Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Число госпитализированных из лагеря в Удмуртии детей выросло до 17
Число детей, госпитализированных в результате вспышки острой кишечной инфекции в лагере «Юность» в Удмуртии, выросло до 17, сообщила замминистра здравоохранения региона Наталья Соколова.
По ее словам, она находится в Воткинской городской больнице, куда госпитализированы 17 детей из лагеря «Юность», где зарегистрирована вспышка кишечной инфекции, передает ТАСС. Соколова добавила, что четверо из них находятся в среднетяжелом состоянии, все дети получают необходимую медицинскую помощь, возраст детей от восьми до 14 лет, четверо детей и четверо взрослых наблюдаются амбулаторно в легкой степени тяжести.
По ее словам, всего выявлено 25 человек, все больные получают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, в четверг управление Роспотребнадзора по Удмуртии начало эпидемиологическое расследование после того, как в детском лагере региона было выявлено 23 случая острой кишечной инфекции.