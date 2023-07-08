В Конгрессе США выступили против передачи Киеву кассетных боеприпасов

Против решения администрации США передать Украине кассетные боеприпасы выступили 19 конгрессменов-демократов

Против решения администрации Соединенных Штатов передать Украине кассетные боеприпасы выступили 19 конгрессменов-демократов, говорится в заявлении лидера прогрессивной фракции демократов в Палате представителей США Прамилы Джаяпал.

Конгрессмены в специальном письменном заявлении напомнили, что кассетные боеприпасы были запрещены почти 125 странами в соответствии с Конвенцией ООН, передает ТАСС.

Кроме того, конгрессмены указали, что Конгресс Соединенных Штатов с 2010 финансового года (начинается в стране с 1 октября) вводил жесткие ограничения на передачу кассетных боеприпасов.

Американские законодатели подчеркнули, что давно призывают исполнительную власть в США подписать эту Конвенцию ООН, а администрацию президента США Джо Байдена – не участвовать в какой бы то ни было передаче кассетных боеприпасов.

Конгрессмены в своем заявлении привели мнение экспертов о том, что в случае использования кассетных боеприпасов вероятность оставить опасные неразорвавшиеся материалы зависит от нескольких факторов и потенциально гораздо выше, чем оценивает Пентагон.

Американские законодатели подчеркнули, что не существует такого понятия, как безопасная кассетная бомба, и применение или передача их для применения вредит международным усилиям по ликвидации этих опасных боеприпасов.

Конгрессмены заявили, что история применения кассетных боеприпасов Соединенными Штатами – особенно наследие многолетнего ущерба гражданскому населению в Юго-Восточной Азии – должна помешать Вашингтону повторить ошибки прошлого.

Американские законодатели подчеркнули, что кассетные боеприпасы несут существенный риск причинения серьезного вреда гражданскому населению. Конгрессмены указали, что позиция Белого дома противоречит ограничениям Конгресса на передачу этого оружия.

Ранее в МИД России назвали решение США передать Киеву кассетные боеприпасы проявлением агрессивного курса Вашингтона, цель которого – затянуть конфликт на Украине.

В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что в администрации США называли применение кассетных бомб военным преступлением. В свою очередь врио главы ДНР Пушилин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к военным преступлениям Украины.