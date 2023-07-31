В Кремле пообещали бороться с террористическими ударами Киева по территории России

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что удары Киева по российской территории являются «актами отчаяния на фоне неудач». Удары нацелены именно на гражданские и социальные цели, передает ТАСС.

«Это отвратительно, будем продолжать с этим бороться», – заявил Песков, уточнив, что Киеву однозначно не приходится говорить о каких-то успехах.

Напомним, ранее Киев пытался совершить террористическую атаку на Москву с применением трех БПЛА, все они были уничтожены. В результате атаки повреждены фасады зданий комплекса «Москва-Сити».