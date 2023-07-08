Участники «Движения первых» приняли участие в акции «Семейный завтрак на траве»

Участники Движения Первых, вместе с родными, состоящими в сообществе «Родители Первых», приняли участие во Всероссийской акции «Семейный завтрак на траве». Его посвятили Дню семьи, любви и верности. Несмотря на то, что праздник отмечается 8 июля, семейные посиделки стартовали уже в начале лета и прошли в 70 регионах страны.

«Акция Движения «Семейный завтрак на траве» объединила Первых в 70 регионах нашей страны. Семейные завтраки на свежем воздухе, пешие походы и совместные игры – это те простые общие дела, которые помогают воспитать в детях понимание ценности семьи, создают истинную атмосферу любви и благополучия», – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

В День семьи, любви и верности – 8 июля – к празднику присоединились жители еще 12 регионов. Участники Движения провели традиционные семейные зарядки на свежем воздухе и поиграли в активные подвижные игры. Для дошкольников прошли конкурсы детских рисунков и уроки рукоделия. А родители смогли пообщаться и обсудить вопросы воспитания детей с психологами и лидерами общественного мнения.

«Это замечательная акция, которая дала нам возможность больше общаться друг с другом. Если родители заняты работой, а все члены семьи занимаются своими делами, такие моменты, когда все мы слышим друг друга, очень важны», – рассказала участница Движения из Курска Александра Щербинина.

Особенно ярко праздник прошел в Смоленске. На территории парка «Лопатинский сад» для ребят и их семей работали интерактивные площадки, здесь проходили бадминтонные битвы и битвы умов – в шахматы и шашки. Любой желающий мог попробовать научиться игре на ударных инструментах или размяться в зажигательной зумбе.

В Уфе участники акции не только позавтракали на природе, но и совершили прогулку по «Тропе здоровья». Чтобы накопить силы для уборки от мусора берегов озера Карьерное. Личный пример активистов Движения Первых оказался заразителен - к общественно-полезному досугу присоединились десятки жителей города. Вечер закончился песнями под гитару у костра. И советами по укреплению семейных ценностей от психолога городского центра «Индиго» Екатерины Кудрявцевой.

В Брянске семейный завтрак прошел на территории сада Свенского монастыря. Психолог областного центра Диана Григорьева поговорила с «Родителями Первых» о детско-родительских взаимоотношениях. Кроме того, семьи пообщались с иереем, настоятелем Успенского храма в селе Овстуг и руководителем молодежного отдела Брянской епархии Алексеем Ивановым. Священнослужитель рассказал о своем духовном пути, важности сохранения традиций и семейных ценностей.

В Вязьме Смоленской области для семей провели зарядку на свежем воздухе. Дети и взрослые поиграли в волейбол и устроили перетягивание каната. После завтрака участников ждал небольшой концерт.

В Чувашской Республике семейные завтраки стали туристическими и прошли на территории природного заповедника Большая Кокшага. Ребята вместе с родителями кипятили на костре воду для чая и варили кашу.

В селе Агинское Забайкальского края участники акции упражнялись в создании украшений в виде ромашки, главного символа семейного праздника.

С 9 июня участники опубликовали свыше 2 тыс. постов об этой акции в социальных сетях, а аудитория составила почти 2 млн человек.

Всероссийская акция «Семейный завтрак на траве» направлена на возрождение многовековой российской традиции семейных трапез, популяризацию традиционных семейных ценностей и улучшение внутрисемейного климата.