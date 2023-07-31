Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.10 комментариев
Минобороны Греции случайно опубликовало фото секретных военных карт
Министерство нацобороны Греции нечаянно опубликовало фотографии секретных военных карт, сообщает новостной портал antitheto.gr.
Это стало известно после кадров на телевидении, как замглавы минобороны Никос Хардалиас, стоя рядом со стендом с распечатками секретных объектов, «начал проверки» на соблюдение требований пожарной безопасности на военных объектах после пожаров на складах боеприпасов 111-го авиакрыла в Неа Анхиалос, передает РИА «Новости».
Позднее в ведомстве назвали инцидент недопустимым и заявили, что проверки пожарной безопасности в подразделениях прекращены, а намеченные на 31 июля визиты Хардалиаса на аэродромы Петсали в Янине, Араксос и Андравида отложены.
Кроме того, фото были разосланы вместе с пресс-релизом ведомства, однако позднее были разосланы новые пресс-релизы с заблюренными картами.
Греческое СМИ охарактеризовало произошедшее как «новое фиаско» военного ведомства после пожара на складах боеприпасов.