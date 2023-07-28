В России оценили отказ Бразилии выдать россиянина властям США

Эксперты назвали дружественным решением Бразилии о невыдаче россиянина по запросу США

Tекст: Дарья Волкова

«Президент Бразилии Лула да Силва – представитель левых сил, таких политиков Соединенные Штаты обычно не приветствовали. Да, в последнее время страны пытались имитировать теплые отношения друг с другом, и американский президент Джо Байден даже поздравил Силву с избранием», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

«Связано это было с тем, что предыдущий бразильский президент Жаир Болсонару стал местным Дональдом Трампом. Американцам это не нравилось, поэтому они закрывали глаза на противоречия в отношениях с президентом от левой партии», – отметил он.

«Но в Бразилии прекрасно знают, что США относятся к латиноамериканским странам по принципу «вы нам должны» и не отвечают взаимностью в двусторонних отношениях. Поэтому бразильцы не горят желанием строить крепкую дружбу с США», – добавил эксперт.

«А вот Россию Силва воспринимает как идеологического союзника из-за нашей позиции по противодействию американскому влиянию в мире. Таким решением бразильская сторона работает на перспективу развития отношений с Москвой, и это можно расценивать как дружественный шаг. С другой стороны, данное решение глобально не изменит бразильско-американские отношения», – полагает собеседник.

«Отношения России и Бразилии находятся на довольно высоком уровне. Исходя из этого, Бразилиа принимает решения с учетом мнения Москвы. Кроме того, президент страны занимает довольно адекватную позицию по конфликту на Украине, требуя от западных стран перестать накачивать ВСУ оружием», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Эта латиноамериканская страна продолжает активно закупать у нас самые разные товары, включая зерно, удобрения и энергоносители. А также поддерживает меры по дедоллоризации мировой экономики, переходя на расчеты в других валютах. Поэтому нет ничего удивительного в их решении о невыдаче россиянина Соединенным Штатам», – отметил он.

«Я допускаю, что подоплекой этого решения могло быть и то, что американцы не выдают бразильцам сторонников Болсонару. Вполне вероятно, что США могли даже предоставить кому-то из них убежище. Все это говорит о наличии довольно большого количества противоречий в отношениях между Штатами и Бразилией», – рассуждает политолог.

«При этом Силва пытается лавировать между разными центрами силы – США, Россией, Китаем. Я не думаю, что стоит ожидать какого-то масштабного разрыва отношений с Вашингтоном. Но в этой ситуации, как и во многих других, Бразилия проводит независимую от Соединенных Штатов политику, и это не может не радовать», – заключил Дудаков.

Ранее министерство юстиции Бразилии сообщило об отклонении запроса США о выдаче им россиянина Сергея Черкасова, который находится в бразильской тюрьме за подделку документов. В ведомстве пояснили, что Верховный федеральный суд уже рассмотрел просьбу россиянина о выдаче его Москве. Экстрадиция приостановлена до окончания следствия. Запрос США сочли «необоснованным», так как уже есть решение суда об экстрадиции.

Местные СМИ связывают решение Бразилии с отказом США выдать Алана дус Сантуса, блогера и активного сторонника экс-президента страны Жаира Болсонару.

Напомним, США рассматривали возможность использования задержанных в других странах россиян для обмена на арестованных в России американцев. В частности, речь могла идти о Сергее Черкасове, отбывающем в Бразилии срок по обвинению в подделке документов в Бразилии.

Как отмечает ТАСС, Черкасов пытался по поддельным бразильским документам попасть в Нидерланды, чтобы получить работу в Международном уголовном суде под именем Виктор Мюллер Феррейра. Его приговорили в Бразилии к 15 годам тюрьмы, позднее срок сократили до пяти лет и двух месяцев. В соответствии с бразильскими законами это позволит Черкасову отбывать наказание условно. Также идет следствие по делу о шпионаже и отмывании денег.

В свою очередь российские следственные органы также предъявили ему обвинение в торговле наркотиками и запросили экстрадицию. Согласно решению Верховного федерального суда латиноамериканской страны, Черкасов может быть экстрадирован в Россию только по окончании следственных действий в Бразилии.