Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.0 комментариев
Российские ученые вырастили арбуз в Антарктиде
На российской станции Восток на Антарктиде ученые успешно вырастили арбузы, сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Арбуз удалось вырастить исследователям 68-й Российской антарктической экспедиции вместе с коллегами из Агрофизического научно-исследовательского института и Института медико-биологических проблем РАН, сообщили в ААНИИ, передает РИА «Новости».
Отмечается, что эту ягоду удалось вырастить в самом холодном месте на Земле. Всего выращено восемь «спелых и сладких» плодов за 103 дня с помощью беспочвенной технологии «панопоника».
Кроме научного интереса оранжерея благоприятно воздействует на эмоциональное состояние полярников в условиях полярной ночи, низких температур и ограниченного жизненного пространства, сказал директор ААНИИ Александр Макаров.
Теперь ученые планируют вырастить ежевику, голубику и землянику.