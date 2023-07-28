Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».9 комментариев
Путин: Россия и Африка не приемлют санкций в отношении стран с независимым курсом
Россия и африканские государства сообща выступают против односторонних санкций в отношении стран, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.
Путин подчеркнул, что Россия и страны Африки считают неприемлемым использование тематики климата, защиты прав человека и гендерной повестки в политических целях. Кроме того, Москва и Африканский континент выступают против односторонних санкций в отношении стран, которые проводят независимый курс, передает ТАСС.
Глава государства также подчеркнул, что стремление к независимости не означает самоизоляцию, а ведет к наращиванию связей с другими государствами. По словам Путина, стремление отстаивать подлинный суверенитет объединяет Россию и Африку.
Ранее Путин заявил, что Африка становится новым центром силы, и с этим придется считаться остальному миру.