Запад испугал переворот в Нигере из-за роста влияния России в Африке

  • Путин подвел итог саммита Россия-Африка
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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    16 комментариев
    Новости
    19:50Запад испугал переворот в Нигере из-за роста влияния России в Африке

    На Западе опасаются, что переворот в Нигере может дать Москве стратегическое преимущество в свете возможного расширения влияния России в африканском регионе, сообщает Wall Street Journal.

    19:25Путин подвел итог саммита Россия-Африка

    Саммит Россия-Африка прошел на очень хорошем уровне и завершился с хорошими результатами, заявил президент Владимир Путин.

    18:57Путину подарили фигурку ангела

    Многодетная мама Олеся Кравцова из Смоленской области подарила президенту Владимиру Путину фигуру ангела, чтобы он всегда оберегал президента России.

    18:43Победители конкурса «Лидеры России» встретились семьями в Пятигорске

    Участники клуба лидеров России «Эльбрус», победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – провели встречу в Центре знаний «Машук» Российского общества «Знание» в Пятигорске, посвященную традиционным и семейным ценностям.

    18:35В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море

    Американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют использовать для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    17:54Президент переходного периода Мали выразил благодарность Путину за поставки зерна

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил президента России Владимира Путина за поставки зерна.

    17:47Путин пожелал юношам из многодетных семей достойной службы в армии

    Президент России Владимир Путин во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поздравил именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    17:42Депутат Госдумы сравнил Буданова с Чеширским котом

    Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что ВСУ «обломают зубы», если попытаются организовать вторжение в Крым.

    17:30Путин назвал многодетные семьи гордостью России

    Многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки, являются гордостью нашей страны, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», которая прошла по видеосвязи.

    17:29Президент Гвинеи-Бисау назвал русских братьями

    Россия и Гвинея-Бисау являются братскими народами, в Бисау благодарны России и СССР за поддержку на различных этапах, заявил президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на встрече с Владимиром Путиным.

    17:16Бывший армянский посол в России с сыном задержаны по обвинению в мошенничестве

    Бывший армянский посол в России, экс-директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армен Смбатян и его сын главный дирижер симфонического оркестра Сергей Смбатян задержаны в Армении по обвинению в мошенничестве.

    17:05ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом при помощи дальнобойных ракет Storm Shadow, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    16:43Блинкен объяснил визит Шойгу в КНДР надеждой «найти оружие»

    Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что одной из целей поездки российской делегации во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в КНДР было обеспечение поставок вооружений для продолжения военных действий на Украине.

    16:42Разведчик ЗВО отметил нехватку боеприпасов у ВСУ на сватовском направлении

    Украинские войска испытывают нехватку боеприпасов и экономят их на сватовском направлении в Донбассе, рассказал боец ЗВО с позывным «Бен».

    16:21Захарова назвала самое яркое впечатление от поездки в Африку

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала самым ярким впечатлением от поездок в страны Африки блестящий русский язык, на котором приветствуют делегацию из России сотрудники аэропорта из местного населения.

    29 июля 2023, 19:50

    Запад испугал переворот в Нигере из-за роста влияния России в Африке

    WSJ: Переворот в Нигере может дать России стратегическое преимущество в свете возможного расширения влияния в Африке

    Tекст: Антон Никитин

    На Западе опасаются, что переворот в Нигере может дать Москве стратегическое преимущество в свете возможного расширения влияния России в африканском регионе, сообщает Wall Street Journal.

    Как отмечает издание, на Западе опасаются, что переворот в Нигере против президента Мохамеда Базума, получавшего широкомасштабную военную и экономическую поддержку со стороны США и Франции, потенциально может дать России стратегическое преимущество, поскольку Москва может попытаться расширить свое влияние в регионе, передает РИА «Новости».

    По версии источников издания, путчисты до сих пор спорят о том, кто в конечном итоге будет управлять Нигером. Издание утверждает, что предметом их дискуссий, среди прочего, якобы является потенциальный «союз с Россией» или группой «Вагнер».

    Накануне мятежники объявили новым главой Нигера своего лидера. В четверг в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. В тот же день нигерийские военные объявили по национальному телевидению, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, в Нигере введен комендантский час. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как президент Нигера стал заложником из-за бойкота России.

    27 июля 2023, 20:40
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    В сообщении ведомства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что президентский вертолет скоро будет доставлен в Зимбабве, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов.

    Ранее на встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам.

    Второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.

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    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

    Коментарии (11)
    28 июля 2023, 18:19
    Лидера мятежников объявили новым главной Нигера

    Портал ActuNiger: Глава «Национального совета по защите отечества» принял полномочия главы Нигера

    Лидера мятежников объявили новым главной Нигера
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Мятежники объявили о приостановке конституции Нигера от 2010 года, глава созданного «Национального совета по защите отечества» принял полномочия главы государства, который будет представлять страну за рубежом, сообщил интернет-портал ActuNiger.

    Интернет-портал сообщил о приостановке действия Конституции Нигера от 25 ноября 2010 года и всех связанных с ней институтов. В публикации сообщается, что «Национальный совет по защите отечества» временно возьмет на себя исполнительную и законодательную власть, а президент Совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне. В статье также отмечается, что состав членов Совета определится решением главы мятежников, передает РИА «Новости».

    Накануне в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. В тот же день нигерийские военные объявили по национальному телевидению, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, в Нигере введен комендантский час. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как глава Нигера стал заложником из-за бойкота России.

    Коментарии (12)
    28 июля 2023, 15:36
    ЕС пригрозил приостановкой финансовой помощи Нигеру

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может приостановить всю финансовую помощь Нигеру, если будет нарушен конституционный порядок в стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    В заявлении Борреля отмечается, что любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, в том числе финансовые, передает ТАСС.

    По его словам, ЕС самым решительным образом осуждает переворот в Нигере. События последних дней представляют серьезную угрозу «стабильности и демократии в Нигере».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что армия Нигера перешла на сторону мятежников, и у президента Мохамеда Базума почти не осталось шансов сохранить власть.

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    27 июля 2023, 14:58
    Эксперт: Переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана

    Эксперт Анпилогов спрогнозировал последствия переворота в Нигере для атомной промышленности Франции

    Эксперт: Переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию. А Париж в них очень нуждается. Кроме того, мятежники могут искать союзника в лице России, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Нигере произошел военный переворот.

    «После переворота в Нигере появилась опасность отмены поставок урана во Францию или же продажи его на более равных для африканцев условиях. На данный момент Париж ведет в своих бывших колониях политику неэквивалентного обмена ресурсами», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Ранее такую же политику эксплуатации Париж проводил и в Мали, однако после военного переворота Франция потеряла доступ к местным месторождениям. Но в случае с Нигером стоит учитывать, что это центральноафриканская страна, не имеющая выхода к морю», – пояснил эксперт.

    «Соответственно, Ниамей вынужден продавать свои ресурсы либо через Алжир, либо через страны Гвинейского залива. Все решения по этому вопросу будут приниматься в тесном взаимодействии с соседями. И будущее торговли ураном будет сильно зависеть от антиколониальных настроений в государствах региона», – отметил он.

    «Также необходимо отметить, что даже если попытка переворота в Нигере провалится, перед правительством страны будет стоять множество социально-экономических проблем. Скорее всего, государство будет пытаться ослабить зависимость от Франции и выстроить с ней более эквивалентный обмен ресурсами», – акцентировал собеседник.

    «Примечательно, что переворот в Нигере произошел на фоне серьезных проблем во французской атомной энергетике, которая производит около 70% электричества в стране. Дело в том, что Париж с 90-х годов не строил новые блоки АЭС, многие реакторы очень старые, а вечно продлевать их срок эксплуатации невозможно», – подчеркнул эксперт.

    «Что касается возможных отношений нового правительства Нигера с Россией, то пока что никакие политические заявления от лидеров переворота не прозвучали. Но свергнутого президента уже поддержали США и Франция, поэтому мятежники могут начать искать альтернативные центры силы, одним из которых является наша страна», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее военные Нигера выступили с заявлением в эфире национального телевидения, объявив об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны и закрытии границ республики.

    Напомним, в среду утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала дворец главы государства. Базума и его семью, а также министра иностранных дел страны взяли в заложники.

    Журнал Jeune Afrique отмечает, что гвардию возглавляет генерал Омар Тчиани, который находился на посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу. Базум оставил его в должности после прихода к власти. Источники издания утверждают, что в последние дни руководитель страны рассматривал возможность отправить руководителя ведомства в отставку.

    МИД России призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

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    28 июля 2023, 11:19
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит на эти цели еще 90 млн долларов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит африканским странам на развитие еще 90 млн долларов», – цитирует ТАСС Путина.

    «Понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку. Так, в 2022 году направлено 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 млн тонн. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

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    27 июля 2023, 16:45
    Эксперт: Смена власти в Нигере может способствовать сближению страны с Россией

    Африканист Андреева: Переворот в Нигере может подорвать позиции Франции в стране и улучшить отношения с Россией

    Эксперт: Смена власти в Нигере может способствовать сближению страны с Россией
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Нигер после переворотов в Мали и Буркина-Фасо был ключевым ориентиром Франции в районе Сахеля. Поэтому смена руководства в Ниамее может ослабить позиции Парижа и повернуть африканское государство в сторону Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала африканист Тамара Андреева. Ранее военные Нигера объявили об отстранении президента республики Мохамеда Базума.

    «Напряженность в отношениях между правительством и армией присутствует в политической жизни Нигера достаточно давно. Сам президент пока не делал заявлений о своей отставке, а в социальных сетях выразил надежду на сохранение достижений демократии в стране», – сказала аналитик Института Африки РАН Тамара Андреева.

    «Успешные государственные перевороты в Мали и Буркина-Фасо создали прецеденты, которые оказали влияние на происходящие сейчас события. В стратегически важном для Франции треугольнике, состоящим из этих трех стран, Ниамей был последним, чье руководство оставалось гражданским. А президент республики Базум продолжал прозападную политику предшественника», – отметила она.

    «События в граничащих с Нигером странах превратили его в один из ключевых ориентиров Франции в районе Сахеля. В частности, из-за наличия авиабазы и присутствия контингента военных. Переворот может изменить отношения между Ниамеем и Парижем, как это уже произошло в Мали и Буркина-Фасо», – подчеркнула собеседница.

    «В ноябре 2022 года в Мали была запрещена деятельность всех НКО, спонсируемых Францией. В Буркина-Фасо в декабре того же года приостановили вещание радиостанции RFI. Позиции Парижа в регионе ослабевают, а военные пользуются этим, называя бывших колонизаторов виновниками коррупции и проблем с безопасностью», – акцентирует эксперт.

    «Если военные придут к власти, стоит ожидать сближения Ниамея и Москвы из-за потери позиций Парижа. Например, Мали и Буркина-Фасо позитивно говорят о сотрудничестве с нашей страной и представлены на саммите «Россия – Африка» на уровне первых лиц», – резюмировала Андреева.

    Ранее военные Нигера в эфире национального телевидения объявили об отстранении от должности президента республики Мохамеда Базума и закрытии границ страны. Главу государства Мохамеда Базума и его семью, а также министра иностранных дел страны взяли в заложники.

    Руководство вооруженных сил республики сообщило о солидарности с военными. Это решение обосновано стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить неприкосновенность президента Нигера.

    Командование указало, что внешнее военное вмешательство в Нигер обернется катастрофическими последствиями для населения. Также штаб ВС страны призвал мятежников сохранить боеспособность для борьбы с террористами и преступниками.

    МИД России призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана.

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    27 июля 2023, 21:48
    Путин оценил прибытие в Россию делегаций из почти всех африканских стран

    Путин заявил, что в России рады приезду делегаций почти из всех стран Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме для почетных гостей саммита Россия – Африка.

    «Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители органов африканских интеграционных объединений. Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей Северной столице, как мы называем Петербург, убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств континента расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, это реально подтверждает общие намерения вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень во всех ключевых сферах, и саммит призван этому содействовать.

    Ранее Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

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    28 июля 2023, 12:57
    Президент Египта призвал достичь консенсуса по теме зерновой сделки

    Президент Египта Фаттах ас-Сиси призвал скорее решить продовольственные проблемы

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны, и достичь консенсуса по зерновой сделке, заявил президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Президент Египта заявил, что консенсус по зерновой сделке необходим, и  нужно учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в зерновом соглашении, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов, передает ТАСС.

    Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о планах обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки.

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    27 июля 2023, 20:47
    Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ

    Депутат Госдумы Мажуга: Образовательные проекты сблизят Россию и Африку

    Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс. Африканские страны получат высококвалифицированные кадры, а наши предприятия смогут продвигать там необходимые технологии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга. В четверг президент России РФ Владимир Путин выступил с рядом предложений в сфере образования на открывшемся форуме «Россия – Африка».

    «Сегодня во время выступления президент РФ Владимир Путин уделил большое внимание гуманитарной сфере, в том числе – сотрудничеству с Африкой в области образования. Сегодня в российских вузах обучаются почти 35 тыс. студентов из Африки. С каждым годом растет целевая квота, которую выделяет Россотрудничество на обучение африканцев, в 2024 году она превысит 4,7 тыс. человек», – рассказал Александр Мажуга, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

    «Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс: с одной стороны, страна получает высококвалифицированные кадры, которые могут развивать национальную экономику. С другой – наши предприятия через филиалы инженерно-технических вузов смогут продвигать необходимые технологии в сельском хозяйстве, химической промышленности, горной добыче», – указал он.

    «Сегодня в более чем 140 школах Африки преподается русский язык, это хороший показатель, говорящий о востребованности предмета. Преподавание предметов на русском языке – следующий логический шаг, который поможет подготовить африканцев к поступлению в филиалы российских вузов, или в вузы на территории России. Кстати, российское медобразование сейчас наиболее популярно среди африканских студентов. Это еще раз доказывает его высокое качество», – отметил депутат.

    «Также Путин пригласил молодых африканцев приехать в марте 2024 года на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи на площадке центра «Сириус». Там ожидается участие свыше 20 тыс. представителей из более чем 180 стран мира. Это будет праздник, посвященный спорту, искусству, науке. А в конце ноября этого года мы разошлем приглашения африканским научным деятелям посетить Конгресс молодых ученых. Такие мероприятия способствуют сближению России и стран Африки», – подчеркнул парламентарий.

    Россия готова расширять сеть работающих в Африке российских атташе по вопросам образования, науки, заявил Путин на пленарном заседании открывшегося в четверг в Петербурге форума «Россия – Африка». «Мы и впредь будем уделять самое пристальное внимание укреплению культурных, научных, образовательных, спортивных и молодежных обменов между Россией и государствами Африки», – добавил президент.

    «В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Тесная кооперация налаживается и в рамках Российско-африканского сетевого университета. В Санкт-Петербургском горном университете было подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов «Недра Африки», предусматривающее совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса», – напомнил он.

    Президент также предложил создать в Африке школы с преподаванием на русском языке. «В 28 странах Африки запущен проект по созданию центров открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ. С этой целью планируем значительно увеличить набор африканских студентов в российские педагогические вузы», – сказал глава государства.

    Помимо этого, Путин предложил углубить взаимодействие по линии спортивных вузов России и стран Африки, наладить университетские обмены, вести волонтерские программы, проводить совместные матчи между вузами.

    «Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в августе в Екатеринбурге, а также в «Играх будущего», которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани», – обратился к присутствующим глава российского государства. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

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    28 июля 2023, 19:14
    Принята итоговая декларация саммита Россия – Африка

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка

    Tекст: Антон Никитин

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка.

    Участники саммита приняли план действий Форума партнерства Россия – Африка на период 2023–2026 годов и ряд других документов. Кроме того, на полях форума и саммита был утвержден целый ряд соглашений, контрактов и других документов, касающихся различных областей сотрудничества России с африканскими странами, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки.

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    29 июля 2023, 16:21
    Захарова назвала самое яркое впечатление от поездки в Африку

    Захарова назвала самым ярким впечатлением от поездки в Африку блестящий русский язык представителей местного населения

    Захарова назвала самое яркое впечатление от поездки в Африку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала самым ярким впечатлением от поездок в страны Африки блестящий русский язык, на котором приветствуют делегацию из России сотрудники аэропорта из местного населения.

    Дипломат рассказала в интервью ТАСС на полях второго саммита Россия – Африка, что в многочисленных турне главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в страны континента ей больше всего «запомнилось несколько вещей».

    По словам Захаровой, бывало, что прилетали и, уже непосредственно выходя из самолета, спускаясь по трапу, от технических сотрудников аэропорта из числа местного населения члены российской делегации слышали слова на прекрасном русском языке: «Наконец вы вернулись. Мы столько лет ждали российский самолет». «Это было действительно незабываемо», – отметила дипломат.

    Вторым ярким воспоминанием Захарова назвала принципиальную позицию африканских стран по недопустимости навязывания им чужой точки зрения. Дипломат призналась, что, честно говоря, не ожидала услышать такие четкие, понятные слова без какого-то флера неопределенности, без этой игры в конструктивную неопределенность, которая характерна для американской политики.

    По словам Захаровой, Африка говорила прямо и говорила о том, что это их принципиальная позиция, что они готовы вносить весомый вклад в урегулирование как посредники, но они не собираются плясать под чью-то дудку, и они будут сами формировать свое отношение, исходя из знания ситуации, знания истории и своих национальных интересов. Дипломат подчеркнула, что это действительно было поразительно.

    Захарова указала, что третьим интересным наблюдением, которое обсуждалось в контактах и на полях саммита, стал тот поразительный факт, что в XXI веке страны, которые много веков были колонизаторами, сами стали колониями Запада. Дипломат пояснила, что страны Евросоюза, в частности Франция, Испания, Нидерланды, на протяжении веков они были метрополиями, а сейчас превращаются в подчиненных воле Вашингтона сателлитов. Вместе с этим официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что те страны, которые раньше был колониями, в частности Африка, проявляют чудеса суверенитета и независимости.

    По мнению дипломата, это может быть обусловлено тем, что борьба африканцев за свободу была проявлением истинной свободы, а не ложных слов о свободе и демократии, которые слышатся на Западе. Как отметила Захарова, за этот короткий период бывшие хозяева мира сами стали рабами, а бывшие рабы становятся свободными людьми, которые могут отстоять правду и свою свободу.

    Комментируя информацию издания Foreign Policy, которое со ссылкой на американских чиновников сообщило, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд планирует отправиться в ЮАР в ближайшее время, чтобы отговорить Преторию от сотрудничества с Москвой, Захарова указала на тупиковость подобных усилий.

    Как отметила дипломат, в Претории, и вообще ЮАР в целом уже высказались по этому поводу, показали себя и ответственными игроками, и самостоятельным государством со своими национальными интересами. Захарова указала, что Соединенным Штатам следовало бы это знать, потому что представители ЮАР много раз проявляли самостоятельность в оценках и независимость своей международной деятельности в Совете Безопасности ООН.

    Ранее венгерские СМИ сообщили, что саммит Россия – Африка в Петербурге опроверг заявления Запада о политической изоляции Москвы и показал умение РФ использовать дипломатические возможности в новой геополитической ситуации.

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    28 июля 2023, 12:46
    Россия выразила заинтересованность в расширении импорта фруктов из Африки

    Замглавы Минсельхоза Левин заявил о заинтересованности России в расширении импорта тропических фруктов из Африки

    Tекст: Антон Никитин

    Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов, в том числе какао-бобов и тропических фруктов, сообщил замглавы Минсельхоза Сергей Левин.

    Левин заявил, что Россия и африканские страны прекрасно дополняют друг друга по природно-климатическим условиям. Замминистра сельского хозяйства пояснил: то, что хорошо растет в России, не очень хорошо производится в Африке, и наоборот. Замглавы Минсельхоза подчеркнул, что Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов – какао-бобов, тропических фруктов и другой продукции, передает ТАСС.

    Чиновник подчеркнул, что у России большой потенциал в расширении торговли со странами Африки. Левин отметил: несмотря на сложности последних лет, экспорт российского продовольствия в африканские страны продолжает стабильно расти. Так, за первое полугодие 2023-го он существенно вырос, мы увеличили практически все товарные группы, поставляемые в страны Африки. Представитель Минсельхоза выразил мнение, что Россия и дальше сможет наращивать эти поставки.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше оставаться международным поставщиком сельскохозяйственных товаров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам.

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    28 июля 2023, 20:36
    Россия и страны Африки договорились работать в Совбезе ООН над отменой санкций

    Декларация: Россия и страны Африки договорились работать в Совбезе ООН над смягчением и отменой санкций

    Tекст: Антон Никитин

    Россия договорилась со странами Африки работать в Совете Безопасности ООН над смягчением и отменой санкций против африканских государств, говорится в тексте декларации второго саммита «Россия – Африка».

    «Координировать в Совете Безопасности ООН подходы в области санкционной политики в отношении африканских государств, в том числе в целях дальнейшего смягчения и полной отмены утративших свою актуальность ограничительных мер», – говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

    Ранее Путин заявил, что Россия и Африка не приемлют односторонних санкций против стран с независимым курсом.

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    28 июля 2023, 19:54
    Путин назвал участие лидеров стран Африки в саммите проявлением независимости

    Путин: Приехавшие на саммит Россия – Африка в Петербург главы государств проявили политическую волю и независимость

    Tекст: Антон Никитин

    Приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит, отметил президент Владимир Путин в заявлении для СМИ по итогам международного мероприятия.

    «Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость и реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной. Мы это ценим и убеждены в успешном будущем российско-африканских отношений, опирающихся на традиции проверенной временем дружбы», – приводит ТАСС слова главы государства на втором пленарном заседании саммита.

    Ранее Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка, участники которого приняли итоговую декларацию, план действий на 2023–2026 годы и ряд других документов.

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