Экс-разведчик Риттер: НАТО не поможет Украине в провальном контрнаступлении

Киевские власти видят во вмешательстве НАТО единственный шанс на перелом ситуации на поле боя, однако на деле Североатлантический альянс не в состоянии выстоять против России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, украинские вооруженные силы уже оказались на пороге краха и вынуждены бороться за свое выживание, чтобы дотянуть до саммита НАТО, передает РИА «Новости».

Риттер добавил, что Киев будет умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для Украины – это вмешательство НАТО. о это не шанс, потому что я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, у них нет войск, у них нет подготовки, у них нет материально-технической поддержки, у них нет командования и управления, они не знают, как это делать. По его словам, для Украины все кончено. Риттер добавил, что украинцы должны были принять сделку, когда президент Владимир Путин предложил ее в апреле 2022 года, но нет.

Риттер также подчеркнул, что попытки украинского контрнаступления в конечном счете обернутся полномасштабным реверсом в сторону российских сил, превышающих противника численностью и уровнем подготовки.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о преимуществе российских сил в воздухе, объяснив тем самым низкие темпы наступления вооруженных сил Украины.