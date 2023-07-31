В Армении задержан убивший байкершу из Екатеринбурга мужчина

Tекст: Александра Юдина

По словам источника, мужчина торопился, даже оставил в квартире погибшей Натальи некоторые свои вещи. Уточняется, что в этой время девушка еще дышала, она скончалась лишь под утро. При этом задержанный Владимир не только не вызвал помощь, но и оставил дверь закрытой. После этого его объявили в международный розыск и позднее задержали в Ереване, передает «Екатеринбург.Онлайн».

По информации силовых структур, в данный момент он находится в местном СИЗО и ожидает экстрадиции.

Известно, что Владимир познакомился с Натальей в связи с увлечением мотоциклами – они вместе сдавали экзамен на права категории А. Отмечается, что некоторое время мужчина ухаживал за ней, катал на мотоцикле и дарил подарки.

Как предварительно установили силовики, тем вечером злоумышленник подвез Наталью к ее дому на Фурманова, после чего она пригласила его зайти. Очевидцы видели его мотоцикл у подъезда в ночь смерти Натальи. В квартире он раздел и убил ее. Девушка умерла от массивного кровотечения. Соседи слышали непродолжительные звуки борьбы, однако криков замечено не было.