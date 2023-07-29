Подведены итоги грантового конкурса «Движения первых»

Tекст: Ольга Никитина

Гранты «Движения первых» будут направлены на организацию и проведение проектных активностей, направленных на воспитание, развитие и самореализацию, организацию досуга детей и молодежи в 2023 году.

«Первый грантовый конкурс «Движения первых» позволит вовлечь в интересные и полезные активности более 1 млн детей и подростков. Он станет новым этапом развития детских и молодежных сообществ в каждом направления нашей деятельности и важным фактором поддержки региональных инициатив», – подчеркнул председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

В рамках грантового конкурса были поддержаны проекты из 81 субъекта Российской Федерации. Наибольшее количество успешных заявок – по 184 – было подано из ПФО и ЦФО.

ТОП-7 регионов с наибольшим количеством присужденных грантов: Алтайский край, Республика Башкортостан, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Челябинская область. Наибольший коэффициент победителей к количеству поданных заявок у Республики Карелия, Республики Хакасия Тюменской области, Ивановской области, Калужской области, Тамбовской области, Республики Крым и Севастополя.

Всего до конца года будут проведены 167 всероссийских и межрегиональных проектных активностей, 270 муниципальных и 322 региональных и окружных мероприятий.

Проекты будут реализованы по всем 12 направлениям деятельности «Движения первых». Наибольшее количество грантов получено в направлениях: «Образование и знания», «Культура и искусство», «Патриотизм и историческая память», «Труд, профессия и свое дело».

Всего на конкурс «Движения первых» было подано 2 тыс. 360 проектов от различных категорий участников. Больше всего поступило заявок от общественных организаций и объединений – 599, в том числе от детских и молодежных объединений 113. Очень активно принимали участие в конкурсе школы и лицеи, всего поступило 395 заявок, 85 от техникумов и колледжей вузы – 145 заявок. Повышенный интерес проявили детские сады, всего ими было подано 53 заявки. Кроме того, индивидуальные предприниматели оформили 143 проектные активности для детей и молодежи.

До конца года заявки, рекомендованные к присуждению гранта, пройдут проверку «Движения первых» на предмет эффективности их реализации по принципу «360» – совместно с детьми, родителями, педагогическим сообществом и общественниками. Оценка проектных активностей будет осуществляться с учетом интересов и потребностей подрастающего поколения. Сопровождать реализацию проектов участников будут помогать региональные отделения «Движения первых».

«Движение первых» было создано по инициативе президента России Владимира Путина в июле 2022 года. По итогам учредительного собрания 20 июля 2022 года российский лидер возглавил Наблюдательный совет движения. Сегодня – это крупнейшее в стране молодежное объединение, которое вдохновляет и дает миллионам участников в возрасте от шести до 17 лет возможность всегда и во всем быть первыми, воспитывает настойчивость и упорство – настоящих лидеров, способных вести за собой.