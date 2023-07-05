Жительница Белгородской области пострадала в результате обстрела ВСУ

Жительница города Валуйки Белгородской области пострадала в результате обстрела ВСУ

Жительница города Валуйки Белгородской области получила осколочные ранения во время обстрела со стороны украинских военных, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он отметил, что сработала система ПВО, есть разрушения на земле. Кроме того, сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей.

Также отмечается, что на месте работают глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы, продолжается подомовой обход.

Как уточнили силовики, система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА. Еще 12 снарядов из РСЗО «Град» были выпущены по частному жилому сектору.

«Пострадавшая – женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ранения различной степени тяжести получили 36 мирных жителей Макеевки, которая подверглась обстрелу со стороны ВСУ.