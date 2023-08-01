На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.22 комментария
Известный каскадер Энигма погиб при падении с 68 этажа в Гонконге
Французский каскадер Реми Enigma Лучиди разбился насмерть при падении с небоскреба в Гонконге
Известный французский руфер и каскадер Реми Лучиди (Remi Enigma) погиб, упав с 68 этажа небоскреба Tregunter Tower в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post.
Издание пишет, что каскадер соврал охраннику, что поднимется к другу, проживающему на 40 этаже. Было установлено, что Лучиди вышел на 49 этаже и поднялся на крышу по лестнице, люк был открытым, но самого каскадера нигде не было, пишет Life.ru.
В последний раз руфера видели живым, когда тот стучал в окно квартиры на 68 этаже. Была выдвинута версия, что экстремал таким образом просил о помощи, потому что не мог покинуть крышу, но, видимо, сорвался и упал.
Обстоятельства гибели Лучиди устанавливаются, у него была найдена камера, на которую он записывал свои восхождения. Энигма в свои 30 лет успел покорить небоскребы Португалии, Болгарии, Колумбии, Франции и Польши.
Ранее в 2019 году французский скалолаз Ален Робер, более известный как «Человек-паук», взобрался на небоскреб во Франкфурте-на-Майне, но после этого был задержан местными полицейскими.