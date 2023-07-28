  • Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова
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    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    32 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    29 комментариев
    Новости
    06:27Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова

    Запрос США о выдаче им россиянина Сергея Черкасова, который находится в бразильской тюрьме за подделку документов, отклонен, сообщило министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии.

    05:56Посол Антонов указал на раздражение США из-за саммита Россия – Африка

    Саммит Россия – Африка в Санкт-Петербурге проходит успешно, что вызывает серьезное раздражение в Вашингтоне, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

    05:26МИД Израиля выразил возмущение угрозой сжечь свиток Торы в Швеции

    Нужно положить конец угрозам нанести вред священным книгам и книгам Торы, заявил глава МИД Израиля Эли Коэн, комментируя санкционированную властями Швеции акцию, на которой планируют сжечь свиток Торы.

    05:08Шойгу возглавил российскую делегацию на параде в КНДР

    Парад по случаю 70-летия подписания перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов состоялся в Пхеньяне, российскую делегацию возглавил министр обороны Сергей Шойгу, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    04:58Песков уточнил, что вертолет президенту Зимбабве подарили в 2022 году

    Вертолет президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве подарили еще «в прошлом году», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    04:29Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник

    Ночью была предпринята попытка атаки вражеским беспилотником, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский БПЛА.

    04:00Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко

    В понедельник умер актер Андрей Бабенко, который снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сообщают СМИ в пятницу.

    03:51Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли у мужчины в соседнем доме

    Восьмилетнюю девочку, которую искали в Екатеринбурге со среды, нашли живой в квартире мужчины, проживающего в соседнем доме, сообщают СМИ.

    03:25Politico сообщила о получении Украиной танков Abrams в сентябре

    В августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина, сообщают источники.

    02:57Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию

    Украинская саблистка Ольга Харлан, которая получила черную карту из-за отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане, заявила, что решение организаторов «убило» ее.

    02:25Против Трампа в США выдвинуто дополнительное обвинение

    Американским минюстом выдвинуто дополнительное обвинение против экс-президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, свидетельствуют материалы Южного округа штата Флорида.

    01:55Посол Антонов заявил, что отношений России и США «практически нет»

    От российско-американских отношений «остались какие-то крохи», но и им нанесен урон из-за поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    01:24Белый дом оценил возможность помилования Байденом его сына Хантера

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отрицательно ответила на вопрос о том, есть ли шансы, что глава американского государства Джо Байден помилует своего сына Хантера, против которого идет судебный процесс.

    01:01В результате украинского обстрела Донецка пострадали дети

    В Донецке в результате обстрела, который устроили вооруженные силы Украины, пострадали девять мирных жителей, в том числе дети, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    00:49Госдеп ушел от ответа на вопрос о гибели Журавлева от кассетных снарядов

    Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател ушел от ответа на вопрос о том, считают ли США приемлемым применение украинскими военными кассетных боеприпасов в случае гибели российского военкора Ростислава Журавлева.

    28 июля 2023, 06:27

    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова

    Министерство юстиции Бразилии сообщило об отклонении запроса США о выдаче россиянина Черкасова

    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запрос США о выдаче им россиянина Сергея Черкасова, который находится в бразильской тюрьме за подделку документов, отклонен, сообщило министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии.

    В ведомстве пояснили, что Верховный федеральный суд уже рассмотрел просьбу россиянина о выдаче его Москве. Экстрадиция приостановлена до окончания следствия. Запрос США сочли «необоснованным», так как уже есть решение суда об экстрадиции, передает ТАСС.

    Напомним, Черкасов пытался по поддельным бразильским документам попасть в Нидерланды, чтобы получить работу в Международном уголовном суде. Его приговорили в Бразилии к 15 годам тюрьмы, позднее срок сократили до пяти лет и двух месяцев. В соответствии с бразильскими законами это позволит Черкасову отбывать наказание условно. Также идет следствие по делу о шпионаже и отмывании денег.


    26 июля 2023, 07:29
    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине

    CNN: США обеспокоены, что действия Рида на Украине навредят обмену заключенными из России

    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине
    @ кадр RT

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными, сообщают СМИ США.

    Источник телеканала CNN в администрации США сообщил, что американскую сторону, в частности, беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.

    Чиновник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана, передает РИА «Новости».

    Госдепартамент США ранее подтвердил, что Рид был ранен в боях на Украине.

    Напомним, в апреле 2022 года американца Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

    Коментарии (19)
    25 июля 2023, 21:35
    Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине

    Обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид получил ранение в боях на Украине

    Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Госдепартамент Соединенных Штатов знает о ранении на Украине американца Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Это ранение Рид получил в ходе боевых действий.

    Американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид после возвращения в США по обмену из России, где отбывал наказание за нападение на полицейских, самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в Пентагоне «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    Патель заявил, что Госдепартамент Соединенных Штатов в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации, передает РИА «Новости».

    Патель пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    О степени тяжести полученных Ридом ранений не сообщается. По одной из версий, он сейчас проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию.

    Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на 9 лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

    Коментарии (40)
    26 июля 2023, 07:55
    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США

    CGTN: Поставка американских кассетных боеприпасов станет для ВСУ ночным кошмаром

    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США
    @ UK Ministry of Defence/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы выпустило «дьявола из ящика Пандоры», пишут китайские СМИ.

    Обозреватель Синь Пин в статье на портале CGTN пишет, что использование такого опасного вида оружия будет преследовать украинских граждан еще долгие годы и станет для них «ночным кошмаром». Американских политиков, подчеркнул автор публикации, не волнуют жизни гражданского населения и мирное урегулирование конфликта.

    Синь Пин подчеркивает, что кассетные бомбы могут стать не последним дьяволом из ящика Пандоры. Поставки американского оружия приведут к нарастанию конфликта на Украине и еще больше отдалят эту страну от надежды на мир, передает РИА «Новости».

    Военно-промышленный комплекс США не позволит так легко закончить бои на Украине, заключил автор статьи.

    20 июля сообщалось, что Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

    Коментарии (11)
    25 июля 2023, 17:09
    В Пентагоне сообщили о повреждении российским истребителем беспилотника США
    В Пентагоне сообщили о повреждении российским истребителем беспилотника США
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский истребитель на прошлой неделе якобы пролетел над американским беспилотником на опасном расстоянии и повредил его тепловой ловушкой.

    Об этом заявили в Центральном командовании ВС США, передает ТАСС.

    Пострадавший американский дрон MQ-9 выполнял миссию по противодействию ИГ (группировка «Исламское государство» признана террористической организацией и запрещена в России), когда получил повреждения. Но он смог вернуться на базу.

    Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов отмечал опасное сближение беспилотника MQ-9 с российскими самолетами.

    Коментарии (20)
    27 июля 2023, 03:04
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия сравняет Львов с землей

    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Если мы (США – прим. ВЗГЛЯД) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет?» – спросил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted и сам же ответил на этот вопрос, выразив уверенность в том, что город «легко сравняют с землей».

    Украинских военных, по мнению Макгрегора, «разнесут в пух и прах», если ВСУ не предоставят мощную противовоздушную и противоракетную оборону, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (12)
    25 июля 2023, 11:40
    WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение

    WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение

    WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
    @ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.

    Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.

    «Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.

    Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.

    Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.

    Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.

    Коментарии (16)
    27 июля 2023, 18:40
    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков

    Американский журналист Херш: В рамках зерновой сделки в Европу с Украины провозили запрещенные товары

    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    Журналист со ссылкой на американского чиновника заявил, что экспорт наркотиков и нефти осуществлялся из Одессы и других украинских портов, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (4)
    26 июля 2023, 12:34
    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине

    Американист Дудаков: Тревор Рид на Украине вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне

    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Тот факт, что американец Тревор Рид оказался на Украине, ставит под вопрос возможность дальнейшего диалога по обмену заключенными. Сам он, скорее всего, занимался инструктированием ВСУ или шпионажем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид был ранен в боях на Украине.

    «Я вполне допускаю, что Тревор Рид не просто решил «отомстить» России за заключение, а отправился на Украину в роли какого-то военного инструктора или разведчика. Заявления о том, что он находился там самовольно – это типичная легенда для всех американских наемников, находящихся в горячих точках неофициально, но имеющих контракт с Пентагоном», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Это связано с тем, что нахождение регулярных американских частей на Украине – для США вопрос довольно болезненный. Вашингтон не афиширует их пребывание там, но отправляет в частном порядке. Можно предположить, что Рид либо тренировал украинских солдат, либо вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне», – продолжает собеседник.

    «Ведь и в России его поймали не просто из-за того, что он на кого-то напал. Были явные подозрения в его шпионской деятельности. Теперь этот инцидент действительно может ударить по дальнейшим контактам между Москвой и Вашингтоном в вопросе обмена заключенными. А как мы знаем, для американского президента Джо Байдена этот аспект крайне важен», – добавил Дудаков.

    «Он сейчас активно пытается вернуть американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в этом году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Идут переговоры о том, чтобы обменять его на кого-то из россиян, находящихся в тюрьмах США или Европы. Но теперь, вероятно, Россия будет требовать от Штатов каких-то весомых гарантий того, что обменянные американцы не будут отправляться на Украину», – заключил он.

    Ранее стало известно, что обменянный на летчика Константина Ярошенко американец Тревор Рид ранен в боях на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что ведомство знает о ранении Рида на Украине, его он получил в ходе боевых действий. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации,

    В свою очередь американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в оборонном ведомстве «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    По одной из версий, сейчас Рид проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию. Представитель Госдепа пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    Позднее СМИ США со ссылкой на источники в администрации сообщили, что американская сторона опасается, что участие Рида в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными. В частности, американских чиновников беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Источник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана. Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на девять лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

    Коментарии (3)
    25 июля 2023, 14:30
    В Германии заявили о давней подготовке США к конфликту с Россией

    Экс-глава СДПГ Лафонтен: США десятилетиями готовились к противостоянию с Россией

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон десятилетиями готовился к конфликту с Москвой и теперь использует Украину в качестве поля для сражений, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

    Лафонтен в интервью изданию Neulandrebellen вспомнил слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и американского политолога Збигнева Бжезинского, которые не раз говорили, что если Украина попадет под влияние Вашингтона, это «гарантирует лишение России статуса мировой державы».

    По мнению политика, США, пользуясь нынешним конфликтом, вступили в геостратегический спор с Россией, при этом Украина используется в качестве полигона, передает РИА «Новости».

    Лафонтен также заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц допустил ошибку, пойдя на поводу у Вашингтона и испортив отношения с Москвой, восстановление которых займет многие годы.

    Ранее Лафонтен заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен был уговорить президента Соединенных Штатов Джо Байдена учесть интересы России еще перед началом спецоперации на Украине.

    Коментарии (11)
    26 июля 2023, 23:01
    В Госдепе признали отсутствие перспектив коллапса российской экономики

    Координатор санкционной политики Госдепа О’Брайен: США не предвидят коллапса экономики России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона не видит предпосылок для коллапса российской экономики, заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен.

    О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил, что в начале спецоперации российская экономика входила в десятку крупнейших в мире.

    «Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что темпы роста ВВП России в 2023 году ускорялись от месяца к месяцу, есть все основания полагать, что по итогам года рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Также российский лидер подчеркивал, что нелегитимные санкции, игнорирование принципа равенства стран и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон международной системе.

    Коментарии (3)
    26 июля 2023, 17:23
    Консульство: У Астаны нет оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США

    Генконсульство России заявило об отсутствии у Казахстана оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США

    Консульство: У Астаны нет оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское генконсульство в Алма-Ате ожидает, что сотрудник F.A.C.C.T. российский гражданин Никита Кислицин вернется в ближайшее время на родину.

    С момента задержания Кислицина в Казахстане прошло 36 дней, на все процедуры по УПК республики дается около 40-45 дней, сообщили в консульстве, передает «Sputnik Казахстан».

    Если другого решения не будет, то консульство надеется на положительный исход по возвращению россиянина домой. Отмечается, что конфиденциальной беседы у российских дипломатов с Кислициным не вышло, «на встрече присутствовали, как положено, сотрудники оперотдела ДУИС Алматы». Задержанный сообщил, что к нему в СИЗО относятся «лояльно».

    Также в генконсульстве указали, что США вменяет Кислицину в вину эпизод 2011 года. Согласно законам Казахстана, срок давности этого дела прошел. Согласно нормам УПК, выдача разыскиваемого США может произойти только в том случае, если по преступлению не истек срок давности.

    Ранее замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов заявлял, что экстрадиционный запрос России будет иметь приоритет перед американским в деле Кислицина.

    В Тверском суде Москвы указывали, что работник компании F.A.C.C.T. (преемник Group-IB) Никита Кислицин обвиняется по двум статьям, включая вымогательство.

    Коментарии (4)
    27 июля 2023, 14:39
    Херш заявил о решающей роли США в атаках на Крымский мост

    Журналист Херш: Вашингтон играл решающую роль в обеих атаках на Крымский мост

    Херш заявил о решающей роли США в атаках на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.

    Журналист в статье на платформе Substack сообщи, что в обеих атаках применялись американские технологии. По его словам, беспилотник был наполовину погружен в воду, как торпеда, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире единого марафона украинских телеканалов признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев.

    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим также провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

    Коментарии (6)
    27 июля 2023, 05:53
    В Британии посоветовали не ждать от наступления ВСУ «победы к сентябрю»

    Минобороны Британии: Лондон и Вашингтон участвовали в разработке плана наступления ВСУ

    В Британии посоветовали не ждать от наступления ВСУ «победы к сентябрю»
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Великобритания и США принимали участие в разработке плана украинского контрнаступления, которое, по оценке британской стороны, «оправдывает ожидания», заявил замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи.

    Хиппи в интервью британской газете Telegraph заявил, что «в целом» украинские военные выполняют план, разработанный американцами «и остальными» прошлой зимой, передает РИА «Новости».

    Киев, по оценке замминистра британского военного ведомства, проявляет «надлежащую осторожность» и не отправляет на поле боя большое число людей и поставляемое Западом вооружение.

    Хиппи подчеркнул, что ситуация на Украине – это «не голливудский фильм». «Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка и покажут череду военных кадров, а затем – в конце всего этого – победа к сентябрю», – сказал замглавы Минобороны Британии.

    Несмотря ни на что, подчеркнул он, Россия никогда не будет слабым противником.

    Между тем Белый дом фактически признал недовольство темпами украинского контрнаступления.

    Коментарии (4)
    26 июля 2023, 21:57
    В США повысили ключевую процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Федеральная резервная система США после июльского заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5%, сообщил регулятор.

    Сообщается, что комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%, для этого и было принято решение повысить целевой диапазон ставки до рекордных 5,25–5,50%, передает ТАСС.

    Не исключено повышения ставки и в дальнейшем, отметил регулятор. Тогда будет приниматься во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, экономические и финансовые условия.

    Коментарии (3)
    27 июля 2023, 11:54
    В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России

    Сенатор Долгов: США сами должны оказаться на скамье МУС после совершенных по всему миру преступлений

    В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России
    @ Mike Corder/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Вашингтон в очередной раз продемонстрировал свое двуличие, сотрудничая с МУС, юрисдикцию которого он не признает. Но США сами должны оказаться на скамье подсудимых за те преступления, которые совершили по всему миру, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден поручил передать в МУС информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

    «Сотрудничество США с Международным уголовным судом (МУС) против России демонстрирует все двуличие политики Вашингтона. Штаты не ратифицировали устав МУС и не признают его юрисдикции в отношении своих граждан, но пытаются с помощью этого органа влиять на другие страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Я думаю, что все это – пиар-акция, которая нацелена на оказание давления на другие страны. В первую очередь речь идет об африканских государствах. Кроме того, Вашингтон хочет психологически воздействовать на Россию», – отмечает собеседник.

    «Однако именно США должны оказаться на скамье подсудимых за те преступления, которые совершали по всему земному шару, начиная от Кореи и Вьетнама и заканчивая Афганистаном. Мы наблюдаем эрозию всей системы мирового правосудия», – акцентирует политик.

    «МУС – это максимально предвзятый орган, что и показало решение об аресте президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Этот суд – инструмент в руках американцев, послушно выполняющий их команды», – подчеркивает он.

    «Объявление Россией в розыск судьи МУС Томоко Аканэ, которая выдала этот ордер, является абсолютно правильной ответной мерой с нашей стороны. Нам необходимо и дальше защищать права собственных граждан, а также раскрывать глаза другим странам на пристрастный характер данного международного органа», – резюмировал Долгов.

    Ранее президент США Джо Байден поручил своей администрации передавать Международному уголовному суду информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

    Сами США не признают решений МУС в отношении собственных граждан. Кроме того, в стране с 2002 года действует «Акт о защите американских военнослужащих», который обязывает Вашингтон «защищать» свои должностные лица от уголовного преследования со стороны Международного уголовного суда любыми необходимыми средствами.

    Как сообщает The New York Times, приказ президента США носит непубличный характер. Также в Белом доме пока не объявляли, какие именно данные намерены предоставить суду.

    Данное решение было принято несмотря на противодействие со стороны Пентагона, который месяцами настаивал на том, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат. Однако усилия военного ведомства оказались тщетными.

    В свою очередь МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По какой статье УК РФ было возбуждено дело, в ведомстве не уточняют.

    Коментарии (3)
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