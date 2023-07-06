«Единая Россия» в Херсонской области доставила помощь эвакуированным из зоны затопления

Участники предварительного голосования и волонтеры «Единой России» продолжают оказывать помощь жителям, эвакуированным и проживающим в пунктах временного размещения. Энвер Абдураимов доставил в ПВР «Адмирал» села Железный порт вещи, полотенца, развивающие и настольные игры для детей, игрушки, канцтовары, а также учебники для школьников по математике. Это то, что пострадавшие от затопления жители просили его привезти.

«Здесь проживают более 100 семей, причем большинство многодетные, пожилые. Как представители «Единой России» мы вникаем во все трудности, которые возникают у жителей и помогаем их решить. Привезли детские игрушки, развивающие игры, учебники. Эти дети оказались вырваны из своей обычной жизни – им сейчас очень нелегко психологически и такие простые вещи им должны помочь. Привезли и сладости, белье», – рассказал участник предварительного голосования «Единой России» Абдураимов.

В данном пункте временного размещения теперь на постоянной основе будет действовать пункт приема обращений.

«Во всех ПВР, куда селили эвакуированных из зоны затопления херсонцев, региональным отделением «Единой России» были открыты временные пункты обращения граждан. Мы приезжали, собирали заявки, отрабатывали их. Это было связано с тем, что в первые дни у людей возникала масса вопросов и важна была оперативность. Сейчас бытовые проблемы постепенно снимаются, но возникают трудности юридического характера. Поэтому решили, что есть необходимость, чтобы в ПВР Железного порта постоянно находился представитель «Единой России», к кому могут обратиться пострадавшие жители», – рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области.

В пункт временного размещения Скадовского района «Колос» участники предварительного голосования Игорь Черний и Оксана Мороз привезли стиральную машину и моющие средства. А для столовой ПВР Новониколаевки передали продукты.

«Привезли гречку, томатную пасту, сухой лук в столовую в Новониколаевке. Здесь кормят малоимущих, бойцов из проезжающих мимо колонн. Продуктов стало больше – внесли свою лепту. Мы делаем это и с заделом на будущее – сюда можно отправлять людей из других Пунктов временного размещения из окрестностей Скадовска», – рассказал участник предварительного голосования «Единой России» Игорь Черний.

Порядка 5 тонн воды гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области направила в Горностаевский муниципальный округ. Питьевую бутилированную воду загрузили во временном хабе в Геническе. Это гуманитарный груз, который поступил накануне из Оренбургской области. Воду местные власти распределят по малоимущим и маломобильным гражданам.