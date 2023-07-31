Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.0 комментариев
Шойгу объявил о возобновлении подготовки офицеров в Донецком командном училище
На базе Донецкого высшего общевойскового командного училища вновь начали готовить офицерские кадры, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Возобновлена подготовка офицерских кадров для ВС России на базе Донецкого высшего общевойскового командного училища, сказал министр, передает ТАСС.
По его словам, молодые люди стали чаще интересоваться учебными заведениями ВМФ, РВСН и летными вузами ВКС. Конкурс в довузовских учебных заведениях составил до 11 человек на место.
В 2023 году в военные учебные заведения зачислены более 15 тыс. первокурсников, с 1 сентября они приступят к учебе, в том числе в довузовских учреждениях.
Из зачисленных 1,5 тыс. человек – участники СВО, большинство имеют боевые награды.