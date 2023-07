Хакеры атаковали приложение и сайт РЖД Цукерберг запустил новую социальную сеть Threads Американский предприниматель Цукерберг: В новой соцсети Threads за четыре часа зарегистрировались 5 млн человек 6 июля 2023, 08:50 Текст: Александра Юдина

Американский предприниматель и сооснователь компании Meta* (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг сообщил соцсети Threads, предназначенной для «обмена идеями и трендами с помощью текста». Соцсеть предназначена для «обмена идеями и трендами с помощью текста», Threads станет третьим сервисом в портфеле принадлежащей Meta* компании Instagram* Inc., передает РИА «Новости». Пользователь Twitter под ником DogeDesigner уже опубликовал пост с фотографией, на которой изображена мини-клавиатура, состоящая из трех клавиш: «ctrl», «C» и «V», подписав, что новое приложение было создано полностью с использованием этой клавиатуры, намекая на плагиат. Цукерберг спустя несколько часов после запуска сообщил, что количество регистраций достигло отметки в 5 млн человек. Также на фоне запуска своей новой соцсети Цукерберг впервые за 11 лет разместил пост в Twitter (запрещен в России). Бизнесмен опубликовал ставшую популярным интернет-мемом** фотографию, которая является кадром из мультфильма «Человек-паук». На ней изображены два Человека-паука, показывающие друг на друга пальцами. Ранее предприниматель Илон Маск заявил о готовности сразиться с Цукербергом «в клетке» из-за разработки компанией конкурента Twitter. Появились данные о подозрительном исчезновении Пригожина за несколько дней до мятежа Журналист Петров в эфире канала «Россия 1» рассказал о ходе расследования по делу о вооруженном мятеже Пригожина

Фото: Лев Бородин/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Следственные органы России продолжают расследование уголовного дела, связанного с организацией вооруженного мятежа 24 июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал журналист Эдуард Петров. Как сообщил Петров, дело по организации мятежа никто закрывать не собирался, расследование идет полным ходом, следователи и оперативники работают. Он сообщил, что они провели обыски по адресам, где располагаются офисы компаний Евгения Пригожина.



Петров сообщил, что одним из эпизодов дела является фейковое видео Пригожина о том, что якобы по силам и лагерю ЧВК был нанесен ракетный удар. Это видео было использовано как информационный повод для организации мятежа. Петров отметил, что уже доказана сфабрикованность этого видео – в нем есть несколько склеек, постановок, да и сам взрыв никем не был зафиксирован. Журналист напомнил, что, по версии авторов этой постановки, силы Пригожина якобы были обстреляны в пятницу, что привело к мятежу. Однако, по данным следствия, подготовка к нему велась заранее. «Пригожин во вторник пропал вообще с радаров. Он не подходил к телефонам, его не было нигде на связи, его машина пустая перемещалась по территориям. То есть со вторника Евгений Пригожин пропал. И никто не знал, где он находится. И только в субботу Пригожин появился в Ростове», – рассказал Петров.



В эфире также были показаны обыски, которые силовые структуры провели в офисах компаний и медиаструктур Пригожина.

Напомним, напомним, в ночь с пятницы 23 июня на субботу 24 июня в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Данным мятежом попытались воспользоваться антироссийские силы за рубежом в своих интересах, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев: «Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, и им не удастся раскачать ситуацию. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно. Несмотря на то что Пригожин под санкциями, было объявлено, что его нужно поддерживать». Одобрили мятеж самые явные враги России. Так, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов объявил, что поддерживает действия Пригожина. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, признанный иностранным агентом в России, и вовсе заявил, что всецело за вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер». «Пригожин нам не друг и даже не союзник... Но его мятеж – уникальная возможность, и второй такой еще долго не будет», – пишет Ходорковский. Глава МИД Украины Кулеба не скрывал своей радости: «В России происходит восстание… Любая проблема в тылу врага отвечает нашим интересам», хотя в конце и делает оговорку, что «сейчас рано прогнозировать последствия». Однако радость русофобских сил длилась недолго. Они были разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Таможня ФРГ объяснила арест личных машин россиян Таможня ФРГ назвала въезд в Германию на авто из России основанием для ареста машины

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Поездка в Германию на личном автомобиле из России является основанием для ареста машины, сообщила таможня Германии. Как сообщает РБК со ссылкой на ответ ведомства на запрос о возможности въезда в ФРГ на машине с российскими номерами, ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров.



Поэтому, сообщает издание, въезд на территорию Германии на личном автомобиле из России расценивается немецкими таможенными органами как основание для ареста машины. В англоязычном варианте статьи 3i говорится, что запрещены «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России» по соответствующему перечню, если они экспортированы из России или российского происхождения. При этом на немецком языке в документе применяется термин Einfuhr, который может означать и простой ввоз, а не только таможенный импорт. Согласно правилам ЕС, каждая страна союза вправе самостоятельно интерпретировать и имплементировать общеевропейские санкции. Ранее участились случаи ареста личных машин россиян при въезде в Германию. Новости СМИ2 Умер актер Алексей Кузнецов

Фото: vk.com/vakhtangov_theatre

Текст: Кристина Цыцура

Заслуженный артист России, актер театр им. Вахтангова, режиссер Алексей Кузнецов умер в возрасте 82 лет, сообщили в театре. В пресс-службе театра добавили, что о месте и дате церемонии прощания сообщат позже, передает ТАСС. Кузнецов служил в театре более 50 лет. В 1964 году окончил Театральное училище им. Бориса Щукина. После вуза поступил в театр им. Вахтангова, где сыграл более 50 ролей. Также снимался в кино, известен по ролям в фильмах «Аттестат зрелости» и «Мы с вами где-то встречались». Американский разведчик спрогнозировал исход конфликта на Украине Экс-разведчик ВС США Риттер: Конфликт закончится на условиях России, Украину ждет демилитаризация и денацификация

Фото: Reuters

Текст: Антон Никитин

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что конфликт закончится на условиях России, Украину ждет демилитаризация и денацификация. Риттер выразил уверенность в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что «война» закончится на условиях России, а после победы Москва проведет демилитаризацию и денацификацию Украины, передает РИА «Новости». Бывший американский разведчик отметил, что «для украинцев все пойдет наперекосяк», «они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств». Риттер также считает, что Россия больше не может доверять киевскому режиму в поддержке какого-либо мирного соглашения, поэтому правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено. По его словам, для Зеленского «это не закончится хорошо». Накануне президент Владимир Путин на встрече с выпускниками «школы губернаторов» ВШГУ РАНХиГС выразил уверенность в победе России. Новости СМИ2 МАГАТЭ запросило доступ на крышу ЗАЭС для поиска мин Гросси: МАГАТЭ запрашивает доступ на крышу ЗАЭС для проверки на мины

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Сотрудники МАГАТЭ запрашивают дополнительный доступ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы подтвердить отсутствие мин и взрывчатки, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Он уточнил, что эксперты МАГАТЭ запросили доступ к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также к турбинным залам и частям системы охлаждения, заявил Гросси, передает ТАСС. Ранее он заявлял, что МАГАТЭ при последних проверках атомной электростанции не нашла признаков минирования. СМИ: Актера Дмитрия Малькова задержали с наркотиками в Москве РИА «Новости»: У актера Дмитрия Малькова обнаружены наркотики растительного происхождения

Фото: kinopoisk.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Правоохранители в Москве задержали актера Дмитрия Малькова, известного по сериалам «Чикатило» и «ИП Пирогова», у него обнаружили наркотики, рассказал информированный источник. Как сообщил источник РИА «Новости», Малькова задержали в Красносельском районе столицы, у него, предварительно, нашли свыше 100 граммов растительного наркотика, актер находится под подпиской о невыезде. Между тем в пресс-службе столичной полиции, не называя имени фигуранта, сообщили о задержании в Красносельском районе мужчины 1999 года рождения с наркотическим средством, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК. Мальков снимался в сериалах «Чикатило», «ИП Пирогова» и «Алиса не может ждать», ему 24 года. Незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) карается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали с наркотиками актера Радмила Хайрутдинова, снимавшегося в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайна следствия». Новости СМИ2 Минобороны: Ракеты Storm Shadow все чаще пугают лишь степных тушканов В Минобороны назвали «вселенским враньем» утверждения британского адмирала Радакина о потерях и небоеспособности ВС России

Фото: Lewis Joly/AP/ТАСС

Текст: Антон Никитин

В Минобороны назвали «вселенским враньем» утверждения британского адмирала Радакина о потерях российской бронетехники и якобы утрате половины боеспособности Вооруженными силами РФ. В заявлении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале российского военного ведомства, подчеркивается, что опубликованные изданием Financial Times оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами «половины своей боеспособности» обескураживают вселенским масштабом вранья. В российском военном ведомстве отметили, что все это говорится Радакином на фоне стенаний других британских военачальников и даже министра обороны Бена Уоллеса о тотальном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского «контрнаступа», но «неожиданно» сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы «потерявшей боеспособность» Российской армией. В Минобороны также заявили, что перехваленные ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, вызывая, к сожалению, жертвы среди мирного населения, либо падают плашмя, не разрываясь, и пугают «лишь степных тушканов». В российском оборонном ведомстве выразили уверенность, что весь этот поставленный киевскому режиму британский «металлолом» после переплавки еще послужит новым российскими регионам неплохим сырьем в ходе восстановительных работ, а «выковырянные из ракет микросхемы, вероятно, можно будет вставить в российские «стиральные машинки», о чем не так давно рассказывала сказки [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен». В Минобороны подчеркнули, что логика и цели пропагандистских заявлений адмирала Радакина в британском парламенте очевидны – выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо хлама, отправляемого на Украину. По мнению российского военного ведомства, проблема властей Соединенного Королевства заключается лишь в том, что необходимо убедить британских налогоплательщиков, что военные поставки Киеву имеют хоть какой-то смысл и для чего-то пригодились. «В отсутствие каких-либо результатов украинской армии на поле боя, а теперь уже все более ясно – даже их перспектив, остается только фантазировать об «утрате боеспособности» Российской армии…» – заявили в Минобороны. В заключение в российском ведомстве отметили «самое главное»: «Британский штаб обороны давно уже переквалифицировался из органа стратегического анализа и планирования в нештатный филиал «Би-Би-Си». «С таким аналитическими способностями, как у адмирала Радакина, у обороны Соединенного Королевства и фута не будет под килем», – резюмировали в Минобороны России. Отметим, в среду британская Daily Mail сообщила, что Соединенное Королевство не сможет вести военные действия против России, так как у Британии осталось всего 40 танков. Военкор: Ликвидирован замкомандира элитного отряда спецназа СБУ Лакуста Военкор Поддубный: Ликвидирован замкомандира элитного отряда спецназа СБУ Лакуста

Фото: NBC defense Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Уничтожен заместитель командира элитного спецназа СБУ «Альфа» Глеб Лакуста, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. Лакуста занимал должность замкомандира «Альфы» управления СБУ по Черновицкой области, сообщил Поддубный в своем Telegram-канале. Он уточнил, что его ликвидировали в зоне спецоперации. Лакуста, по данным военкора, – бывший сотрудник «Беркута», в 2014 году он перешел на сторону киевского режима, позже стал участником киевской «АТО». Новости СМИ2 Военный аналитик: ВСУ безуспешно пытаются затормозить продвижение ВС РФ в ЛНР Военный эксперт Онуфриенко: Переброска частей ВСУ в район Сватово и Кременной открывает для России путь на Кузьминовку в ДНР

Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск в ЛНР. Для этого противник перебрасывает под Сватово и Кременную части с Купянска и Невского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Украина усилила группировку в районе городов Сватово и Кременная. «ВСУ перебрасывают подразделения в район Сватово и Кременной в связи с продвижением российских войск на данном направлении. ВС РФ практически вплотную подошли к селам Торское и Невское. Фактически наши военные отрезают группировку противника, расположенную ближе к Купянску, от основных путей снабжения», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. «ВСУ постепенно выдавливаются к излучине Северского Донца, в район Серебрянки и Григоровки. Это означает, что Северск оказывается под угрозой окружения. Теоретически в скором времени там можно будет сформировать огневое кольцо», – подчеркивает собеседник. «В связи с этим последние две недели противник направляет под Сватово и Кременную подкрепления. Их цель – замедлить движение ВС РФ. Тем не менее российские войска шаг за шагом продолжают освобождать этот участок фронта. Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления», – отмечает эксперт. «Подобную тактику противник использует в районе Антоновского моста. Украинское руководство относится к личному составу как к «пушечному мясу». Их буквально отправляют на убой, понимая, что направление наступления заведомо бесперспективное. На это указывают слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что в настоящий момент главная задача ВСУ – ослабление ВС РФ, а не продвижение вперед», – акцентирует аналитик. «В район Сватово и Кременной уходят подразделения, расположенные между Купянском и Невским. Используются резервные части и силы территориальной обороны. Текущая ситуация открывает ВС РФ возможность нанесения удара в районе Кузьминовки в ДНР», – заключил Онуфриенко. Ранее ВСУ усилили группировку своих войск в районе городов Сватово и Кременная. Об этом ТАСС сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Морочко. По его словам, на данном участке фронта за прошедшие сутки выросло количество попыток прорыва российской линии обороны со стороны противника. Отмечается, что в штурмах принимают участия не только традиционные подразделения, но и свежие силы. В июне Марочко отмечал резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Сватово и Кременной. Он подчеркивал, что ВСУ на этом направлении пытаются пойти в контрнаступление и прорвать оборону РФ. За минувшую неделю ВСУ потеряли порядка трех тысяч военных на Луганском направлении. ВС РФ удалось отразить более 50 атак противника. Кроме того, ликвидированы порядка трех тысяч боевиков и наемников, пресечены действия 14 диверсионно-разведывательных групп. Также уничтожено 10 танков, 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, в том числе иностранного производства, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем. Сообщалось, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Байден похвалил невидимых музыкантов Байден похвалил невидимых музыкантов и пригрозил им своим пением

Фото: Ting Shen/CNP/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Президент США Джо Байден в ходе мероприятия, посвященного Дню независимости, празднуемому 4 июля, похвалил невидимых музыкантов и пригрозил им своим пением. Зрители увидели это в прямом эфире. Байден поинтересовался у пустоты, не боятся ли музыканты, что он им сейчас споет. Далее президент поблагодарил невидимых исполнителей, передает издание Life. После этой речи президент США спустился со сцены. Ранее Байден не мог надеть пиджак и удержать солнечные очки во время визита в Кентукки. Новости СМИ2 В ДНР рассказали о дезертирстве и массовых отказах в ВСУ от «мясных штурмов» Советник главы ДНР Гагин заявил о дезертирстве и массовых отказах в ВСУ от «мясных штурмов»

Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Текст: Алексей Дегтярев

В рядах украинских военных регистрируются случаи массового дезертирства и отказ отправляться на «мясные» штурмы, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Гагин в эфире Первого канала привел несколько примеров отказа бойцов ВСУ от участия в «мясных» штурмах, передает ТАСС. 28-я механизированная бригада ВСУ, второй батальон, четвертая группа «полностью не вышла» на штурм, мотивируя это тем, что почти вся техника отказала, рассказал Гагин. Украинские военные заявили об отказе БМП и бронетранспортеров, в том числе американских. Это удалось выявить при радиоперехвате. Гагин пояснил, что это может быть саботаж «из страха попасть в мясорубку». Кровопролитные штурмы со стороны киевского режима связаны со скорым саммитом НАТО и планами украинского руководства представить результаты к началу мероприятия. Бойцы ВСУ начали понимать, что «ими просто затыкают дыры», живыми из подобных штурмов выходят порядка 15% человек, иногда и меньше, продолжил Гагин. Устроивший взрыв в суде Киева подсудимый покончил с собой 5 июля 2023, 20:19 Текст: Ольга Иванова

Подсудимый Игорь Гуменюк, устроивший взрыв в Шевченковском районном суде Киева, покончил с собой, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По словам министра, во время штурма помещения, в котором Гуменюк захватил заложников, ранены двое бойцов спецподразделения «Корд», передает ТАСС. Ранее в одном из судов украинской столицы произошел взрыв, была слышна перестрелка. Новости СМИ2 Небензя обвинил генсека ООН в нехватке мужества признать преступления ВСУ

Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашел в себе мужества признать преступления украинских вооруженных сил против детей в ходе конфликта, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Небензя заявил, что генсек ООН, очевидно, принял политическое решение. Постпред России при всемирной организации констатировал, что для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество, так как противодействовать откровенному давлению Запада сложно. «Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел», – приводит слова российского дипломата ТАСС. Он также подчеркнул, что обвинения со стороны ООН в адрес России в связи с якобы имевшими место преступлениями против детей в ходе конфликта на Украине не имеют фактических оснований, что мог бы подтвердить любой неангажированный эксперт. Небензя отметил, что это видно и из самого доклада, в котором нет конкретики, а эпизоды предполагаемых нарушений описаны таким образом, что не подлежат верификации. Российский дипломат также обратил внимание, что запросы Москвы о получении уточняющей информации не дали необходимых результатов. Ранее в Кремле отвергли обвинения в нарушении прав детей в зоне СВО, подчеркнув, что российские военнослужащие спасают детей, рискуя своими жизнями. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что все вывезенные из зоны боевых действий дети могут вернуться к родителям или прямым родственникам, если таковые есть. Немецкий политик предложил принять Украину в НАТО по частям

Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложить принять в НАТО лишь часть Украины, об этом он заявил в интервью газете Die Zeit. По его словам, он бы не ставил условием для приема в альянс идеальный мир в стране. Рот предложил отнести к НАТО те территории Украины, которые находятся под контролем Киева. «Для них в таком случае действовала бы пятая статья. На другие области Украины обязательство по оказанию помощи распространения бы не имело», – передает ТАСС. Ранее сообщалось, что НАТО может дать Украине гарантии по примеру Израиля, чтобы Киев перевооружался во время ослабления боевых действий. Новости СМИ2 Группировка «Днепр» сорвала попытку «наката» ВСУ под Херсоном В группировке «Днепр» сообщили о срыве попытки «наката» ВСУ на российские позиции на Херсонском направлении

Фото: кадр из видео РИА «Новости»

Текст: Ольга Никитина

Подразделения группировки «Днепр» уничтожают упреждающими ударами технику украинских националистов на Херсонском направлении, срывая планы противника атаковать российские позиции, сообщил командир подразделения. Он рассказал РИА «Новости», что воздушная разведка ведется круглосуточно и без перерывов. По словам командира, «глаза» подразделения постоянно находятся в воздухе. Зная это, противник перемещает технику и личный состав скрытно, отметил командир. В этот раз, по его словам, была уничтожена украинская техника, также есть потери среди личного состава ВСУ. «Это сорвало планы противника на «накат» на наши позиции», – сообщил командир подразделения группировки «Днепр». Ранее на этой неделе группировка «Днепр» уничтожила склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.