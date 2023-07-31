Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.10 комментариев
В Армении задержан убивший байкершу из Екатеринбурга мужчина
После расправы над девушкой-байкером из Екатеринбурга злоумышленник оставил умирающую, не стал вызывать скорую, а сбежал в Армению, сообщают екатеринбургские СМИ.
По словам источника, мужчина торопился, даже оставил в квартире погибшей Натальи некоторые свои вещи. Уточняется, что в этой время девушка еще дышала, она скончалась лишь под утро. При этом задержанный Владимир не только не вызвал помощь, но и оставил дверь закрытой. После этого его объявили в международный розыск и позднее задержали в Ереване, передает «Екатеринбург.Онлайн».
По информации силовых структур, в данный момент он находится в местном СИЗО и ожидает экстрадиции.
Известно, что Владимир познакомился с Натальей в связи с увлечением мотоциклами – они вместе сдавали экзамен на права категории А. Отмечается, что некоторое время мужчина ухаживал за ней, катал на мотоцикле и дарил подарки.
Как предварительно установили силовики, тем вечером злоумышленник подвез Наталью к ее дому на Фурманова, после чего она пригласила его зайти. Очевидцы видели его мотоцикл у подъезда в ночь смерти Натальи. В квартире он раздел и убил ее. Девушка умерла от массивного кровотечения. Соседи слышали непродолжительные звуки борьбы, однако криков замечено не было.