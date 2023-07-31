В марафоне «Сила России» приняли участие более 72 тыс. человек

Партия вместе с партнерами проекта организовала более 4 тыс. мероприятий для детей и взрослых, сообщается на сайте ЕР.

«Спорт – действительно мир без границ. Именно поэтому вместе со сторонниками партии мы организовываем спортивные площадки для взрослых, детей, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для граждан пожилого возраста. У нас запланировано еще много спортивных активностей, их кульминацией станет фестиваль ко Дню физкультурника: там мы разыграем уникальные призы от наших чемпионов», – рассказала председатель центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

Она отметила, что только на прошедшей неделе инклюзивного спорта в мероприятии приняли участие свыше 8 тыс. человек. Самые масштабные спортивные праздники прошли в Москве, Петербурге и Башкортостане.

24 июля, в день старта недели инклюзивного спорта, в столице состоялся мастер-класс по настольному теннису для слепых «Шоудауну» и мастер-класс для людей с нарушением зрения по озвученному дартсу и стрельбе из электронно-акустической биатлонной установки.

Вместе с Занко в мероприятии приняли участие депутат Госдумы, паралимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и руководитель Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин.

В Уфе прошел мастер-класс по настольному теннису. Тренировка состоялась при участии президента Всероссийского общества глухих и чемпиона Сурдлимпийских игр по пляжному волейболу Станислава Иванова и депутата Госдумы, 13-кратной чемпионки Паралимпийских игр в беге Римы Баталовой. Мастер-класс провели прославленные спортсмены сборной Российской Федерации по настольному теннису.