Минобороны Греции случайно опубликовало фото секретных военных карт

Tекст: Александра Юдина

Это стало известно после кадров на телевидении, как замглавы минобороны Никос Хардалиас, стоя рядом со стендом с распечатками секретных объектов, «начал проверки» на соблюдение требований пожарной безопасности на военных объектах после пожаров на складах боеприпасов 111-го авиакрыла в Неа Анхиалос, передает РИА «Новости».

Позднее в ведомстве назвали инцидент недопустимым и заявили, что проверки пожарной безопасности в подразделениях прекращены, а намеченные на 31 июля визиты Хардалиаса на аэродромы Петсали в Янине, Араксос и Андравида отложены.

Кроме того, фото были разосланы вместе с пресс-релизом ведомства, однако позднее были разосланы новые пресс-релизы с заблюренными картами.

Греческое СМИ охарактеризовало произошедшее как «новое фиаско» военного ведомства после пожара на складах боеприпасов.