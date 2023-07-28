Лидера мятежников объявили новым главной Нигера

  • Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

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    Новости
    18:59Ограничен проход маломерных судов и плавсредств в Керченском проливе

    Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об ограничении плавания маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского залива.

    18:53Губернатор рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по Таганрогу

    Число пострадавших от удара украинской С-200 в Таганроге, по уточненным данным, составляет на 18.00 мск 12 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    18:45Эксперт: Крещение Руси стало базисом становления восточно-христианской цивилизации

    Решение князя Владимира крестить Русь стало решающим для становления восточно-христианской цивилизации. Также это было и способом сблизиться через Византию с высокой греко-римской культурой, которая затем перешла в нашу страну, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. 28 июля отмечается День крещения Руси.

    18:45Евросоюз расширил персональные санкции против России

    Европейский союз включил в санкционный список из-за конфликта на Украине семь человек и пять организаций России, говорится в официальном журнале ЕС.

    18:36Подавшего ложное заявление на банду Цапков бизнесмена осудили

    В Октябрьском райсуде Ростова-на-Дону вынесен приговор бизнесмену Александру Исюку по делу о заведомо ложном доносе на членов банды Цапков.

    18:28В Таганроге решили ввести режим ЧС

    Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести в районе Таганрога, где произошел теракт, заявил глава города Андрей Фатеев в пятницу.

    18:19Лидера мятежников объявили новым главной Нигера

    Мятежники объявили о приостановке конституции Нигера от 2010 года, глава созданного «Национального совета по защите отечества» принял полномочия главы государства, который будет представлять страну за рубежом, сообщил интернет-портал ActuNiger.

    18:10Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины

    Если кто-то нашел деньги, кошелек, телефон или прочие вещи и не сообщил об этом в полицию или в органы местного самоуправления, а присвоил себе, то такие действия трактуются как кража, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша.

    18:07Губернатор Голубев: ПВО сбила вторую ракету над Ростовской областью

    Российская система противовоздушной обороны уничтожила еще одну ракету в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    18:02Об участии во Всемирном фестивале молодежи объявили 35 африканских стран

    Представители из 35 стран Африки выразили желание участвовать во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году в России, наибольший интерес проявлен в Кении, Нигерии, Гамбии, Гане, Руанде, Бенине и Танзании. За первый месяц работы заявочной кампании уже более 10 тыс. человек подали заявки на ВФМ–2024, сообщили в пресс-службе Всемирного фестиваля молодежи.

    17:54Губернатор: В больницы после ЧП в Таганроге попали девять человек

    В медицинские учреждения в Таганроге доставлены девять человек после инцидента у кафе «Чехов сад», рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    17:46Россия перенесла посольство в Судане из Хартума

    Посольство России в Судане перенесено из Хартума в город Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений в столице, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    17:38Российские ученые вывели из анабиоза проспавшего 46 тысяч лет червя

    Ученые смогли оживить червя-нематоду, пролежавшего приблизительно 46 тыс. лет в сибирской вечной мерзлоте, говорится в исследовании, опубликованном на сайте PLOS Genetics.

    17:30Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200

    Взрыв в Таганроге в пятницу произошел из-за террористической атаки киевского режима, сообщило Министерство обороны России.

    17:22Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре

    На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре в пятницу произошел взрыв, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    28 июля 2023, 18:19

    Лидера мятежников объявили новым главной Нигера

    Портал ActuNiger: Глава «Национального совета по защите отечества» принял полномочия главы Нигера

    Лидера мятежников объявили новым главной Нигера
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Мятежники объявили о приостановке конституции Нигера от 2010 года, глава созданного «Национального совета по защите отечества» принял полномочия главы государства, который будет представлять страну за рубежом, сообщил интернет-портал ActuNiger.

    Интернет-портал сообщил о приостановке действия Конституции Нигера от 25 ноября 2010 года и всех связанных с ней институтов. В публикации сообщается, что «Национальный совет по защите отечества» временно возьмет на себя исполнительную и законодательную власть, а президент Совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне. В статье также отмечается, что состав членов Совета определится решением главы мятежников, передает РИА «Новости».

    Накануне в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. В тот же день нигерийские военные объявили по национальному телевидению, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, в Нигере введен комендантский час. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как глава Нигера стал заложником из-за бойкота России.

    27 июля 2023, 20:40
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    В сообщении ведомства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что президентский вертолет скоро будет доставлен в Зимбабве, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов.

    Ранее на встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам.

    Второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.

    Коментарии (29)
    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

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    28 июля 2023, 11:19
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит на эти цели еще 90 млн долларов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит африканским странам на развитие еще 90 млн долларов», – цитирует ТАСС Путина.

    «Понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку. Так, в 2022 году направлено 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 млн тонн. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

    Коментарии (34)
    28 июля 2023, 15:36
    ЕС пригрозил приостановкой финансовой помощи Нигеру

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может приостановить всю финансовую помощь Нигеру, если будет нарушен конституционный порядок в стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    В заявлении Борреля отмечается, что любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, в том числе финансовые, передает ТАСС.

    По его словам, ЕС самым решительным образом осуждает переворот в Нигере. События последних дней представляют серьезную угрозу «стабильности и демократии в Нигере».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что армия Нигера перешла на сторону мятежников, и у президента Мохамеда Базума почти не осталось шансов сохранить власть.

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    27 июля 2023, 21:48
    Путин оценил прибытие в Россию делегаций из почти всех африканских стран

    Путин заявил, что в России рады приезду делегаций почти из всех стран Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме для почетных гостей саммита Россия – Африка.

    «Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители органов африканских интеграционных объединений. Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей Северной столице, как мы называем Петербург, убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств континента расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, это реально подтверждает общие намерения вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень во всех ключевых сферах, и саммит призван этому содействовать.

    Ранее Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

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    27 июля 2023, 20:47
    Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ

    Депутат Госдумы Мажуга: Образовательные проекты сблизят Россию и Африку

    Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс. Африканские страны получат высококвалифицированные кадры, а наши предприятия смогут продвигать там необходимые технологии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга. В четверг президент России РФ Владимир Путин выступил с рядом предложений в сфере образования на открывшемся форуме «Россия – Африка».

    «Сегодня во время выступления президент РФ Владимир Путин уделил большое внимание гуманитарной сфере, в том числе – сотрудничеству с Африкой в области образования. Сегодня в российских вузах обучаются почти 35 тыс. студентов из Африки. С каждым годом растет целевая квота, которую выделяет Россотрудничество на обучение африканцев, в 2024 году она превысит 4,7 тыс. человек», – рассказал Александр Мажуга, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

    «Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс: с одной стороны, страна получает высококвалифицированные кадры, которые могут развивать национальную экономику. С другой – наши предприятия через филиалы инженерно-технических вузов смогут продвигать необходимые технологии в сельском хозяйстве, химической промышленности, горной добыче», – указал он.

    «Сегодня в более чем 140 школах Африки преподается русский язык, это хороший показатель, говорящий о востребованности предмета. Преподавание предметов на русском языке – следующий логический шаг, который поможет подготовить африканцев к поступлению в филиалы российских вузов, или в вузы на территории России. Кстати, российское медобразование сейчас наиболее популярно среди африканских студентов. Это еще раз доказывает его высокое качество», – отметил депутат.

    «Также Путин пригласил молодых африканцев приехать в марте 2024 года на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи на площадке центра «Сириус». Там ожидается участие свыше 20 тыс. представителей из более чем 180 стран мира. Это будет праздник, посвященный спорту, искусству, науке. А в конце ноября этого года мы разошлем приглашения африканским научным деятелям посетить Конгресс молодых ученых. Такие мероприятия способствуют сближению России и стран Африки», – подчеркнул парламентарий.

    Россия готова расширять сеть работающих в Африке российских атташе по вопросам образования, науки, заявил Путин на пленарном заседании открывшегося в четверг в Петербурге форума «Россия – Африка». «Мы и впредь будем уделять самое пристальное внимание укреплению культурных, научных, образовательных, спортивных и молодежных обменов между Россией и государствами Африки», – добавил президент.

    «В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Тесная кооперация налаживается и в рамках Российско-африканского сетевого университета. В Санкт-Петербургском горном университете было подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов «Недра Африки», предусматривающее совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса», – напомнил он.

    Президент также предложил создать в Африке школы с преподаванием на русском языке. «В 28 странах Африки запущен проект по созданию центров открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ. С этой целью планируем значительно увеличить набор африканских студентов в российские педагогические вузы», – сказал глава государства.

    Помимо этого, Путин предложил углубить взаимодействие по линии спортивных вузов России и стран Африки, наладить университетские обмены, вести волонтерские программы, проводить совместные матчи между вузами.

    «Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в августе в Екатеринбурге, а также в «Играх будущего», которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани», – обратился к присутствующим глава российского государства. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

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    28 июля 2023, 12:57
    Президент Египта призвал достичь консенсуса по теме зерновой сделки

    Президент Египта Фаттах ас-Сиси призвал скорее решить продовольственные проблемы

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны, и достичь консенсуса по зерновой сделке, заявил президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Президент Египта заявил, что консенсус по зерновой сделке необходим, и  нужно учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в зерновом соглашении, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов, передает ТАСС.

    Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о планах обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки.

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    28 июля 2023, 12:46
    Россия выразила заинтересованность в расширении импорта фруктов из Африки

    Замглавы Минсельхоза Левин заявил о заинтересованности России в расширении импорта тропических фруктов из Африки

    Tекст: Антон Никитин

    Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов, в том числе какао-бобов и тропических фруктов, сообщил замглавы Минсельхоза Сергей Левин.

    Левин заявил, что Россия и африканские страны прекрасно дополняют друг друга по природно-климатическим условиям. Замминистра сельского хозяйства пояснил: то, что хорошо растет в России, не очень хорошо производится в Африке, и наоборот. Замглавы Минсельхоза подчеркнул, что Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов – какао-бобов, тропических фруктов и другой продукции, передает ТАСС.

    Чиновник подчеркнул, что у России большой потенциал в расширении торговли со странами Африки. Левин отметил: несмотря на сложности последних лет, экспорт российского продовольствия в африканские страны продолжает стабильно расти. Так, за первое полугодие 2023-го он существенно вырос, мы увеличили практически все товарные группы, поставляемые в страны Африки. Представитель Минсельхоза выразил мнение, что Россия и дальше сможет наращивать эти поставки.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше оставаться международным поставщиком сельскохозяйственных товаров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам.

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    28 июля 2023, 11:39
    Путин заявил о намерении помочь странам Африки в открытии посольств в России

    Путин заявил о намерении Москвы помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России

    Tекст: Вера Басилая

    Москва намерена помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России, а также готова восстановить и открыть новые российские загранучреждения на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    «Внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые российские загранучреждения, а также увеличить штат сотрудников в ряде действующих посольств. Со своей стороны мы приветствовали бы встречные шаги африканских друзей и окажем поддержку в открытии у нас новых посольств, консульств, представительств африканских стран», – цитирует ТАСС Путина.

    Он также подчеркнул, что Россия и Африка намерены и далее укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах.

    «Несколько слов – об экономическом и гуманитарном сотрудничестве с Африкой. Проведенный вчера форум свидетельствует, что и Россия, и африканские страны действительно хотят укреплять взаимодействие в этих сферах. И прямо скажу: нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнерам из Африки», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил, что Африка становится новым центром силы.

    Также президент отметил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

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    28 июля 2023, 11:10
    Путин: Некоторые проявления колониализма не изжиты

    Tекст: Вера Басилая

    Проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «К сожалению, некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, в частности, в экономической, гуманитарной, информационной сферах», – цитирует ТАСС главу российского государства.

    По его словам, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, это наследие колониальной эпохи и проводимого Западом курса «Разделяй и властвуй».

    Ранее посол России в США Антонов указал на раздражение Запада из-за саммита Россия – Африка.

    Напомним, второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Путин на торжественном приеме для почетных гостей заявил, что Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

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    28 июля 2023, 15:59
    Москва отметила провал попыток Запада отговорить Африку от бизнеса с Россией

    Дипломат Биричевский: Запад не может отговорить страны Африки от сотрудничества с Россией

    Tекст: Антон Никитин

    Запад угрожает ведомствам и компаниям Африки возможностью применения вторичных санкций за ведение бизнеса с Россией, но отговорить страны Африканского континента от сотрудничества с Москвой не получается, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    Дипломат заявил, что Запад призывает официальные ведомства и крупные компании стран Африки не сотрудничать с Москвой, подчеркивая, что Россия находится под санкциями и есть риск «попасть под вторичку». Вместе с этим Биричевский констатировал, что ничего у Запада не получается, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение главы Эритреи Исайяса Афеворки о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки.

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    28 июля 2023, 12:28
    Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой СССР с нацизмом

    Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой Советского Союза против нацизма

    Tекст: Вера Басилая

    Советский Союз, Россия боролись с нацизмом для освобождения человечества, так же и страны Африки сегодня сражаются за собственную независимость в интересах всего мира, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    «Я хотел бы обратить внимание: только что выступивший коллега сказал о роли России в борьбе с нацизмом. Она кем-то пытается быть затушевана. Но эта борьба велась Советским Союзом, Россией в интересах всего человечества, для освобождения от нацизма. Хочу обратить внимание на то, что и борьба Африки за свою независимость, против апартеида ведется не только в интересах самой Африки, она идет в интересах всего человечества», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин подчеркнул, что эта борьба приводит к результатам, которые улучшают ситуацию в мире в целом.

    Ранее Путин заявил, что проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной.

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    28 июля 2023, 12:08
    Путин: Россия продолжит безвозмездно поставлять продукты нуждающимся странам

    Tекст: Вера Басилая

    Москва останется международным поставщиком сельхозтоваров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «Дорогие друзья, можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны. Будем поставлять зерно и другое продовольствие, в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН», – цитирует ТАСС Путина.

    «оссия намерена и дальше помогать развитию Африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства, аграрного сектора», – заверил президент России.

    Он подчеркнул, что Россия за почти четыре года на двусторонней основе провела 11 гуманитарных акций в десяти странах Африки. В частности, Москва одной из первых пришла на помощь государствам континента во время пандемии коронавируса.

    По словам президента, безвозмездно были поставлены миллионы тестовых систем, переданы мобильные медлаборатории, оснащен оборудованием  центр изучения инфекции.

    «Хотел бы подчеркнуть, мы искренне готовы рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать стратегическое взаимодействие и партнерство. Ценим отношения с каждой африканской страной и континентом в целом. И уверены в успешном будущем этих отношений в формирующемся многополярном мире», – отметил президент России.

    Ранее Путин заявил, что Россия выделит Африке около 90 млн долларов.

    Также президент России Путин заявил, что Россия поставит в ближайшие три-четыре месяца по 25-50 тыс. тонн зерна шести африканским странам безвозмездно.

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    28 июля 2023, 13:05
    Президент ЦАР отметил роль России в сохранении мира и демократии

    Президент ЦАР Туадера: Россия помогла Центрально-Африканской Республике спасти демократию и избежать гражданской войны

    Tекст: Антон Никитин

    Поддержка России помогла спасти демократию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и избежать в стране новой гражданской войны, заявил лидер республики Фостен-Арканж Туадера на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Туадера заявил, что Россия, не опасаясь никаких геополитических проблем, оказывает помощь Центрально-Африканской Республике и ее вооруженным силам, органам безопасности в борьбе с террористическими организациями. По словам лидера ЦАР, между Россией и Центрально-Африканской Республикой установились взаимоотношения, которые помогли спасти в ЦАР демократию через проведение свободных демократических выборов и избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими, передает ТАСС.

    Туадера отметил, что отношения России и ЦАР находятся на высочайшем уровне, а также поблагодарил Россию за решимость поддержать борьбу Африки за суверенитет и права, описанные в Уставе ООН

    В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что уровень сотрудничества с ЦАР будет, безусловно, сохранен по всем наиболее чувствительным направлениям взаимодействия, «но сделать мы должны, конечно, еще больше, у нас много возможностей». Он отметил, что Россия и ЦАР будут двигаться в направлении укрепления сотрудничества.

    Ранее власти ЦАР опровергли уход российских инструкторов из страны после попытки военного мятежа в России.

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    28 июля 2023, 13:58
    Россия в первом полугодии нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза

    Глава Минсельхоза Патрушев: Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза

    Tекст: Антон Никитин

    Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

    Патрушев сообщил, что Россия в первой половине 2023 года поставила в страны Африки практически в три раза больше пшеницы, чем за аналогичный период прошлого года. Министр сельского хозяйства уточнил, что речь идет приблизительно о 9 млн тонн. По словам главы ведомства, это беспрецедентные цифры, таких цифр мы не достигали ранее, но потенциал далеко не исчерпан, передает ТАСС.

    Патрушев также отметил, что экспорт российской продукции АПК в Африку в первом полугодии 2023 года вырос до 3,3 млрд долларов, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше оставаться международным поставщиком сельскохозяйственных товаров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам.

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