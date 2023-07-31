Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.7 комментариев
ВСУ ударили по водоканалу в Ясиноватой
Мэр Ясиноватой Шевченко: ВСУ ударили по территории водоканала города
Украинские военные сбросили начиненную металлическими шариками взрывчатку на территорию водоканала в Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
Градоначальник уточнил в Telegram, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на ПУ «Ясиноватаяводоканал». Повреждения получила инфраструктура предприятия. Пострадавших нет.
Ранее три мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск из РСЗО.