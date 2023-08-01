1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.0 комментариев
Трамп заявил о прокси-войне США против России
Трамп заявил, что обвинения о его связях с Москвой привели США к прокси-войне с Россией
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что массовая истерия, к которой привели сфабрикованные против него обвинения в связях с Москвой, привели США к прокси-войне с Россией, которая может закончиться третьей мировой войной.
По словам Трампа, сфабрикованные против него данные не только подорвали демократию США и угрожали безопасности страны, но и «поставили под угрозу» свободу американцев. «Когда следовало снижать напряженность в отношениях с Москвой, фальсификация вызвала массовую истерию, которая помогла привести Россию в руки Китая», – пишет Трамп в колонке Newsweek.
Теперь, пишет Трамп, Вашингтон вместо улучшения отношений с Москвой ведет прокси-войну с Россией. «Украина полностью разорена. Огромное количество людей убито. Мы вполне можем прийти к третьей мировой войне», – отметил экс-президент.
Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам следует ладить с Россией, поскольку российский запас ядерного оружия превышает американский.