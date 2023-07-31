Завербованный СБУ рассказал, как Киев убеждает жителей ДНР совершать теракты

Завербованный СБУ Иникин рассказал, как Киев вовлекает жителей ДНР в процесс подготовки и совершения диверсий и терактов

Tекст: Александра Юдина

По словам уроженца Днепропетровска, в 2021 году его задержали сотрудники СБУ и заключили под стражу, однако в 2022 году освободили уже в Мариуполе, после чего начали активную переписку «об оказании помощи СБУ», передает РИА «Новости».

Иникин рассказал, что в мессенджере WhatsАpp он поддерживал контакт с сотрудником СБУ по имени Лео, который служил в Одессе. Сотрудник СБУ просил Евгения собирать информацию о местах дислокации российских военнослужащих, а также искать пособников и людей, торгующих оружием и взрывчаткой, для возможного совершения терактов в Мариуполе.

Как следует из аудиозаписи разговора Евгения и Лео, сотрудник СБУ отказался решить проблему освобождения завербованного от уголовной ответственности, предложив «поговорить с руководством». При этом Лео заверил, что дает 100% гарантий, и поинтересовался, что Евгений «может дать взамен».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.