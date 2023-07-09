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Зеленский назвал условие завершения конфликта с Россией
Президент Украины Зеленский: Война должна закончиться восстановлением территориальной целостности
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Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что окончание горячей фазы конфликта с Россией не будет означать конец войны, война должна закончиться «справедливостью и миром», а также восстановлением территориальной целостности.
Отвечая на вопрос в ходе интервью американской телекомпании ABC, Зеленский заявил, что война должна закончиться справедливостью и миром, с тем чтобы мы восстановили свою территориальную целостность. Он выразил мнение, что окончание горячей фазы войны и окончание конфликта не будет означать конец войны, передает ТАСС.
Также Зеленский прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот может положить конец войне в течение суток. Глава киевского режима выступил с утверждением, что у Трампа, кажется, были эти 24 часа однажды в его жизни. По мнению Зеленского, в распоряжении Трампа было время, но у него, видимо, были другие приоритеты. При этом глава киевского режима уточнил, что тогда Украина не была в состоянии полномасштабной войны, однако, по его версии, война все же велась.
Ранее Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий.
Названы варианты ответа России на решение Турции выдать «азовцев»
Политолог Лукьянов: Россия должна ответить Турции соразмерно нарушению договоренности по «азовцам»
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Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация), «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно», считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом ответ Москвы должен быть соразмерным.
Cообщение о возвращении на Украину из Турции бывших пленных главарей украинского нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) взбодрило субботний вечер, отметил Федор Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
Эксперт предложил оценивать это событие в рамках рационального. Лукьянов констатировал, что Турция не была и не будет союзником России, никогда этого не декларировала и к этому не стремилась. При этом он подчеркнул, что это же касается и России относительно Турции.
По мнению политолога, деловые контакты Москвы и Анкары проистекают из способности на основе взаимности принести друг другу определенную (иногда немалую) пользу и – что важнее – не причинять друг другу существенного вреда, который каждая сторона может при желании нанести противоположной. Как считает Лукьянов, эта схема довольно эффективно работает на протяжении восьми лет.
При этом залогом функционирования описанной схемы является четкое выполнение того, о чем договорились. Договоренностей может быть значительно меньше, чем противоречий, но, если они неукоснительно соблюдаются, это гарантирует продолжение успешного взаимодействия, несмотря на обилие разногласий.
Вместе с этим, указывает эксперт, по негласно принятому модусу поведения, на нарушение договоренности одной стороной должен обязательно последовать ответ соразмерного масштаба, после чего пассив «списывается», а баланс восстанавливается для продолжения совместных действий.
По мнению Лукьянова, в этой логике Россия должна чем-то ответить Турции, благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно. При этом политолог предупредил, что если ответа не последует либо, напротив, ответ будет непропорционально мощным, вся схема окажется под угрозой.
Ранее в субботу украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением договоренностей.
В Турции раскрыли обстоятельства принятия решения по главарям «Азова»
Источник в Турции: Решение передать Украине командиров «Азова»* могло быть принято только на высоком уровне
Решение передать Украине находившихся на турецкой территории командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) могло быть принято только на высоком уровне, сообщил дипломатический источник в Турции.
Дипломатический источник в Турции сообщил, что такое решение могло быть принято только на высоком уровне, учитывая имеющиеся договоренности между сторонами украинского конфликта, передает ТАСС.
Он также обратил внимание, что это произошло сразу по завершении визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского и что об этом не объявила турецкая сторона.
Ранее в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.
Guardian назвала «катастрофические» последствия провала наступления ВСУ
Guardian заявила, что в случае провала наступления ВСУ Зеленскому придется «обменять территории на мир»
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Если контрнаступление вооруженных сил Украины провалится, украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется вступить в переговоры с Россией, заявил обозреватель Саймон Тисдалл.
По словам Тисдалла, если не будет «прорыва», «запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис», а поддержка со стороны Запада снизится, Киеву, возможно, даже придется «обменять территории на мир», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Тисдалл полагает, что поражение ВСУ обернется «катастрофическими» последствиями не только для самой Украины, но и для других государств. Так, по мнению Тисдалла, не исключена дестабилизация ситуации в Восточной Европе. Ситуация на Украине окажет влияние и на тайваньский вопрос, заявил он.
Напомним, секретарь Совбеза России Николай Патрушев указывал, что контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике.
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Военкор: ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту
Военкор Котенок: ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту, российская система ПВО сбила ракету к северу от Тамани
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту, однако российская система ПВО перехватила ракету к северу от Тамани, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту, к северу от Тамани средствами ПВО сбита крылатая ракета. По имеющимся у него данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Тем временем Telegram-канал «Рыбарь» также сообщил о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту. По имеющимся у авторов канала данным, украинские формирования в очередной раз попытались нанести удар по российским объектам в Республике Крым. В сообщении говорится, что зенитчики 31-й дивизии ПВО ВС России перехватили ракету к северу от Тамани, разрушений и пострадавших нет, обломки упали в воды Азовского моря.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что движение по Крымскому мосту в обе стороны временно остановлено. Он уточнил, что, по имеющей у него предварительной информации, это связано с попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать часть Крымского моста в районе Керчи.
Ранее в воскресенье Минобороны Украины впервые признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. Тогда был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека.
Эксперт назвал условия для жесткого ответа Москвы на передачу «азовцев» Киеву
Востоковед Семенов: Если Анкара изменила позицию по отношению к Москве, нам придется сделать выводы
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Передача Турцией Киеву пленных «азовцев» могла стать результатом торга о поставке турецких гаубиц. И в итоге если ВСУ не получат гаубицы, то в целом это не сильно ударит по отношениям между нашими странами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что Турция передала Украине пленных командиров нацбата «Азов»*.
«Для полного понимания того, чем обусловлено такое решение турецкой стороны, нужно точно знать всю подоплеку. С одной стороны, это может быть результат давления на Турцию союзников по НАТО и Евросоюзу. Я также допускаю, что решение было обусловлено внутренними проблемами Турции, в решении которых Запад пообещал помочь», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.
«Вместе с тем я бы обратил внимание на тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в Анкару анонсировал поставки турецких гаубиц для нужд ВСУ. Если этого не произойдет в ближайшее время, то можно говорить, что был торг, а вместо гаубиц Украине отдали «азовцев», – отметил он.
«В таком случае я не вижу больших проблем для российско-турецких отношений. Все-таки отсутствие поставок оружия для нас, как мне кажется, приоритетнее. А в ситуации с «азовцами»* эффект больше медийный, нежели ощутимый на поле боя. Но нужно, конечно, смотреть тему в динамике», – полагает собеседник.
«Если же поставки гаубиц все-таки будут осуществлены, то тут можно делать вывод об изменениях в позиции Анкары и выяснять причины этого. В таком случае, конечно, нам придется реагировать достаточно жестко», – добавил эксперт.
«Я также допускаю, что это мог быть своего рода превентивный шаг турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, из-за того, что Россия не хочет продлевать зерновую сделку. Но в таком случае наш отказ от ее продления будет уже ответом на выдачу «азовцев»*, а не наоборот. Кроме того, Москва оставляет за собой право и на более жесткие ответы, в случае если турецкая сторона действительно перешла на проукраинскую позицию», – заключил Семенов.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается из Турции на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, он вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком встречают в одном из аэропортов Турции «азовцев» и вместе с ними садятся в самолет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее нарушением условий имевшихся договоренностей. «Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», – отметил он. Согласно договору, боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, добавил представитель Кремля. Он также отметил, что Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков.
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова»*, «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно». При этом ответ Москвы должен быть соразмерным.
Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ.
Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова»*.
Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Политолог объяснил природу низких моральных качеств Зеленского
Политолог Асафов: Зеленский лишен эмпатии к украинцам и заботится лишь о своих бизнес-активах
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Сперва Владимир Зеленский зарабатывал деньги в России, затем стал президентом благодаря финансовым и медийным ресурсам олигарха Игоря Коломойского, а позже вновь сменил «инвестора» и полностью вжился в роль, которая ему отведена Вашингтоном. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Асафов.
«Если вспоминать предысторию, то для Зеленского после работы в России участие в выборах президента под покровительством олигарха Игоря Коломойского было еще одним способом заработка. И если Коломойский пытался защитить свои активы, то шоумен и комик стремился нажиться», – напоминает Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты РФ.
Более того, пока Зеленский зарабатывал в России, он критиковал политику экс-президента Петра Порошенко по таким вопросам как статус русского языка и положение канонической Украинской православной церкви. Но это явление было временным.
«Обкатав в новых условиях «Квартал 95» и выпустив сериал «Слуга народа», Зеленский получал доступ к политическому лоббизму. Даже если бы он проиграл выборы президента, для него открывались двери в Раду. И тогда никто не думал о том, что подобный бизнес-план приведет к той ситуации, к которой он привел», – добавил он.
«Вскоре Зеленский понял – в борьбу с Россией готовы инвестировать. Запад дает деньги не только под условный «Евромайдан», но и под любую антироссийскую деятельность. Посмотрев, как это работает на практике, Зеленский решил вжиться в ту роль, которую ему предложили в Вашингтоне, и ушел от Коломойского, забыв о своих обещаниях добиться мира в Донбассе. Сейчас он всецело оправдывает ожидания своих инвесторов, причем с лихвой», – подчеркивает эксперт.
«Мы знаем, что аппетит приходит во время еды. Данные о финансовом состоянии Зеленского и его окружения известны. Доходы растут. Очевидно, что у президента Украины не осталось эмпатии к украинцам, а также никаких моральных и этических принципов, которые и до того были низкими», – акцентирует политолог.
«Единственное, что беспокоит Зеленского – это не судьба Украины, а поиск способа проиграть военный конфликт таким образом, чтобы не потерять нажитое имущество и деньги. Его бесконечное попрошайничество лишь подтверждает эту точку зрения. Да и любое выступление Зеленского всегда сопровождается словами «Дайте денег», – заключил Асафов.
В последнее время Зеленский все активнее обвиняет западных партнеров в том, что продвижение украинской армии проваливается из-за недостаточных поставок оружия. Он считает, что контрнаступление ВСУ могло бы начаться намного раньше, но при условии своевременных поставок вооружений с Запада. Об этом он заявил в интервью CNN.
Кроме того, в преддверии саммита НАТО Зеленский продолжает давить на западные страны в вопросе поставок истребителей F-16. В субботу президент Украины провел телефонные переговоры и. о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, с которым договорился о сроках начала обучения украинских пилотов управлению самолетами.
Ранее чешский премьер Петр Фиала после встречи с Зеленским заявил, что Прага передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы.
На фоне этого Зеленский, вопреки мнению и желаниям украинцев, активно уничтожает каноническую Украинскую православную церковь. Ранее религиовед Роман Лункин отмечал, что Зеленский и его окружение готовы ликвидировать УПЦ в угоду собственным политическим амбициям.
Минобороны Украины впервые признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту
Замглавы минобороны Украины Маляр подтвердила ответственность Киева за теракт на Крымском мосту
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Минобороны Украины признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту, это следует из сообщения замглавы украинского ведомства Анны Маляр.
Маляр заявила об этом в соцсетях, перечисляя достижения вооруженных сил Украины. «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту», – говорится в сообщении. По ее словам, теракт был совершен, чтобы «нарушить россиянам логистику», передает РИА «Новости».
В нескольких первых пунктах Маляр пишет «мы», когда говорит о каком-то достижении ВСУ («мы отправили крейсер «Москва» ко дну»), затем пункты списка перечисляются без «мы» («380 дней назад – получили от союзников первые Himars», «80 дней как получили от партнеров мощные средства ПВО – систему Patriot»), в том числе и признание в подрыве Крымского моста.
Украинские СМИ также расценили ее слова как признание подрыва Крымского моста украинской операцией. СМИ Украины заявили, что украинское минобороны впервые официально подтвердило удар по мосту.
Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Киев отказался комментировать причастность к теракту на Крымском мосту. ФСБ России сообщила, что теракт организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.
Движение по неповрежденной части Крымского моста было открыто в тот же день – 8 октября. После восстановления мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. В марте 2023 года на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планируется завершить к середине лета.
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В Харьковской области указали на упадническое настроение мобилизованных ВСУ
Глава администрации Харьковской области Ганчев: Среди мобилизованных ВСУ в регионе царят упаднические настроения
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В украинских подразделениях, особенно среди мобилизованных, базирующихся в Купянском районе Харьковской области, царит упадническое настроение, заявил в эфире программы «Соловьев. Live» глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Как указал Ганчев, с таким настроением эти бойцы ходят по улицам, пьют, что приводит их к большим потерям. По его словам, украинское командование бросает своих людей «на убой», здесь уже никто не говорит о патриотическом настрое защищать свою родину. Он уточнил, что люди уже видят, что действительно нет никакой защиты родины, а просто их «используют как мясо», поэтому и настроения такие упаднические в рядах этих мобилизованных, передает ТАСС.
Ганчев отметил, что также поступает информация о репрессиях в отношении тех жителей, которые поддерживают Россию. Он также заявил, что ВС РФ успешно пресекают попытки прорывов со стороны диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении.
Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинские военные указали на дефицит танков и бронетехники для захвата оборонительных линий России.
22 июня в Киеве объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам необходимо явиться в военкоматы в течение десяти дней. Подчеркивается, что приказу должны подчиниться все, кто не получал личных повесток.
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В Конгрессе США выступили против передачи Киеву кассетных боеприпасов
Против решения администрации США передать Украине кассетные боеприпасы выступили 19 конгрессменов-демократов
Против решения администрации Соединенных Штатов передать Украине кассетные боеприпасы выступили 19 конгрессменов-демократов, говорится в заявлении лидера прогрессивной фракции демократов в Палате представителей США Прамилы Джаяпал.
Конгрессмены в специальном письменном заявлении напомнили, что кассетные боеприпасы были запрещены почти 125 странами в соответствии с Конвенцией ООН, передает ТАСС.
Кроме того, конгрессмены указали, что Конгресс Соединенных Штатов с 2010 финансового года (начинается в стране с 1 октября) вводил жесткие ограничения на передачу кассетных боеприпасов.
Американские законодатели подчеркнули, что давно призывают исполнительную власть в США подписать эту Конвенцию ООН, а администрацию президента США Джо Байдена – не участвовать в какой бы то ни было передаче кассетных боеприпасов.
Конгрессмены в своем заявлении привели мнение экспертов о том, что в случае использования кассетных боеприпасов вероятность оставить опасные неразорвавшиеся материалы зависит от нескольких факторов и потенциально гораздо выше, чем оценивает Пентагон.
Американские законодатели подчеркнули, что не существует такого понятия, как безопасная кассетная бомба, и применение или передача их для применения вредит международным усилиям по ликвидации этих опасных боеприпасов.
Конгрессмены заявили, что история применения кассетных боеприпасов Соединенными Штатами – особенно наследие многолетнего ущерба гражданскому населению в Юго-Восточной Азии – должна помешать Вашингтону повторить ошибки прошлого.
Американские законодатели подчеркнули, что кассетные боеприпасы несут существенный риск причинения серьезного вреда гражданскому населению. Конгрессмены указали, что позиция Белого дома противоречит ограничениям Конгресса на передачу этого оружия.
Ранее в МИД России назвали решение США передать Киеву кассетные боеприпасы проявлением агрессивного курса Вашингтона, цель которого – затянуть конфликт на Украине.
В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что в администрации США называли применение кассетных бомб военным преступлением. В свою очередь врио главы ДНР Пушилин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к военным преступлениям Украины.
Напомним, в Демпартии осудили решение Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы, в чем заключаются особенности американских кассетных боеприпасов и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине.
Генерал ВС США заявил о бесполезности кассетных бомб для ВСУ
Генерал ВС США в отставке Хертлинг: Кассетные бомбы не помогут ВСУ в ходе контрнаступления
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Кассетные бомбы, которые Соединенные Штаты планируют передать Киеву, не помогут украинским войскам справиться с основными вызовами в ходе контрнаступления, заявил отставной американский генерал-лейтенант Марк Хертлинг изданию Newsweek.
Хертлинг отметил, что кассетные бомбы, которые США планируют передать Украине, не способны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей. При этом генерал обратил внимание, что эти боеприпасы могут представлять опасность для самих украинских солдат, которым придется передвигаться по территории, где остались неразорвавшиеся элементы, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что решение США передать Украине кассетные боеприпасы никак не повлияет на ход специальной военной операции.
В МИД России назвали решение Белого дома проявлением агрессивного курса Вашингтона, а также напомнили, что власти США называли применение кассетных бомб военным преступлением. В свою очередь врио главы Донецкой народной республики Пушилин обвинил американского президента Джо Байдена в причастности к военным преступлениям Украины.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы, в чем заключаются особенности американских кассетных боеприпасов и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине.
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В ВСУ раскрыли позывной главкома Залужного
Военнослужащий ВСУ Штефан: Главком ВСУ Валерий Залужный имеет позывной «Волонтер»
Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный имеет позывной «Волонтер», сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан.
Штефан заявил, что позывной главкома ВСУ – «Волонтер», передает РИА «Новости».
Штефан также опубликовал выполненные нейросетью несколько фотографий главного героя «Звездных войн» Йоды, значок которого в качестве символа носит на груди Залужный, что может свидетельствовать о том, что Йода является кумиром главкома ВСУ.
Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин предположил, что главком ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии о том, где могут находиться главком ВСУ Валерий Залужный и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.
Германия захотела заблокировать «немедленное членство» Украины в НАТО
Daily Telegraph сообщила о желании Берлина заблокировать идею о «немедленном членстве» Украины в НАТО
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На саммите НАТО в Вильнюсе Германия выступит против «немедленного членства» Украины в НАТО, так как опасается войны с Россией, сообщил источник в альянсе.
Источник заявил, что немецкая сторона «неприветливо относится к перспективе предложить немедленное членство» Украине. Германия выступает за то, чтобы «были процесс и время» на разработку гарантий безопасности. Как заявил источник, Берлин хочет «таким образом фактически заблокировать членство» Украины в НАТО, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Издание указывает, что несколько стран, в том числе США и Великобритания, работают над двусторонними гарантиями безопасности для Украины без ее членства в НАТО. Некоторые из восточноевропейских стран призывают предоставить Киеву на саммите, который состоится 11–12 июля, дорожную карту по вступлению в НАТО.
Напомним, большинство немцев выступили за то, чтобы Украину приняли в НАТО. Еще в мае 2023 года 54% немцев выступали против вступления Киева в ряды членов НАТО. Германский политолог Александр Рар заявил, что свою роль в изменении позиции жителей Германии сыграла пропаганда в СМИ.
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Замглавы МИД Украины Мельник послал к черту немецкого депутата
Замглавы МИД Украины Мельник послал к черту депутата Бундестага Стенгера
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Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник, который стал заместителем министра иностранных дел Украины, послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера, выступившего против передачи Киеву кассетных боеприпасов.
Стенгер подверг критике решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. Он выразил уверенность, что применение кассетных бомб приведет к гибели мирных жителей. Мельник заявил: «Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие». По его мнению, противники поставок кассетных боеприпасов «понятия не имеют, о чем говорят».
В соцсетях такой ответ сочли позором для дипломата. Пользователи соцсетей полагают, что Мельнику нужно призывать к переговорам, а не требовать большей эскалации, передает РИА «Новости».
Напомним, на должности посла в Германии Мельник прославился скандальными заявлениями, в том числе оскорблением канцлера Олафа Шольца. 20 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Мельника на должность посла в Бразилии.
Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
Контрнаступление украинской армии «не застряло на одном месте, а продвигается», но темпы не соответствуют ожиданиям, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Как указал Зеленский в интервью телеканалу ABC News, все хотят, чтобы это происходило быстрее, поскольку каждый день означает потери среди украинцев. По его словам, Украина продвигаемся, и не застряла на одном месте, передает РИА «Новости».
При этом он добавил, что «все желали бы видеть, чтобы контрнаступление завершилось в более короткие сроки». Украинский лидер подчеркнул, что не ощущает какого-либо давления со стороны своих партнеров на Западе в контексте контрнаступления.
Ранее британский политолог и писатель Марк Галеотти заявил, что ВСУ не удалось добиться заметных успехов в ходе наступления, российские войска действуют более эффективно, чем в начале спецоперации.
Кандидат в президенты США сравнил Зеленского с Гамельнским крысоловом
Кандидат в президенты США Рамасвами потребовал от Байдена заявить Зеленскому о нежелании видеть Украину в НАТО
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Глава американского государства Джо Байден должен четко заявить, что США категорически против принятия Украины в НАТО, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Рамасвами заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что это «жесткая красная линия» и что Байден в данном случае должен выступить против своего «друга- хулигана Зеленского». Рамасвами осудил позицию республиканцев «вроде Линдси Грэма», которые поддерживают включение Украины в НАТО. Он призвал их прекратить вести ситуацию к ядерной войне.
«При всех стенаниях по поводу Будапештского меморандума 1994 года (по которому США более чем выполнили свои обязательства) истеблишмент неокон-демократов хранит шокирующее молчание относительно обещаний Джеймса Бейкера Горбачеву в 1990 году о том, что НАТО никогда не будет расширяться на восток от Германии», – заявил Рамасвами.
Он указал, что НАТО создавалось для предотвращения конфликта с СССР, но стремительнее всего альянс расширялся уже после распада Советского Союза, а сейчас НАТО увеличивает риск ядерной войны с Россией.
«Это просто безумие», – заявил Рамасвами, заверив, что в случае победы на президентских выборах откажется «терпеть угрозы со стороны антидемократического комика, ставшего лидером». Он не понимает, почему «остальной Запад» продолжает «есть каждый день из рук» Зеленского, которого Рамасвами назвал «Пестрым дудочником» (Гамельнским крысоловом).
Напомним, Рамасвами – американский предприниматель с индийскими корнями, республиканец. Он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.
В 2018 году Фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как западные страны обещали не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора. В частности, занимавший пост госсекретаря США Бейкер обещал, что юрисдикция НАТО «не распространится ни на один дюйм на восток», если в альянсе «сохранят Германию».