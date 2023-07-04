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Россия отказалась нести ответственность за безопасность западных БПЛА в Сирии
Контр-адмирал Гуринов указал на систематические нарушения договоренностей со стороны возглавляемой США коалиции в Сирии
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Возглавляемая США коалиция в Сирии систематически нарушает протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.
Нарушения связаны с полетами западных беспилотников над северными районами Сирии. За сутки отмечено девять случаев нарушений. Увеличение числа недеконфликтованных полетов угрожает эскалацией напряженности и мешает конструктивному сотрудничеству, сказал Гуринов. Он подчеркнул, что Россия не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов БПЛА, передает РИА «Новости».
Напомним, Гуринов указывал, что коалиция, возглавляемая США, «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Накануне беспилотники коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США.
БПЛА западной коалиции нарушили договоренности с Россией по Сирии
Контр-адмирал Гуринов сообщил о 14 нарушениях западной коалицией договоренностей с Россией о полетах над Сирией
Беспилотники возглавляемой США коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов пояснил, что речь идет о полетах беспилотников коалиции, не согласованных с российскими военными. Кроме того, он сообщил, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации произошло два обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», передает РИА «Новости».
Напомним, Гуринов указывал, что коалиция, возглавляемая США, «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
В Европу прибыл спецсамолет США для ядерного мониторинга
Flightradar24: В Европу прилетел американский спецсамолет для ядерного мониторинга
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Американский самолет радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для ядерного мониторинга и взятия проб атмосферного воздуха с целью контроля за радиоактивными выбросами, прибыл в Европу, свидетельствуют данные портала Flightradar24, отслеживающего полеты самолетов в режиме реального времени.
Спецсамолет ВВС США, как утверждается, 30 июня прибыл на авиабазу Ханья на Крите, откуда в Черноморский регион часто вылетают разведывательные дроны RQ-4B Global Hawk и самолеты RC-135W Rivet Joint, пишет «Московский комсомолец».
Сенатор Константин Долгов ранее призывал ожидать любых провокаций со стороны противника. По его мнению, последние заявления президента Украины Владимира Зеленского могут свидетельствовать о реальной подготовке ВСУ к разработке собственного ядерного арсенала или к предстоящему удару по Запорожской атомной станции.
Военный эксперт Юрий Кнутов в свою очередь отмечал, что в преддверии саммита НАТО украинские власти могут перейти к нагнетанию ядерной истерики. Он обращал внимание, что попытки организовать диверсии на ЗАЭС уже имеют место.
Газета ВЗГЛЯД писала о пяти способах, которыми ВСУ могут попытаться навредить России в преддверии саммита НАТО.
Действия Байдена против России назвали нарушением Конституции США
Washington Times: Байден нарушил Конституцию, отправив технику и солдат на Украину
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Отправив на Украину технику и солдат для борьбы с Россией, президент США Джо Байден нарушил американскую Конституцию, пишут СМИ.
Эндрю Наполитано в статье, опубликованной изданием Washington Times, задается вопросами о том, соблюдают ли Конституцию США Конгресс и президент. Ответы он считает очевидными. По его словам, Конституция США была передана на хранение «бесчестным, лживым, продажным политиканам», которые игнорируют требования основного закона. В итоге погибли невинные люди, возникли «бесконечные долги», многие потеряли личную свободу, передает РИА «Новости» текст публикации.
Наполитано напомнил, что, согласно Конституции, Конгресс не вправе объявлять России войну, поскольку с военной точки зрения на это нет оснований. Однако законодательный орган уполномочил президента США вести необъявленные войны, отметил автор статьи, напомнив про Афганистан и Ирак.
Капитолий, продолжает американский журналист, дал Байдену 113 млрд долларов и позволил хозяину Белого дома потратить их на технику для украинских вооруженных сил. Помимо этого, тайно из США отправили на Украину американских солдат, которые эксплуатируют эту технику, пишет автор.
В Кремле ранее подчеркивали, что Запад каждый день все больше вовлекается в противостояние на украинской территории.
Американский журналист восхитился новыми домами в Мариуполе
Американский журналист Хинкл восхитился новыми красивыми домами в Мариуполе
Американский журналист Джексон Хинкл отреагировал на опубликованное в Сети видео, на котором житель Мариуполя показал квартиру в новом жилом комплексе.
Хинкл написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что президент России Владимир Путин «построил красивые <...> многоквартирные дома для жертв войны в Мариуполе», передает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры, в том числе Художественный музей им. Куинджи и Мариупольский драмтеатр. Также в городе начали восстанавливать железнодорожный вокзал.
Посла США заметили за странными сигналами Кремлю
Посла США Трейси сфотографировали подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла
Москвич сфотографировал посла США в России Линн Трейси на балконе дома посла Британии в России на Софийской набережной, она подавала какие-то знаки в сторону Кремля.
Автор снимков рассказал РИА «Новости», что в прошлый четверг ехал по Кремлевской набережной, когда в резиденции британского посла проходил прием по случаю празднования дня рождения короля.
Трейси, находясь на балконе, как рассказал житель Москвы, «периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля». Он сообщил, что успел сделать снимки, находясь в автомобиле.
Москвич добавил, что объяснений происходившему на балконе у него нет, со стороны Кремля никаких ответных сигналов он не заметил.
Трейси начала работать в России в начале апреля.
Американский экс-разведчик описал положение ВСУ в зоне СВО
Американский экс-разведчик Скотт Риттер описал положение ВСУ в зоне СВО
Американский экс-разведчик Скотт Риттер рассказал о положении украинских военных в зоне спецоперации словами «Украина спешит и проигрывает».
В своих соцсетях он написал, что российская сторона в украинском конфликте в большей степени «руководствуется объективностью», а киевское командование постоянно допускает ошибки – теперь Россия контролирует поле боя, а Украина проигрывает, передает «Царьград».
Риттер добавил, что Москва «начала спецоперацию, глядя на часы, пытаясь заставить Украину прийти к урегулированию путем переговоров».
«Это прекратилось 1 апреля прошлого года – с тех пор Россия руководствуется объективностью, а Украина спешит и проигрывает», – подчеркнул он.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о преимуществе российских сил в воздухе, объяснив тем самым низкие темпы наступления вооруженных сил Украины.
В США предупреждали, что украинское наступление будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
Бои на Украине показались наемникам из США страшнее Ирака и Афганистана
DB: Наемники из США назвали бои на Украине более жестокими, чем в Ираке и Афганистане
Американские наемники, участвовавшие в боях на Украине на стороне ВСУ, оказались шокированы жестокими столкновениями и обстановкой на передовой, пишут СМИ США.
Так, «солдат удачи» с позывным «Бам» сказал изданию Daily Beast, украинский конфликт «намного страшнее» войн в Ираке и Афганистане, где он также участвовал.
«Худший день в Афганистане и Ираке – это спокойный день на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».
Также наемник считает, что у украинских военнослужащих слабый уровень подготовки. По его словам, в ВСУ много «тупых добровольцев», которым на поле боя делать нечего.
Морской пехотинец Оффенбекер со своей стороны назвал события на фронте «ужасным дерьмом». Российские войска, рассказал он, давят противника артиллерией и танками. Оффенбекер признался, что отговаривал друзей вступать в ряды наемников, которые воюют на стороне украинских националистов.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала.
Медведев заявил о возможности ядерного Апокалипсиса
Медведев: Ядерный Апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен
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Тектонический разлом, образовавшийся в том, как понимают будущее в разных частях мира, будет лишь нарастать, и не надо быть провидцем, чтобы понять, что фаза противостояния будет очень долгой, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в статье для «Российской газеты» прогнозирует, что противостояние в мире будет длиться десятилетиями, а одним из способов его завершения является третья мировая война.
При этом зампред СБ России признает, что этот способ «очевидно плох», поскольку процветание не гарантируется победителю, как это бывало после прежних мировых войн. Выигравших, считает Медведев, попросту не будет, поскольку рассматривать как победу мир, в котором наступила ядерная зима, а города-миллионники лежат в руинах, нельзя. В таком мире нет электричества, царствуют жуткие эпидемии и голод, а огромное множество людей погибло, добавляет он.
Между тем политики не любят признавать, что такой Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен, продолжает Медведев.
Во-первых, это связано с тем, что нынешнее противостояние в мире куда хуже периода Карибского кризиса, поскольку противники нашей страны задумали разгромить крупнейшую ядерную державу. «Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так», – пишет Медведев.
А во-вторых, добавляет он, никакого табу на применение ядерного оружия нет, поскольку оно уже применялось ранее, напомнил зампред СБ РФ.
Кроме третьей мировой, есть еще один способ разрешить тотальные противоречия – искать труднейшие компромиссы, пишет Медведев. Это, по его словам, подразумевает формирование нового уважительного миропорядка, основанном на балансе интересов всех стран. На это уйдут годы и даже десятилетия, однако, по мнению Медведева, это точно лучше, чем «окочуриться всем вместе в день Апокалипсиса».
Ранее в США заявили, что политика, которую проводит действующий президент США Джо Байден и его администрация, приблизила мир к ядерной войне.
В США предупредили о последствиях желания ввести войска НАТО на Украину
Экс-конгрессвумен Габбард раскритиковала Байдена за приближение ядерной войны с Россией
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Политика, которую проводит действующий президент США Джо Байден и его администрация, приблизила мир к ядерной войне, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.
Габбард в видеообращении в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) отметила, что опосредованное противостояние США с Россией, которое, по ее словам, ведется за счет украинского народа, продолжает обостряться, передает РИА «Новости».
Она обратила внимание за заявления о том, что НАТО хочет ввести на Украину свои войска, что, по оценке американского политика, только увеличит вероятность прямой конфронтации между странами альянса и Россией. При этом она указала, что Россия обладает «самым большим в мире» ядерным потенциалом.
Отметим, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), лидером по числу развернутых ядерных боеголовок являются США. У Вашингтона, по данным на начало 2023 года, их 1770 единиц, а у Москвы развернуто 1674 единиц. При этом, как отмечал SIPRI, ядерные державы модернизируют и наращивают число ядерных боеголовок на фоне конфликта на Украине.
Габбард добавила, что Байден и его соратники говорят в своих выступлениях о ядерной войне так, будто это очередной локальный конфликт. «Мы делаем то-то, они – то-то, бла-бла-бла... а затем мы побеждаем», – спародировала она. Вместе с тем, считает американский политик, мнение чиновников далеко от реальности.
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Байден подводит свою страну на грань Третьей мировой войны.
Москва подчеркивала, что США совершат историческую ошибку, если разместят войска НАТО на Украине, так как это будет иметь опасные последствия.
Появились данные об уничтожении в Краматорске ветерана морской пехоты США
CBS: Ветеран морской пехоты США Торторичи погиб в Краматорске
Ветеран корпуса морской пехоты США Ян Торторичи, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, погиб в зоне проведения российской спецоперации, сообщают американские СМИ.
По данным телеканала CBS, американский наемник был уничтожен во время ужина в ресторане Краматорска, пишет «Российская газета».
Сообщается, что американец прибыл на Украину 15 месяцев назад, в боях участвовал в составе интернационального легиона. Родственники Торторичи подтвердили сообщение о его гибели.
Ранее CNN сообщал, что в результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников.
В Минобороны сообщали, что в ходе удара по Краматорску в ВС России уничтожили двоих украинских генералов.
Британский журналист объяснил, зачем США поддерживают Украину
GT: За поддержкой Украины США скрывают увеличение военного присутствия в Европе
Под прикрытием якобы поддержки киевского режима Вашингтон наращивает американское присутствие в Европе, пишут СМИ.
Британский журналист Марк Блэклок в статье для китайского издания Global Times отметил, что США расширяют и укрепляют свое военное присутствие в Европе. По его словам, действия Вашингтона еще больше приближают часы Судного дня к полуночи.
Блэклок считает, что американская политика грозит привести к «ускоряющемуся водовороту действий и ответной реакции, пока не останется выхода, кроме как продолжать конфликт», передает РИА «Новости».
Североатлантический альянс, по оценке автора публикации, «замкнулся в порочном кругу», из которого нельзя вырваться. НАТО не испытывает интереса к разговорам о мире на Украине, а действия блока только усугубляют конфликт, резюмировал Блэклок.
В Кремле ранее отмечали, что степень вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине значительно выросла, но это не повлияет на результаты спецоперации.
Посол США встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем
WSJ: Посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем
Американский посол Линн Трейси получила консульский доступ и в понедельник встретилась с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, обвиняемым в России в шпионаже.
Как отмечает WSJ, это второй визит дипломата к журналисту. Издание напоминает также, что арест Гершковича продлен до 30 августа, передает РИА «Новости».
В американском посольстве подтвердили эту информацию.
Напомним, Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он по заданию США осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну.
Москва подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге «не имеет отношения к журналистике».
В России призвали вернуть военный контингент на Кубу
Научный директор РВИО Мягков: Российских военных следует вернуть на Кубу, чтобы лучше «видеть» США
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков высказался за возвращение российского военного контингента на Кубу, что, по его словам, было бы актуально для защиты интересов нашей страны.
Мягков заявил РИА «Новости», что благодаря российской станции радиоэлектронной разведки в Лурдесе, которая продолжала работать до 2002 года, Москва «видела» весь юго-восток США. Он назвал ошибкой то, что Россия «ушла оттуда», однако, отметил эксперт, тогда наша страна верила, что у нас нет врагов. Вашингтон при этом не переставал рассматривать Россию как потенциального противника, отметил научный директор РВИО.
«Вопрос возвращения российского военного контингента на Остров Свободы был бы актуален для защиты как российских, так и кубинских интересов, поэтому его стоило бы рассмотреть», – считает Мягков.
Он напомнил, что изначально численность советской военной группировки на Кубе составляла 50 тыс. человек, но после Карибского кризиса 1962 года была сокращена до 11 тыс. человек.
Комментируя сообщения американских СМИ о том, что на Кубе вскоре появится китайский радиоэлектронный центр, научный директор РВИО отметил, что, если информация достоверна, это стало бы закономерным результатом расширения китайского влияния в Латинской Америке. У США развернуто 800 военных баз по всему миру, так что они не вправе обвинять Россию или Китай в «экспансии», добавил Мягков.
Ровно 30 лет назад, 3 июля 1993 года, российские военнослужащие покинули Кубу.
На прошлой неделе министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с кубинским министром Альваро Лопесом Мьерой назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.
В МИД назвали соучастников Украины при атаке дронов на Москву
МИД заявил о причастности Вашингтона к атаке дронов на Москву
Атаки беспилотников на российскую столицу и область, проведенные киевским режимом, невозможно было осуществить без помощи Вашингтона и его помощников, заявил МИД России.
Украинскую территорию продолжают накачивать оружием, в том числе беспилотниками, проводится обучение пилотов дронов, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Также для атаки используются полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Такие нападения делают США и их сателлитов соучастниками подготовки и проведения терактов, проводимых Киевом.
Утром 4 июля в Москве сбили четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в Подмосковье, в районе Кубинки. После этого Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву.
Си Цзиньпин призвал ШОС противостоять цветным революциям
Председатель Китая Си Цзиньпин призвал ШОС противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил
Шанхайская организация сотрудничества обязана противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил в дела стран региона, заявил председатель Китая Си Цзиньпин во время заседания Совета глав государств ШОС.
По его словам, необходимо самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов региона, а также сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию, передает ТАСС.
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость категорически выступать против попыток вмешательства извне и «инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом».
Китайский лидер также указал на то, что представители стран ШОС должны уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, решая все разногласия только посредством диалога.
Кроме того, Си Цзиньпин призвал активно противостоять гегемонизму и силовой политике на международной арене.
«Необходимо совершенствовать глобальное управление, мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, защищать ооноцентричную международную систему и миропорядок», – заключил председатель.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как китайская внешняя политика стала меняться на глазах и показывать зубы Западу.