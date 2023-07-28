Путин отметил сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+

Президент Путин: Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ способствует стабилизации на энергорынке

Tекст: Антон Никитин

«Россия и Ливия взаимодействуют в рамках различных многосторонних организаций и форматов, включая ОПЕК+ и форум стран-экспортеров газа, что способствует обеспечению стабильности мировых энергетических рынков», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Путин отметил, что Ливия является давним партнером России в Северной Африке. «У нас многолетний опыт продуктивной совместной работы, и думаю, что даже потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан. Хотя торгово-экономические связи, кооперация развиваются в целом неплохо», – сказал президент России.

«Товарооборот в 2022 вырос на 67,5%. Это, конечно, хороший показатель. А в январе-апреле увеличился еще почти в два раза», – отметил российский лидер. Среди приоритетных направлений сотрудничества России и Ливии Путин назвал промышленную и транспортную инфраструктуру, энергетику.

Ранее председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на помощь России в выводе иностранных войск с территории страны.