В марафоне «Сила России» приняли участие более 72 тыс. человек

  • Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    Украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну российскую ракету «Оникс»
    Полиция Таллина задержала бросавшегося яйцами бывшего журналиста Бабченко
    CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления
    Медведев: Отказ Киева от диалога позволит довести спецоперацию до конца
    Кремль заявил о провале украинского контрнаступления
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии
    Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    10 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    20 комментариев
    Новости
    13:30Шойгу заявил о концентрации Киева на терактах в России на фоне неудачного «контрнаступления»

    На фоне неудачного контрнаступления ВСУ Киев сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру на территории России, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководством ВС.

    13:28ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении

    На Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать российскую оборону, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

    13:25Песков сказал, когда состоится разговор Путина с Эрдоганом

    Точной даты визита российского лидера Владимира Путина в Анкару пока нет, однако лидеры двух стран переговорят по телефону 2 августа, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    13:23Шойгу анонсировал принятие в состав флота трех кораблей проекта «Каракурт»

    Три корабля проекта 22800 «Каракурт» войдут в текущем году в состав Военно-морского флота (ВМФ) России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    13:18В Кремле пообещали бороться с террористическими ударами Киева по территории России

    Москва продолжит бороться с террористическими ударами киевского режима по гражданским объектам на территории России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    13:15Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль

    Украинская сторона за июль потеряла 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    13:14Песков заявил о планах Кремля следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине

    Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но еще предстоит понять ее цели, и о чем будет идти речь, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    13:12В марафоне «Сила России» приняли участие более 72 тыс. человек

    Участники марафона «Сила России» сдавали нормы ГТО, участвовали в семейных спортивных праздниках в военных городках и тренировках по национальным видам спорта, сообщили в «Единой России».

    13:08Песков заявил о неэффективном использовании Киевом многомиллиардных ресурсов от НАТО

    Контрнаступление ВСУ не удалось, а Киев продолжает неэффективно и бесцельно использовать многомиллиардные ресурсы НАТО, чем вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    13:05Житель челябинской деревни рассказал подробности об удерживавших 14 лет девушку

    В поселке Смолино в Челябинской области мужчина 14 лет удерживал девушку в плену и насиловал ее, она смогла сбежать в июле 2023 года, местный житель рассказал, что бывал в гостях у его матери и ни разу не видел ее сына и пленницу.

    12:59Песков: Россия передала делегации ЮАР проект по ситуации на Украине

    Москва по итогам обсуждения конфликта на Украине в рамках саммита Россия – Африка подготовила свой проект и передала его делегации ЮАР, поскольку организатором инициативы был президент этой страны Сирил Рамафоса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    12:55Минобороны Греции случайно опубликовало фото секретных военных карт

    Министерство нацобороны Греции нечаянно опубликовало фотографии секретных военных карт, сообщает новостной портал antitheto.gr.

    12:53Песков оценил слова Стоуна об искажении образа Путина на Западе

    Американский режиссер Оливер Стоун хорошо знает президента Владимира Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    12:51Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР

    Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об итогах недавнего визита в КНДР и встречи с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    12:49Кремль заявил о провале украинского контрнаступления

    Контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    31 июля 2023, 13:12

    В марафоне «Сила России» приняли участие более 72 тыс. человек

    Участники марафона «Сила России» сдавали нормы ГТО, участвовали в семейных спортивных праздниках в военных городках и тренировках по национальным видам спорта, сообщили в «Единой России».

    Партия вместе с партнерами проекта организовала более 4 тыс. мероприятий для детей и взрослых, сообщается на сайте ЕР.

    «Спорт – действительно мир без границ. Именно поэтому вместе со сторонниками партии мы организовываем спортивные площадки для взрослых, детей, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для граждан пожилого возраста. У нас запланировано еще много спортивных активностей, их кульминацией станет фестиваль ко Дню физкультурника: там мы разыграем уникальные призы от наших чемпионов», – рассказала председатель центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

    Она отметила, что только на прошедшей неделе инклюзивного спорта в мероприятии приняли участие свыше 8 тыс. человек. Самые масштабные спортивные праздники прошли в Москве, Петербурге и Башкортостане.

    24 июля, в день старта недели инклюзивного спорта, в столице состоялся мастер-класс по настольному теннису для слепых «Шоудауну» и мастер-класс для людей с нарушением зрения по озвученному дартсу и стрельбе из электронно-акустической биатлонной установки.

    Вместе с Занко в мероприятии приняли участие депутат Госдумы, паралимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и руководитель Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин.

    В Уфе прошел мастер-класс по настольному теннису. Тренировка состоялась при участии президента Всероссийского общества глухих и чемпиона Сурдлимпийских игр по пляжному волейболу Станислава Иванова и депутата Госдумы, 13-кратной чемпионки Паралимпийских игр в беге Римы Баталовой. Мастер-класс провели прославленные спортсмены сборной Российской Федерации по настольному теннису.

    30 июля 2023, 16:05
    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

    Военный эксперт Васильев: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским инженерам будет крайне полезно изучить захваченную бойцами шведскую БМП СV90. Это одна из лучших боевых машин пехоты в мире, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Ранее военнослужащие ЗВО на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую БМП CV90.

    «В месте поражения видно, что борт прикрыт экраном из текстолита на арамидной основе и вроде бы керамических плит большого размера. Чертовски интересно для наших разработчиков, очень полезно изучить материалы и конструкции. Плюс пушка с дистанционным подрывом снарядов, очень хороший двигатель, система управления огнем», – написал автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Он также отметил, что это «хороший улов». По словам эксперта, шведская БМП CV90 – «одна из лучших БМП в мире, сбалансированная по характеристикам, 2018 года, современнейшая». Васильев подчеркнул, главное, чтобы машина сразу попала в руки российских инженеров, а затем ее можно отправить в музей, но «потом, разобрав на винтики и после тщательного изучения», – заключил он.

    Схожего мнения придерживаются и авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». Эксперты отмечают, что «трофей оказался в руках бойцов 252-го полка неслучайно». «Они намеренно поджидали две CV90 в конкретном месте и устроили на них засаду, поразив одну с дистанции около 50 метров. Хорошая иллюстрация того, что победа любит подготовку», – подчеркнули авторы.

    Ранее стало известно, что российские военнослужащие во время боя на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую боевую машину пехоты Combat Vehicle 90 (CV90). Один из солдат 20-й армии Западного военного округа рассказал РИА «Новости», что две БМП CV90 выскочили на российский опорный пункт и открыли огонь. Одну машину российским военнослужащим удалось подбить из РПГ на подходе. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал, сообщил источник.

    А вторая БМП покинула местность. Брошенную украинскими националистами машину обнаружили и оттащили в тыл. Боец рассказал, что, судя по номеру, CV90 была выпущена в 2018 году. Кроме того, он обратил внимание, что часть шведских надписей дублируется на русском языке.

    Кроме того, военкоры сообщали, что во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV90 ВСУ.

    Коментарии (35)
    30 июля 2023, 14:12
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры, на которых можно увидеть удары Вооруженных сил (ВС) России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

    На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель», попала высадка бойцов ВСУ из M2 «Брэдли», сразу же после прибытия украинских боевиков по ним нанесли удар российские военные.

    Ранее в Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении.

    Коментарии (20)
    30 июля 2023, 19:46
    В США предрекли окружение российскими войсками Харькова

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Прорыв россиянами обороны ВСУ в ЛНР грозит окружением Харькова

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ, и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Американский военный в своем блоге на YouTube предрек, что взятие ВС России под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит им двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова, передает РИА «Новости».

    Макгрегор считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.

    Коментарии (29)
    30 июля 2023, 18:48
    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink

    Украинский офицер пожаловался на то, что российские военные глушат связь Starlink на фронте

    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получили технологию, которая вносит сбои в работу спутниковой сети Starlink, рассказал офицер ВСУ «Мадьяр».

    По его словам, ВС России уже глушат Starlink на «нуле», технология уже успешно используется на фронте. Украинский военный пожаловался, что без Starlink очень трудно, потому что ВСУ буквально «оглохли и ослепли», передает Ura.ru.

    Ранее СМИ писали, что американский предприниматель Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

    До этогов США заявили о секретном оружии России для нарушения работы Starlink на Украине.

    Коментарии (36)
    30 июля 2023, 18:19
    На Украине предрекли социальный взрыв из-за мобилизации

    Экс-советник Кучмы Соскин: Украине из-за мобилизации угрожает социальный взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине, ситуация становится неконтролируемой, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Он обратил внимание на растущее сопротивление людей против военкомов, которых «скоро будут отстреливать». Соскин заявил, что Зеленскому стоит задуматься, потому что напряжение и дальше будет нарастать, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Кучмы, ВСУ не удастся пробить мощные оборонительные укрепления ВС России, а западное вооружение у Киева заканчивается.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Как объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, инициативы Зеленского направлены на отмену выборов президента Украины, поскольку он опасается поражения.

    Коментарии (48)
    31 июля 2023, 07:41
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

    Дипломат Полищук: Вывод ТЯО из Белоруссии возможен при отказе США от курса против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) стало вынужденной мерой, его гипотетический вывод с территории республики возможен только в случае, если США и НАТО откажутся от антироссийского курса, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Полищук напомнил, что Россия разместила ТЯО в Белоруссии в ответ на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона. Кроме того, отметил он, за последнее время в ключевых областях европейской безопасности произошли коренные изменения. Данная мера сдерживания, по словам дипломата, призвана обеспечить безопасность Союзного государства, передает РИА «Новости».

    Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что гипотетический вывод ядерного оружия с территории Белоруссии будет возможен лишь в случае, если Североатлантический альянс и Соединенные Штаты изменят деструктивный курс и полностью вывезут американское ядерное оружие из Европы, ликвидировав при этом соответствующую инфраструктуру.

    Москва ранее заявляла, что график размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе, передачи контроля над ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит.

    Коментарии (28)
    30 июля 2023, 20:30
    The Economist назвал признаки подготовки Китая к войне

    The Economist: Закупки нефти и соевых бобов могут быть признаками подготовки Китая к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Китай потратил десятилетия на совершенствование своих вооруженных сил, укрепил свою экономику против возможных санкций. При этом закупки сырья и продовольствия могут говорить о подготовке Пекина к войне, сообщил журнал The Economist.

    После развала СССР США доминировали в мире несколько десятидетий, но «угроза со стороны Китая» может привести к мировой войне, передает РБК со ссылкой на The Economist. Издание отмечает, что горячей точкой может стать Тайвань, который поддерживает США.

    По мнению авторов, Китай много лет укреплял свою экономику, а также армию, и обеспечил себе продовольственную безопасность. В статье также отмечается, что западные спецслужбы должны обратить внимание на возможные признаки подготовки Китая к войне: это закупки сырьевых товаров, продуктов питания и металлов. По словам аналитиков, данные о торговле «являются полезным индикатором намерений правительства».

    The Economist отмечает, что Китай импортирует почти три четверти потребляемой нефти, в случае, если бы Пекин начал наращивать свои резервы – это было бы одним из лучших показателей того, что он готовится к войне. Еще один важный маркер – потребление угля. Если бы страна начала сжигать его больше, чем обычно, это может привести к закупкам газа, из боязни быть отрезанным от поставок из-за рубежа.

    При этом запасов пшеницы Китая хватит 18 месяцев, а в случае подготовки к войне Пекин начал бы закупать еще больше сельхозпродукции, в особенности соевых бобов, большая часть которых идет на корм свиньям, ведь на свинину приходится 60% всего потребления мяса в стране.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай зовет Россию вместе управлять миром.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 01:35
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    @ @babchenkoa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полиция Эстонии задержала бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом) после того, как он забросал яйцами стену посольства России в Таллине, пишут эстонские СМИ.

    Бабченко задержали на месте, сообщает Delfi со ссылкой на активиста организации «Мирное сопротивление» Михаила Баранова.

    В отношении бывшего журналиста заведено уголовное дело.

    Уточняется, что сам инцидент произошел в воскресенье, 30 июля.

    В апреле Минюст России включил Бабченко в реестр иностранных агентов. Ранее, в июле 2020 года, Бабченко был включен в список террористов и экстремистов Федеральной службой по финансовому мониторингу.

    Напомним, имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на украинском телевидении в Киеве. В 2018 году сначала СМИ, а затем и украинские власти объявили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома. В украинской и западной прессе развернули громкую антироссийскую кампанию. Почти сутки Бабченко считали мертвым, пока на следующий день журналист не пришел в СБУ. Украинские спецслужбы назвали произошедшее «спецоперацией» по предотвращению покушения на Бабченко. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. Назвав свой отъезд «временной эвакуацией», он переехал в Израиль.

    Коментарии (30)
    30 июля 2023, 21:29
    Al Mayadeen: Генералы ВСУ рассказали ЦРУ о краже денег Запада Зеленским

    Al Mayadeen: Генералы ВСУ передали ЦРУ данные о хищении Зеленским выделенных на помощь Украине денежных средств

    Tекст: Вера Басилая

    Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли передать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США информацию о краже президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву, сообщил портал Al Mayadeen.

    Издание со ссылкой на статью журналиста Сеймура Херша предположило, что генералы ВСУ разозлились на Зеленского за то, что он не поделился с ними деньгами, и сдали его ЦРУ, передает РИА «Новости».

    Ранее журналиста Сеймур Херш заявил, что президента Украины заподозрили в незаконном присвоении 400 млн долларов из западных фондов помощи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения.

    Коментарии (15)
    31 июля 2023, 07:55
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ в промышленных масштабах теряют солдат из-за наступления России

    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, надеясь заручиться политической поддержкой со стороны Запада, растрачивает жизни украинских военнослужащих «в промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    По мнению Макгрегора, единственное, на что могут надеяться ВСУ, это поставки истребителей F-16. Он напомнил, что Запад обещал эти самолеты Украине, однако никому не известно, когда это произойдет и удастся ли этим поставкам переломить ситуацию.

    Украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, а Россия тем временем с каждым днем все больше наращивает свой потенциал, подчеркнул полковник ВС США.

    По его словам, Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, причем российские запасы, по оценке Макгрегора, «огромны». Заводы в России, отметил он, работают по семь дней в неделю 24 часа в сутки и производят все необходимое.

    Россия, подчеркнул Макгрегор, является столь грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (5)
    30 июля 2023, 17:32
    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка

    Пушилин поручил наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж российского танка

    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский экипаж танка, остановивший атаку противника из восьми единиц натовской техники, поручено представить к госнаградам Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Атака была отражена на Запорожском направлении, но командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере ДНР, следует из сообщения Пушилина в Telegram.

    «С учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется», – написал врио главы ДНР.

    Ранее блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (23)
    30 июля 2023, 19:00
    Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае атаки на интересы Франции

    Президент Франции Макрон пообещал немедленно отреагировать в случае атаки на французских граждан в Нигере

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен немедленно отреагировать в случае нападения на французских граждан в Нигере, и встанет на защиту французских интересов, сообщили в Елисейском дворце.

    Как следует из заявления, Франция ответит в немедленной и непреклонной манере, в случае совершения нападения на граждан, армию, дипломатов и интересы страны в Нигере. Президент республики Эммануэль Макрон не потерпит никаких атак против нее и ее интересов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

    Ранее протестующие у посольства Франции в столице Нигера потребовали закрытия иностранных баз.

    До этого в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, введен комендантский час.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.

    Коментарии (33)
    30 июля 2023, 21:01
    На Украине анонсировали переговоры по гарантиям безопасности с США

    Офис Зеленского: Украина начнет переговоры с США по гарантиям безопасности на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Гарантии представляют собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем, пояснил Ермак в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Он также заявил, что эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО. По его словам, уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Он также отметил, что с участниками этой декларации Украина заключит систему двусторонних договоров, содержащих конкретные гарантии безопасности, четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали киевскому режиму некие «гарантии безопасности», «ядром» которых, как поясняли в Пентагоне, станет «самооборона» Украины.

    Кроме того, Джо Байден ранее заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». Политолог Федор Лукьянов в этой связи отмечал, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – предположил он.

    Коментарии (27)
    30 июля 2023, 14:57
    Роскосмос показал кадры со спутника с изображением парада в День ВМФ

    Роскосмос опубликовал кадры со спутника с изображением парада в День ВМФ в Петербурге и во Владикостоке

    Роскосмос показал кадры со спутника с изображением парада в День ВМФ
    @ roscosmos.ru

    Tекст: Валентина Григоренко

    Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала кадры военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Петербурге и Владивостоке.

    Роскосмос в своем Telegram-канале отметил, что кадры сделаны из космоса российским спутником «Канопус-В».

    В воскресенье в Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Парад традиционно принял президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин. В своем выступлении он заявил, что ВМФ России был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества.

    Коментарии (6)
    30 июля 2023, 20:37
    Блинкен: Угроза ядерной войны не страшнее изменения климата

    Госсекретарь США Блинкен: Угроза ядерной войны соизмерима с угрозой изменения климата

    Tекст: Вера Басилая

    Потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем изменение климата, США уделяют внимание и другим проблемам человечества, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    В эфире австралийской новостной программы «60 минут» он заявил, что все проблемы имеют свое значение для человечества, однако изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех жителей планеты, передает Ura.ru.

    По его словам, Вашингтон уделяет большое внимание проблеме глобального потепления, но существуют и другие проблемы международного порядка.

    «Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть какие-то вещи центральные и на передовой – волк у двери, – включая потенциальный конфликт, но, без сомнений, климат, представляет экзистенциальный вызов для всех нас», – заявил госсекретарь США.

    Однако он не пояснил, почему он считает равноценной угрозу изменения климата и ядерную угрозу, которая по факту присутствует «здесь и сейчас».

    Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос изменения климата не идет ни в какое сравнение с угрозой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, которая растет с каждым днем.

    Коментарии (26)
    Главное
    ФСБ задержала троих россиян за передачу данных «Правому сектору»
    ОАК передал Минобороны партию модернизированных МиГ-31
    Косачев допустил эскалацию США конфликта на Украине в 2024 году
    В Польше подтвердили размещение снайперов на границе с Белоруссией
    В Киеве предложили сохранить снятый с «Родины-матери» герб СССР
    Житель Челябинска 14 лет насильно удерживал женщину
    Москвичей предупредили о приходе эпохи холодных февралей

    Как Россия обыграла Запад уходом из зерновой сделки

    Россия начинает пожинать первые плоды важнейшего политического решения последнего времени – отказа продолжать участие в так называемой зерновой сделке. О том, как это происходит, рассказал, в частности, Владимир Путин в рамках российско-африканского саммита. А в число проигравших вошла не только Украина, но и крупнейшие западные сельскохозяйственные игроки. Подробности

    Перейти в раздел

    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду

    Есть немало иностранных журналистов, которые готовы говорить правду о ситуации на Украине и бороться с тем потоком дезинформации, которая идет со стороны Запада и киевских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала корреспондент из Франции Кристель Нэан. Ранее стало известно, что военкоры из Канады и Франции, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство. Подробности

    Перейти в раздел

    Как громили фашистов советские летчики-торпедоносцы

    30 июля Россия отмечает День Военно-морского флота, чествует и наших моряков, и их боевые корабли. Однако за кадром порой остается род сил, ставший одним из главных ударных инструментов морских сражений – авиация. Свой потенциал морская авиация ВМФ СССР стала раскрывать во времена Великой Отечественной – и ярким воплощением этого стали подвиги торпедоносцев Северного флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Геронтократию в США больше невозможно скрывать

    Один из наиболее влиятельных политиков в США Митч Макконнелл стал вести себя на публике, как президент Джо Байден. Выступая перед журналистами, потерял ориентацию в пространстве и «завис», пока его не увели помощники. Похожий случай произошел с 90-летней сенаторшей Файнстайн. До чего доведут Америку старики, из рук которых выпадает все, кроме власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............