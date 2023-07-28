Путин отметил сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+

  • Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Япония цинично озаботилась безопасностью Европы
    Президент Эритреи Афеворки назвал НАТО ущербной организацией
    Польша не готова жертвовать сельским хозяйством ради Украины
    Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан
    Россия намерена продавать зерно за рубли
    Лидера мятежников объявили новым главной Нигера
    Россиян разрешили ставить на воинский учет без личной явки в военкомат
    На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника (ВИДЕО)
    Российские ученые вывели из анабиоза проспавшего 46 тысяч лет червя
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    15 комментариев
    Новости
    21:59Путин отметил сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+

    Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ и форума стран-экспортеров газа способствует стабилизации на энергорынке, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой президентского совета этой африканской страны Мухаммедом Менфи.

    21:57В УЕФА решили снять «Ювентус» с матчей еврокубков следующего сезона

    Итальянский футбольный клуб «Ювентус» исключен из матчей еврокубков на следующий сезон 2023/2024, сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    21:53Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума рассказал, что техника ВСУ не имеет защиты, в отличие от танков Т-90, она легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ.

    21:46Песков оценил работу ПВО по отражению ракетной атаки по Ростовской области

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил работу российской системы противовоздушной обороны (ПВО) по отражению украинской ракетной атаки по Ростовской области.

    21:40На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника

    Украинские полицейские пытались мобилизовать мужчину прямо с пикника на берегу водоема, за это он скинул сотрудника полиции воду, сообщили СМИ.

    21:34ЦБ: Юдаева покидает пост первого зампреда Банка России

    Ксения Юдаева решила покинуть пост первого зампреда Банка России, с 1 августа 2023 года она займет должность советника председателя ЦБ России.

    21:29Легойда назвал главные проблемы современного образования

    Внутренней проблемой образовательной системы является ее узкая специализированная направленность, заявил председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда.

    21:23ВСУ обстреляли центр Донецка

    В многоквартирном жилом доме в центре Донецка произошел пожар после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в экстренных службах региона.

    21:15Лидер ЛДПР Слуцкий ответил на вопросы российской молодежи

    Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ответил на вопросы блогеров, студентов и школьников в рамках проекта «Прямой эфир ЛДПР», ему поступили разнообразные вопросы, в том числе о домашних делах, о сельской местности и другом.

    21:07Цивилева рассказала об отдыхе детей участников СВО в лагере в Подмосковье

    В детском лагере «Литвиново» в Подмосковье отдыхают дети участников спецоперации. За лето 2023 года его должны посетить около 3 тыс. детей, сообщила председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    20:59Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан

    Исполнительный комитет Международной федерации фехтования решил отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на ЧМ в Милане, сообщает газета La Repubblica.

    20:52В России на крупноформатных экранах стали чаще рекламировать недвижимость

    За последние 10 лет изменился список товаров, которые чаще показывают на крупноформатных экранах, к такому выводу пришли аналитики.

    20:45Президент Эритреи Афеворки назвал НАТО ущербной организацией

    Североатлантический альянс – это неполноценная организация, заявил президент Эритреи Исайяс Афеворки в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Россия – Африка.

    20:38Сенатор: Япония создает потенциальные угрозы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона

    Именно Япония проводит провокационные учения совместно с американцами и претендует на российские Курилы, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. В пятницу Минобороны Японии опубликовало «Белую книгу», в которой Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе».

    20:36Россия и страны Африки договорились работать в Совбезе ООН над отменой санкций

    Россия договорилась со странами Африки работать в Совете Безопасности ООН над смягчением и отменой санкций против африканских государств, говорится в тексте декларации второго саммита «Россия – Африка».

    28 июля 2023, 21:59

    Путин отметил сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+

    Президент Путин: Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ способствует стабилизации на энергорынке

    Tекст: Антон Никитин

    Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ и форума стран-экспортеров газа способствует стабилизации на энергорынке, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой президентского совета этой африканской страны Мухаммедом Менфи.

    «Россия и Ливия взаимодействуют в рамках различных многосторонних организаций и форматов, включая ОПЕК+ и форум стран-экспортеров газа, что способствует обеспечению стабильности мировых энергетических рынков», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин отметил, что Ливия является давним партнером России в Северной Африке. «У нас многолетний опыт продуктивной совместной работы, и думаю, что даже потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан. Хотя торгово-экономические связи, кооперация развиваются в целом неплохо», – сказал президент России.

    «Товарооборот в 2022 вырос на 67,5%. Это, конечно, хороший показатель. А в январе-апреле увеличился еще почти в два раза», – отметил российский лидер. Среди приоритетных направлений сотрудничества России и Ливии Путин назвал промышленную и транспортную инфраструктуру, энергетику.

    Ранее председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на помощь России в выводе иностранных войск с территории страны.

    28 июля 2023, 11:19
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит на эти цели еще 90 млн долларов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит африканским странам на развитие еще 90 млн долларов», – цитирует ТАСС Путина.

    «Понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку. Так, в 2022 году направлено 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 млн тонн. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

    Коментарии (40)
    28 июля 2023, 14:19
    Президент ЮАР поблагодарил президента Путина за вкусный ужин
    Президент ЮАР поблагодарил президента Путина за вкусный ужин
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лидер ЮАР Сирил Рамафоса выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за прием и «очень вкусный ужин».

    Он поблагодарил президента РФ, народ и правительство России за прием в Петербурге.

    «За теплый прием, особенно вчера вечером, спасибо за очень вкусный ужин», – передает ТАСС его слова.

    Также Рамафоса отметил «отличный концерт», прошедший в рамках приема, который показал российскую культуру, а также культуру Петербурга. Он отметил добавленные в концертные номера африканские инструменты, барабаны, что позволило гостям «почувствовать себя как дома».

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видеоконференцсвязи.

    Коментарии (8)
    28 июля 2023, 11:33
    Путин: Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса
    Путин: Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    Глава государства подчеркнул, что Россия внимательно рассматривает эти инициативы, передает ТАСС.

    В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, в то время как киевский режим, даже находясь в непростой ситуации, отвергает любую возможность диалога.

    Песков также сообщил, что Путин и лидеры стран Африки в пятницу продолжат диалог по украинскому урегулированию. Он также отрицательно ответил на вопрос, привезли ли африканские делегации какие-либо новые предложения по урегулированию.

    Ранее Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.

    Коментарии (7)
    28 июля 2023, 04:58
    Песков уточнил, что вертолет президенту Зимбабве подарили в 2022 году

    Песков сообщил, что вертолет был подарен президенту Зимбабве Мнангагве в 2022 году

    Tекст: Антон Антонов

    Вертолет президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве подарили еще «в прошлом году», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя новость о том, что глава российского государства Владимир Путин подарил Мнангагве вертолет, отметил, что «это было в прошлом году», передает РИА «Новости».

    Напомним, в Санкт-Петербурге проходит саммита Россия – Африка. На встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам. Министерство информации Зимбабве сообщило, что Путин подарил Мнангагве вертолет, который скоро будет доставлен в Зимбабве.


    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 14:25
    Путин заявил об отказе США, НАТО и Украины от переговоров с Россией

    Путин: США, НАТО и Украина отказываются от диалога с Россией, хотя Москва готова к переговорам

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Глава государства уточнил, что НАТО и США отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех стран, включая Россию. Украина также не желает вести диалог с Москвой, хотя Россия не раз заявляла о готовности к переговорам, передает ТАСС.

    Путин также поблагодарил африканских коллег за внимание к украинскому конфликту.

    Ранее Путин заявил, что Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине.

    Коментарии (7)
    28 июля 2023, 11:11
    Путин: Африка становится новым центром силы

    Путин: Миру придется считаться с тем, что Африка становится новым центром силы

    Путин: Африка становится новым центром силы
    @ кадр и видео

    Tекст: Алина Власенко

    Африка становится новым центром силы, и с этим придется считаться остальному миру, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    По словам Путина, эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое, но не без сопротивления со стороны тех, кто привык к собственной монополии в мировых делах.

    Глава государства также подчеркнул, что позиции России и стран Африки по международным вопросам очень близки или полностью совпадают, передает ТАСС. В частности, Путин уточнил, что Россия и государства Африки выступают за построение новой более справедливой архитектуры мироустройства, отстаивают международное право и центральную роль ООН.

    Ранее Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 08:58
    Песков: Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США

    Tекст: Вера Басилая

    Речь о возможной поездке Владимира Путина на АТЭС в Сан-Франциско пока не заходила, до этого еще есть много мероприятий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возможную поездку Путина на саммит АТЭС в США и не ждут приглашения, есть много других мероприятий, передает ТАСС.

    Ранее издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщило, что власти США не могут допустить Путина на саммит АТЭС, потому что ему запрещен въезд в США, а также в прошлом году против него ввели санкции.

    Кроме того, Белый дом решил не допустить до участия в саммите и главу администрации Гонконга Джона Ли, также из-за введенных против него санкций.

    Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил, что власти США нарушают нормы АТЭС и обязательства, взятые на себя.

    Саммит АТЭС пройдет в ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния). В состав форума входят 19 стран и две территории, в том числе Россия и Китай.

    Напомним, США ввели санкции в отношении главы российского государства Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 13:28
    Власти Ливии выразили надежду на помощь России в выводе иностранных войск

    Президентский совет Ливии выразил надежду на помощь Москвы в выводе иностранных войск

    Tекст: Алина Власенко

    Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на помощь России и африканских стран в выводе иностранных войск с территории страны.

    В ходе пленарного заседания второго саммита Россия – Африка аль-Менфи попросил у России и лидеров африканских странах помощи в выводе иностранных войск с территории Ливии, передает ТАСС.

    В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о важности подлинного национального единства в Ливии, чтобы территория страны не стала местом противоборства третьих государств. Он также пообещал, что Москва сделает все возможное, чтобы способствовать этому позитивному направлению при взаимодействии всех сил Ливии.

    Второй саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге, параллельно идет экономический и гуманитарный форум.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 13:18
    Лидер Мали поблагодарил Путина за предложение поставить зерно

    Лидер Мали Гоита поблагодарил Путина за предложение безвозмездно поставить зерно в страны Африки

    Tекст: Алина Власенко

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина за предложение поставить зерно в африканские страны.

    Гоита поблагодарил Путина за справедливое соглашение об экспорте зерна на Африканский континент, подчеркнув, что российский президент проявил много прагматизма и реализма в этом вопросе, передает ТАСС.

    Президент переходного периода Мали также сообщил, что его страна смогла укрепить свои вооруженные силы и обеспечить безопасность благодаря помощи России. По его словам, войска Мали сейчас находятся в наступлении, они значительно сократили число террористических атак на военные базы и смогли обеспечить безопасность.

    Ранее Путин заявил, что Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 11:01
    Путин и лидеры стран Африки собрались для общего фото перед пленаркой саммита

    Путин и лидеры стран Африки собрались для общего фото перед пленарным заседанием саммита

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин и лидеры африканских государств собрались для совместного фотографирования перед началом пленарного заседания саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

    Церемония «фэмили-фото» традиционно предваряет основное мероприятие встречи в верхах, передает ТАСС.

    После церемонии фотографирования лидеры стран начали заседание. На нем выступят президент России и все 17 лидеров африканских стран, прилетевших на саммит.

    Позднее в формате рабочего завтрака пройдет еще одно пленарное заседание. По окончании официальных мероприятий состоится принятие совместных документов, в том числе итоговой декларации саммита.

    Кроме того, ожидается, что Путин продолжит начатую в первый день саммита серию встреч с африканскими лидерами, а также выступит с заявлением для СМИ о результатах саммита.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 19:14
    Принята итоговая декларация саммита Россия – Африка

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка

    Tекст: Антон Никитин

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка.

    Участники саммита приняли план действий Форума партнерства Россия – Африка на период 2023–2026 годов и ряд других документов. Кроме того, на полях форума и саммита был утвержден целый ряд соглашений, контрактов и других документов, касающихся различных областей сотрудничества России с африканскими странами, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 11:39
    Путин заявил о намерении помочь странам Африки в открытии посольств в России

    Путин заявил о намерении Москвы помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России

    Tекст: Вера Басилая

    Москва намерена помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России, а также готова восстановить и открыть новые российские загранучреждения на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    «Внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые российские загранучреждения, а также увеличить штат сотрудников в ряде действующих посольств. Со своей стороны мы приветствовали бы встречные шаги африканских друзей и окажем поддержку в открытии у нас новых посольств, консульств, представительств африканских стран», – цитирует ТАСС Путина.

    Он также подчеркнул, что Россия и Африка намерены и далее укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах.

    «Несколько слов – об экономическом и гуманитарном сотрудничестве с Африкой. Проведенный вчера форум свидетельствует, что и Россия, и африканские страны действительно хотят укреплять взаимодействие в этих сферах. И прямо скажу: нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнерам из Африки», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил, что Африка становится новым центром силы.

    Также президент отметил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 12:10
    Путин процитировал Манделу, говоря о необходимости защиты суверенитета

    Путин процитировал Манделу, говоря о необходимости защиты государственного суверенитета

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин, говоря о необходимости защиты суверенитета, процитировал слова бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы о необходимости подниматься после падений.

    «Он сказал: «Не судите обо мне по моим успехам. Судите обо мне по тому, сколько раз я падал и поднимался снова», – процитировал Путин Манделу.

    В этой связи российский лидер провел аналогию с государственным суверенитетом. По словам Путина, суверенитет не является состоянием, достигнутым единожды, за него надо постоянно бороться. Российский лидер подчеркнул, что суверенитет нужно непременно защищать и не отступать под внешним давлением, передает ТАСС.

    Путин также назвал неприемлемым сохранение бывшими метрополиями в Африке монополии в сфере финансов, технологий и продовольствия.

    Ранее Путин заявил, что Россия и африканские государства сообща выступают против односторонних санкций в отношении стран.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 11:10
    Путин: Некоторые проявления колониализма не изжиты

    Tекст: Вера Басилая

    Проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «К сожалению, некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, в частности, в экономической, гуманитарной, информационной сферах», – цитирует ТАСС главу российского государства.

    По его словам, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, это наследие колониальной эпохи и проводимого Западом курса «Разделяй и властвуй».

    Ранее посол России в США Антонов указал на раздражение Запада из-за саммита Россия – Африка.

    Напомним, второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Путин на торжественном приеме для почетных гостей заявил, что Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 12:28
    Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой СССР с нацизмом

    Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой Советского Союза против нацизма

    Tекст: Вера Басилая

    Советский Союз, Россия боролись с нацизмом для освобождения человечества, так же и страны Африки сегодня сражаются за собственную независимость в интересах всего мира, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    «Я хотел бы обратить внимание: только что выступивший коллега сказал о роли России в борьбе с нацизмом. Она кем-то пытается быть затушевана. Но эта борьба велась Советским Союзом, Россией в интересах всего человечества, для освобождения от нацизма. Хочу обратить внимание на то, что и борьба Африки за свою независимость, против апартеида ведется не только в интересах самой Африки, она идет в интересах всего человечества», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин подчеркнул, что эта борьба приводит к результатам, которые улучшают ситуацию в мире в целом.

    Ранее Путин заявил, что проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной.

    Коментарии (0)
    Главное
    Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    Губернатор Голубев: ПВО сбила вторую ракету над Ростовской областью
    Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
    В Керченском проливе ограничили проход маломерных судов и плавсредств
    Россия перенесла посольство в Судане из Хартума
    ЕС пригрозил приостановкой финансовой помощи Нигеру
    Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины

    Россия готова предложить Африке самое ценное

    На фоне санкций у России выстрелила торговля еще с одним партнером – африканским. Сам континент очень неоднороден, и с некоторыми странами не торговать, а помогать им надо. Россия готова делать и то, и другое. Как Россия начала больше продавать в Африке и что поможет развитию экономических отношений? Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украине обрубают последние возможности спасти зерновой экспорт

    Страны Прибалтики надеются и заработать сами, и помочь своим украинским союзникам. В Литве предлагают перенаправить экспорт украинского зерна в местные порты – ведь по Черному морю он более невозможен. Однако этот вариант, во-первых, уже испытывался, и во-вторых, уже был признан бессмысленным. А теперь к нему добавились и новые сложности. Подробности

    Перейти в раздел

    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............