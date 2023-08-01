Турецкие власти закрыли все пляжи курорта Шиле из-за поиска снарядов

Эксперт объяснила причины «скрытой безотцовщины» в России

Эксперт Карпович назвала методы решения проблемы «скрытой безотцовщины» в России

Tекст: Татьяна Косолапова

Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов рассказал, что его команда провела опрос, согласно результатам которого московские отцы проводят с детьми 35 минут в день, а 18% респондентов тратят на это 15 минут или меньше. В связи с этим депутат заявил, что в России наблюдается «эпидемия скрытой безотцовщины».



«Если это люди, которые работают и содержат свою семью, то у них просто нет времени на времяпровождение с детьми. Причем это касается не только мужчин, но и женщин, которые работают. Они приходят домой после трудового дня, занимаются домашним бытом, делают с детьми уроки и ни на что больше времени не хватает – пора спать. Безусловно, есть и те, кто не работают, но и детьми не занимаются», – говорит Карпович.

Чтобы решить это проблему, должны быть меры поддержки, которые бы стимулировали родителей совмещать свои семейные обязанности с трудом, считает собеседница. «Необходим комплексный подход. Если мы хотим формировать ответственное отцовство, то должна быть пропаганда, программы образовательного характера для отцов. Нужно делать фильмы, создавать проекты, в которых папа может участвовать. Нужны подсказки, куда пойти с ребенком. И, конечно, поддержка семьи должна быть и с точки зрения инфраструктурных вещей, и финансовая», – считает эксперт.



По ее словам, стоит сформировать повестку, благодаря которой родитель сам захочет принять участие в семье. А именно, и у отца, и у матери от отцовства и материнства должна быть выгода. И именно образовательный контент по времяпровождению с детьми стоит позиционировать как облегчение общения с ребенком – это и будет являться той самой выгодой, говорит Карпович.

«Так родители будут знать, где провести с ребенком те свободные минуты, которые появляются. А если будут приняты шаги для траты этого минимального свободного времени на детей, то уже появится мотивация находить его больше», – рассказывает эксперт.



По ее мнению, в России действительно много семей, где отец не участвует в воспитании своих детей. В связи с этим у растущего поколения формируется позиция, что все держится на матери. И поскольку дети не видят отцовского участия в их жизни, они проецируют такое поведение в дальнейшем и на свою семью, уделяя крайне мало времени уже своим сыновьям и дочерям либо не уделяя его совсем.



Что касается семей, где родители живут порознь из-за развода или иных обстоятельств, то насильно привлечь отца или мать к воспитанию ребенка невозможно, продолжает собеседница. Российское законодательство предусматривает лишь обязательную выплату алиментов. Но и здесь, по мнению эксперта, есть над чем работать.

«Нужно помогать родителям даже при разводах сохранять отношения. Это тоже такая менторская работа, наставничество, когда люди, которые не смогли между собой сохранить нормальные отношения, могут эти отношения построить ради ребенка. Не исключаю, что здесь необходимо какое-то участие государства, которое позволило бы этим людям договориться между собой в интересах ребенка», – заключила Карпович.













