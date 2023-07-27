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В детском лагере в Удмуртии выявили острую кишечную инфекцию
В детском лагере в Удмуртии выявили 23 случая острой кишечной инфекции
Управление Роспотребнадзора по Удмуртии начало эпидемиологическое расследование после того, как в детском лагере региона было выявлено 23 случая острой кишечной инфекции.
Инфекцию выявили в детском лагере «Юность» в Воткинском районе республики, передает ТАСС. «Причина вспышки случаев острой кишечной инфекции устанавливается», – добавили в ведомстве.
Врачи уже осмотрели 200 детей, один ребенок, попавший в больницу, находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные заболевшие - в удовлетворительном состоянии. За ними продолжают наблюдать врачи.
Ранее кишечную инфекцию выявили у 76 детей, отправившихся в ресторане Grand Bianco.