    Гуринов уточнил, что очередной подобный инцидент произошел в 6.53 на высоте 5 тыс. метров в районе Ракки. Он отметил, что полет дрона западной коалиции вновь не был деконфликтован.

    Столкновения с беспилотником удалось избежать благодаря профессионализму российских летчиков, передает ТАСС слова Гуринова.

    Он добавил, что за минувшие сутки со стороны коалиции зафиксировано 12 случаев нарушений протоколов деконфликтации.

    28 июля сообщалось, что у населенного пункта Нафла в сирийской провинции Ракка было зафиксировано очередное опасное сближение беспилотника возглавляемой США коалиции MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС.

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    31 июля 2023, 21:54
    Госдеп не стал осуждать Киев за удар украинских БПЛА по Москве

    Представитель Госдепа Миллер: Украина сама выбирает цели для ударов против России

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина самостоятельно принимает решения в выборе целей для ударов против России, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву.

    Как указал Миллер, «решения о том, как вести эту войну, остается за Украиной». По его словам, Соединенные Штаты «не дают разрешения» Киеву наносить удары за пределами страны, передает ТАСС.

    Ранее заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН выступает за прекращение ударов по гражданским объектам.

    Напомним, в ночь на воскресенье киевский режим пытался совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников. Все они были сбиты ПВО или подавлены системой РЭБ. В результате атаки повреждены фасады зданий комплекса «Москва-Сити», возбуждено уголовное дело.

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    1 августа 2023, 10:17
    Трамп заявил о прокси-войне США против России

    Трамп заявил, что обвинения о его связях с Москвой привели США к прокси-войне с Россией

    Tекст: Алина Власенко

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что массовая истерия, к которой привели сфабрикованные против него обвинения в связях с Москвой, привели США к прокси-войне с Россией, которая может закончиться третьей мировой войной.

    По словам Трампа, сфабрикованные против него данные не только подорвали демократию США и  угрожали безопасности страны, но и «поставили под угрозу» свободу американцев. «Когда следовало снижать напряженность в отношениях с Москвой, фальсификация вызвала массовую истерию, которая помогла привести Россию в руки Китая», – пишет Трамп в колонке Newsweek.

    Теперь, пишет Трамп, Вашингтон вместо улучшения отношений с Москвой ведет прокси-войну с Россией. «Украина полностью разорена. Огромное количество людей убито. Мы вполне можем прийти к третьей мировой войне», – отметил экс-президент.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам следует ладить с Россией, поскольку российский запас ядерного оружия превышает американский.

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