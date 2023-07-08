Захарова заявила о встревоженности России новым витком эскалации в Косове и Метохии

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8 июля, суббота | Последнее обновление — 13:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российский войска сорвали атаку ВСУ на Запорожском направлении
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Исходя из концепции гибридной войны, разработанной стратегами НАТО, урон противнику наносится в разных областях и самыми разными силами и средствами, но с единой целью.
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Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых».
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Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле.
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240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Захарова заявила о встревоженности России новым витком эскалации в Косове и Метохии
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Москва встревожена очередным напряжением в автономном крае Косово и Метохия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что наблюдается угроза существованию сербского народа
По ее словам, причиной эскалации стало проведение косовоалбанскими «властями» политики этнических чисток, погромов, изгнания и террора против сербов», передает ТАСС.
Захарова отметила, что это происходит при полном попустительстве США и ЕС, которые не хотят останавливать властей в Приштине.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что албанские власти Косово начнут новую волну гонений на сербов, когда Украина попытается развить контрнаступление.
Названо число погибших на Украине французских наемников
RTL: На Украине сейчас воюют около 100 наемников из Франции
Около 100 французских наемников воюют на территории Украины, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование.
В начале конфликта на Украине выразили желание воевать 800 французов, но только половина из них на самом деле отправилась в зону боевых действий, передает РИА «Новости».
Некоторые бойцы лишь несколько дней были на Украине, другие продержались более длительное время, есть и те, кто после отдыха дома снова отправился в зону конфликта, сообщает RTL.
Чаще это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, более трети из них «близки» к ультраправым убеждениям, а некоторые «неонацисты». Также сообщается, что около десяти французских наемников погибли на поле боя.
После проверки властей Украины наемники попадают в Интернациональный легион, где заключают договор с ВСУ и получают от 500 евро в месяц и до 3 тыс. за нахождение на передовой.
Рогов: ВС России начали контратаку в Запорожской области
Российские войска организовали контратаку у поселка Пятихатки в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Васильевском направлении ведутся активные боевые действия, российские военные отбили атаку ВСУ на поселок Жеребянки и начали контратаку, сказал Рогов РИА «Новости».
ВС России ведут огонь из минометов и артиллерии, они «выдавливают» с окраин северной части Пятихаток оставшуюся группу ВСУ, там остаются порядка 60–70 украинских боевиков.
Рогов пояснил, что отбросить ВСУ от этого населенного пункта нужно, поскольку с этой позиции украинские военные пытаются взять Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на города Васильевка, Энергодар и Токмак.
Ранее Рогов сообщал, что наступление ВСУ на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области остановлено.
Российские войска нанесли удар по «Кракену»
Глава пресс-центра Южной группировки российских войск Астафьев сообщил об ударе по резервам нацистского «Кракена»
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Поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.
Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям украинских военных и их опорным пунктам на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Российские войска сорвали две попытки штурмовой группы вооруженных сил Украины прорвать оборону в районе Майорска. ТОС «Солнцепек» накрыла силы ВСУ у Богдановки, передает ТАСС.
Напомним, в мае в результате ракетного удара было поражено расположение украинского нацбатальона «Кракен» (признано террористической организацией и запрещено на территории России). В июле также были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений нацистского формирования.
Эрдоган заявил о праве Украины вступить в НАТО и визите Путина в Турцию
Эрдоган встретился с Зеленским в Стамбуле и заявил о праве Украины вступить в НАТО
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Украина «заслуживает членства в НАТО», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Он также заявил о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе.
Эрдоган выразил поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины». Он сообщил, что рассчитывает на продление зерновой сделки «хотя бы на три месяца». При этом Турция выступает за «пролонгацию на два года».
Также Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры «как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленных». «В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь, Зеленский заявил, что зерновая сделка не должна зависеть от позиции одного государства. По его словам, «есть много разных проблем и вызовов», поэтому он выступил против ситуации, при которой приходится «собираться каждый раз, чтобы думать, как прожить два месяца людям в мире, как снова договориться». Зеленский сказал, что «должны быть разные коридоры». Он пояснил, что речь идет о движении судов из портов Николаевской области.
Говоря о возможности мирного урегулирования, Зеленский подтвердил свою позицию о неприемлемости «замораживания конфликта» и приверженность своему так называемому мирному плану.
Напомним, президент США Джо Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе.
В МИД России указывали, что оснований для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, при текущей позиции Запада и молчании ООН нет.
НАТО решило развернуть 300-тысячную армию в Европе
Столтенберг анонсировал размещение в Европе 300 тысяч боеготовых военнослужащих НАТО
Североатлантический альянс намеревается развернуть около 300 тыс. военнослужащих в Европе, они будут находиться в высокой степени боеготовности, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Планы по укреплению региональной обороны подразумевают, что НАТО развертывает 300 тыс. бойцов в высокой степени готовности, сказал Столтенберг, передает ТАСС.
Он уточнил, что в числе этих сил будут значительные воздушные и морские боевые силы.
Ранее в пятницу генсек альянса сообщал, что в НАТО намерены принять три плана по «борьбе с Россией и терроризмом». Один предназначен для Севера и Атлантики, другой – для Центральной Европы, третий – для Средиземноморского и Черноморского регионов.
СМИ: Разведка ФРГ прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина
ARD: Разведка ФРГ прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина
Федеральная разведслужба Германии (БНД) могла прослушивать переговоры белорусского президента Александра Лукашенко с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, утверждает немецкий телеканал ARD.
БНД якобы знала о попытке военного мятежа в России и следила за переговорами Пригожина и Лукашенко, утверждает ARD передает ТАСС. Сотрудники БНД якобы слушали «важный разговор» между политиком и главой ЧВК.
Немецкая спецслужба якобы подозревала о возможном мятеже приблизительно за неделю до инцидента, но не смогла подтвердить эти данные у партнеров. Поэтому ведомство федерального канцлера не проинформировали об этом.
Напомним, Лукашенко заявлял, что в ходе беседы с основателем группы «Вагнер» Пригожиным первые полчаса они разговаривали «на матерном языке».
Названа причина взрыва на заводе в Самарской области
Причиной взрыва на заводе в Самарской области назвали нарушение техники безопасности
Нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области, сообщили в экстренных службах.
Техника безопасности была нарушена при демонтаже трубопровода, передает ТАСС.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что власти готовы оказать помощь родственникам погибших. Напомним, в пятницу произошел взрыв на заводе «Промсинтез». Погибли шесть человек, еще двое получили травмы. Сам завод находится в Чапаевске и является одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России и СНГ.
Эксперт объяснил ценность трофейной ракеты Storm Shadow
Эксперт: Изучение трофейной Storm Shadow удешевит борьбу ВС РФ с этим типом ракет
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Тщательный анализ Storm Shadow займет около месяца, но наиболее важная информация начнет поступать уже в течение недели. На основании полученных данных ВС РФ смогут улучшить и удешевить методы противодействия этим ракетам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российским военным удалось захватить Storm Shadow.
«В первую очередь анализ Storm Shadow позволит точно узнать, из каких композитных материалов состоит ракета. Эта информация станет важным шагом на пути усовершенствования наших станций РЭБ. Кроме того, Россия получает возможность детально разобрать инерциальную систему наведения снаряда», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Движение к цели Storm Shadow осуществляется в три фазы. На первом этапе боезаряд получает данные с базы, что позволяет достаточно точно направить ракету в необходимый квадрат. Затем, уже в полете, снаряд считывает данные системы GPS. Таким образом, корректировка траектории происходит непосредственно в воздухе», – отмечает собеседник.
«На последнем этапе задействуется тепловая система самонаведения, которая молниеносно сравнивает заложенный в ракету образ цели с тем, что видит камера снаряда. Подобная трехфазная система позволяет нанести удар с максимальной точностью. Теперь у ВС РФ появляется возможность изучить эту систему изнутри», – подчеркивает эксперт.
«Более того, после детального изучения противодействие снарядам станет дешевле, поскольку мы сможем ориентироваться в большей степени на системы РЭБ, хотя ранее приходилось задействовать боеприпасы «Панцирь», – акцентирует собеседник.
«Точно оценить время, необходимое для анализа Storm Shadow, трудно. Однако, как показывает практика, на детальное рассмотрение может уйти около месяца. Тем не менее наиболее важные данные появятся уже через неделю начала комплексной работы по этому направлению», – резюмирует Кнутов.
Ранее российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, снаряд был разрушен лишь частично, поскольку упал плашмя.
«Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей. Фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», – рассказал Рогозин. Он добавил, что в боезаряде использована электроника очень высокого уровня.
В своем Telegram-канале Рогозин отметил, что матчасть ракеты пришлось доставать из «серой зоны» линии боевого соприкосновения под артобстрелом. Кроме того, украинские диверсанты пытались перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения. Операция по эвакуации трофейной Storm Shadow длилась два дня.
В настоящее время снаряд направили на одно из оборонных предприятий Москвы. Рогозин отметил, что специалисты изучат алгоритмы системы управления вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО, что позволит найти «противоядие» для наших систем РЭБ.
Американское издание The Drive пишет, что ракета может представлять огромную разведывательную ценность для России. Отмечается, что в конструкции Storm Shadow применены решения, обеспечивающую малозаметность. По мнению газеты, полезными для ВС РФ могут оказаться материалы, из которых создан снаряд, а также конструкция боеголовки.
Боеприпас получил инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS, а на финальном этапе полета ракета использует инфракрасную головку самонаведения (ГСН) с автоматическим распознаванием цели. Как пишет издание, изучение ГСН, бортовой электроники и программного обеспечения позволит найти в ракете слабые места.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Российский танк посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе
Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Плотникова посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе
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Когда украинские силы предприняли попытку наступления на Времевском выступе, экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова уничтожил несколько единиц бронетехники иностранного производства, сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Чехов сообщил, что в результате в рядах украинских войск началась паника. Плотников грамотно и уверенно руководил экипажем на одном из самых сложных участков боевых действий, сообщил Чехов. Отмечается, что экипаж не раз эвакуировал с поля боя поврежденную технику и вывозил раненых, передает РИА «Новости».
Чехов также рассказал, что на Южно-Донецком направлении нанесены удары по ВСУ у Угледара. Гаубичная артиллерия уничтожила «автомобильную технику с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного».
Вертолеты предотвратили ротацию подразделения ВСУ восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого. Чехов сообщил, что «уничтожены БТР, боевая бронированная машина и живая сила ВСУ».
На Запорожском направлении сорвано наступление пехоты ВСУ у Работино и Лобкового. Артиллерия уничтожила украинскую станцию РЭБ у Новодаровки. Также уничтожены гаубицы «Акация» и «Мста-Б» ВСУ у Новоивановки, САУ в районе Павловки, минометный расчет в районе Степногорска и пикап с националистами в районе Марфополь. Российская авиация нанесла удар по ВСУ у Жеребянки. Российский ЗРК «Тор» сбил «Валькирию» – украинский беспилотник.
Напомним, начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев сообщил, что поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское.
Рогов назвал новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами»
Рогов: Для Киева сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат
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На Запорожском направлении ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении.
«Новая тактика, применяемая ВСУ на Запорожском направлении, заключается в том, что пехота идет в атаку без поддержки бронетехники. Использование такой тактики оправдывается циничным отношением украинских властей к жизням собственных граждан. Для них сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«По сути, это как раз то «разминирование ногами», о котором я ранее писал в своем Telegram-канале. Это просто ужасно. Если сначала у них была хотя бы артиллерийская поддержка, то сейчас зачастую и ее нет», – добавил собеседник.
«В целом по Запорожскому направлению, начиная от Васильевки на западе и заканчивая Времевским выступом на востоке, противник ведет наступление малыми группами до 20 человек, нанося беспокоящие удары. Иногда они работают с бронетехникой и имеют артиллерийскую поддержку, но техника не подходит близко, работает из закрытых позиций», – рассказал он.
«Немаловажный аспект заключается в том, что ВСУ аналогичные действия предпринимают и на других участках линии боевого соприкосновения. Они пытаются как бы раздергивать нашу линию обороны, не обозначая, где будет основной удар», – добавил Рогов.
«Кроме того, противник ведет строительство локальных пунктов управления на Васильевском направлении, в районе Степногорска и Каменского. Это говорит о том, что велика вероятность активизации боевых действий наступательного характера в направлении Запорожской АЭС», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины применяют новую тактику в направлении населенных пунктов Пятихатки – Жеребянки в Запорожской области. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. От отметил, что украинские военные идут в атаку без поддержки тяжелой техники, при этом им активно содействует артиллерия.
Новая тактика, по мнению военкора, «получилась не очень». Со ссылкой на радиоперехваты Коц сообщил, что наступающая сторона понесла «большие потери «трехсотыми» (ранеными – здесь и далее прим. ВЗГЛЯД) и «двухсотыми» (погибшими)», откатившись на исходные позиции. Очередная попытка штурма Жеребянок захлебнулась, заключил Коц.
Напомним, активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.
Накануне позиции бойцов Вооруженных сил России в Запорожской области посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ», – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
В среду командир подразделения ВС России рассказал, что артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении. По его словам, воздушная разведка подразделения засекла выдвижение бронегруппы противника, в составе которой был замечен танк Leopard. Командир добавил, что артиллерийские батареи шквальным огнем остановили наступление на наши позиции, враг был вынужден вернуться на исходные позиции с потерями в личном составе и технике.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР и как может измениться военная обстановка в перспективе. Опрошенные газетой эксперты отмечали, что такой активностью противник пытается отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления.
Кроме того, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали проблемы ВСУ для осуществления второго этапа контрнаступления. Незадолго до этого в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления.
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Большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО
Большинство немцев выступили за то, чтобы Украину приняли в НАТО, следует из данных опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.
Из опроса следует, что 42% респондентов высказались за то, чтобы Украина стала членом НАТО после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против вступления Украины в альянс.
Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%.
По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос.
Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО.
В Белом доме заявили о тяжелом контрнаступлении ВСУ
В Белом доме заявил о тяжелом продвижении ВСУ при контрнаступлении
Украинское контрнаступление проходит тяжело, ВСУ встречают серьезное сопротивление со стороны Российской армии, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Российские военные окопались и бросили значительные силы и много боеприпасов для отражения наступления, заявил Салливан, передает РИА «Новости».
Он добавил, что киевский режим настроен продолжать и пока не использовал значительные ресурсы.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике.
Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС
Белорусская сторона передала бразильской ноту, подтверждающую намерение стать членом объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщили в МИД Белоруссии.
Посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич встретился с замминистра иностранных дел страны Марией Луизой Эскорел де Мораес и передал ей ноту, подтверждающую намерения Минска стать членом БРИКС, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Посол и замминистра поговорили об укреплении сотрудничества двух стран, указали на готовность наращивать политическое и торгово-экономическое взаимодействие. Также они обсудили поставки калийных удобрений на рынок Бразилии, перспективы участия Белоруссии в госпрограммах Бразилии для частных фермеров и семейных фермерских хозяйств.
Подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву задержали в Петербурге
ГУ МВД: Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву
Полиция задержала двоих мужчин, которые облили зеленкой адвоката Елену Пономареву на автобусной остановке на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Источник указал, что менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и ОМВД России по району Кунцево Москвы установили личности и при поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управление МВД России на транспорте задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Отмечается, что в настоящий момент задержанных доставляют для проведения следственных действий.
Напомним, в Подмосковье неизвестные облили зеленкой адвоката Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву. Ей были причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз. Девушка полагает, что нападение на нее связано с ее профессиональной деятельностью.
Адвокат Александр Добровинский, комментируя нападение на Пономареву, подчеркнул газете ВЗГЛЯД, что в Госдуме пора задуматься над тем, что нападение на адвоката должно быть приравнено к нападению на судью.
Белый дом принял решение передать Украине кассетные боеприпасы
Вашингтон намерен передать киевскому режиму кассетные боеприпасы, заявили в пресс-службе Белого дома в пятницу, 7 июля.
Решение о передаче кассетных боеприпасов откладывалось из-за рисков для мирного населения, заявили в Белом доме, передает РИА «Новости». Однако теперь в Вашингтоне считают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для мирных граждан.
США также увеличивают производство артиллерийских снарядов для удовлетворения нужд Киева, подчеркнули в Белом доме.
В пятницу в ФРГ заявили, что не одобряют передачу Киеву кассетных боеприпасов.
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