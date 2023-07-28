Путин процитировал Манделу, говоря о необходимости защиты суверенитета

Путин процитировал Манделу, говоря о необходимости защиты государственного суверенитета

Tекст: Алина Власенко

«Он сказал: «Не судите обо мне по моим успехам. Судите обо мне по тому, сколько раз я падал и поднимался снова», – процитировал Путин Манделу.



В этой связи российский лидер провел аналогию с государственным суверенитетом. По словам Путина, суверенитет не является состоянием, достигнутым единожды, за него надо постоянно бороться. Российский лидер подчеркнул, что суверенитет нужно непременно защищать и не отступать под внешним давлением, передает ТАСС.

Путин также назвал неприемлемым сохранение бывшими метрополиями в Африке монополии в сфере финансов, технологий и продовольствия.

Ранее Путин заявил, что Россия и африканские государства сообща выступают против односторонних санкций в отношении стран.