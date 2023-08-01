На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
Пентагон назвал условие передачи F-16 Киеву
Страны Запада поставят Украине истребители-бомбардировщики F-16, когда пилоты ВСУ пройдут подготовку по их применению, ориентировочно это произойдет через несколько месяцев, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.
По ее словам, в ближайшие месяцы Пентагон будет активно работать с ключевыми европейскими союзниками над тем, чтобы гарантировать получение ВСУ техники, передает ТАСС.
Представитель оборонного ведомства США пояснила, что речь идет о сложной платформе, поэтому украинцам требуется подготовка, чтобы эффективно использовать F-16 на поле боя.
Карлин уточнила, что Вашингтон ведет активные переговоры на этот счет с Данией и Нидерландами, которые вызвались координировать усилия по передаче Киеву F-16.
Ранее издание Politico писало, что Украина вряд ли получит F-16 раньше весны 2024 года.