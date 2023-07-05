Врач рассказал о пользе яблочного сока при летнем пищевом отравлении

Врач-гастроэнтеролог Парамонов назвал меры первой помощи при пищевом отравлении летними фруктами и овощами

Все овощи и зелень, растущие на земле, несут для человека риск отравления, поэтому перед употреблением необходимо тщательно мыть продукты. Также немало опасности представляют арбузы и дыни, которые треснули на грядке или при транспортировке, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

«Риск отравления не столько зависит от продукта, сколько от условий его производства. Конечно то, что на земле растет, – опасно. Это любые овощи, например, огурцы. От таких продуктов бывают вспышки пищевых токсикоинфекций. Кишечная палочка – самая частая причина. Насчитывается много видов кишечных палочек, помимо привычных есть особый серотип, который повреждает почки и вызывает тяжелые заболевания, которые заканчиваются даже реанимацией», – говорит Парамонов.



Такие ситуации, по его словам, возникают в первую очередь из-за нарушения производителем гигиены, когда в воду для полива попадают, например, человеческие фекалии. Так, если покупатель тоже не позаботился о том, чтобы хорошо промыть купленные овощи, фрукты или ягоды, есть риск получить такого рода заражение.

«Особая история – бахчевые, которые могут треснуть на грядке или при транспортировке. Если нарушена целостность арбуза или дыни, то туда попадают любые микроорганизмы в диапазоне от кишечной палочки до стафилококка. Они в ягоде могут размножаться, а небольшой кусочек такого арбуза может вызвать острый гастроэнтерит», – предупреждает врач.

Также он вспоминает немало эпизодов, когда люди получали пищевое отравления после употребления зелени. Это, скорее всего, связано с тем, что производитель написал на упаковке продукта, что он помыт, а человек ему доверился. При этом собеседник не видит опасности в покупке овощей и фруктов на открытых рынках. Главное, хорошо помыть купленное перед употреблением, советует он.

Симптомы пищевого отравления неприятные, но не смертельные, продолжает специалист. Это может быть классический гастроэнтерит, который сопровождается тошнотой и рвотой, а также возможна водянистая диарея с обезвоживанием. Он предупреждает, что если не компенсировать обезвоживание, особенно у пожилых людей и маленьких детей, которые «плохо понимают, сколько им нужно выпить воды», могут быть серьезные осложнения и госпитализация.

Зачастую при отравлении фруктами, ягодами или овощами все-таки помощь врача не требуется, подчеркивает эксперт. Чтобы вылечиться в домашних условиях, достаточно пить большое количество воды – восполнить жидкость в организме. Причем жидкость может быть разная, начиная от аптечных растворов от отравления, до разбавленного в два-три раза с водой яблочного сока. В чистом виде яблочный сок для лечения не годится, поскольку он слишком концентрированный и содержит много сахара.

Пить марганцовку, разбавленною с водой, для того чтобы «промыть желудок», врач крайне не рекомендует. Она, по его словам, «кроме плохого, ничего принести в организм не может», при употреблении ее внутрь есть риск получить серьезный химический ожог.

«В редких случаях при отравлении назначают антибиотики, антибактериальные препараты, если известен возбудитель. Но это по умолчанию может делать только инфекционист, самостоятельность здесь исключена», – заключил Парамонов.