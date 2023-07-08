Байден объявил о ликвидации США запасов химического оружия

Байден заявил о ликвидации США остатков запасов химического оружия на военном складе Блю-Грасс

Остатки запасов химического оружия США, которые хранились на военном складе Блю-Грасс в Кентукки, ликвидированы, сообщил глава американского государства Джо Байден. Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас сообщил, что уничтожено все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа.

О ликвидации химического оружия США в пятницу сообщил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл. Он заявил, что «это знаменательное достижение стало результатом сотрудничества, которое на протяжении почти трех десятилетий велось властями на местах, в штатах и федеральным правительством», передает ТАСС.

Позднее Байден «с гордостью объявил, что США безопасно уничтожили последние боеприпасы из этих запасов», а «мир, свободный от ужасов химического оружия» стал «на шаг ближе». Байден также заявил, что Россия и Сирия должны вернуться к соблюдению конвенции и «признать свои необъявленные программы».

Ариас поздравил «государства-участников и в данном случае Соединенные Штаты Америки с этим крупным достижением для международного сообщества». При этом он заявил, что борьба с применением химического оружия продолжается. По его словам, «недавние случаи применения и угрозы применения токсичных химических веществ в качестве оружия» делают «предотвращение нового ухудшения ситуации» главным направлением работы ОЗХО.

Напомним, США были единственным участником Конвенции о запрещении химоружия, не завершившим процесс уничтожения своего запаса химического оружия. В 2021 году США ввели санкции против России, обвинив ее в применении химоружия. В Кремле подчеркивали, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что США тоже это сделают. США неоднократно переносили сроки завершения ликвидации химического оружия.

