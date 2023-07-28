Путин: Россия и Африка не приемлют санкций в отношении стран с независимым курсом

Tекст: Алина Власенко

Путин подчеркнул, что Россия и страны Африки считают неприемлемым использование тематики климата, защиты прав человека и гендерной повестки в политических целях. Кроме того, Москва и Африканский континент выступают против односторонних санкций в отношении стран, которые проводят независимый курс, передает ТАСС.



Глава государства также подчеркнул, что стремление к независимости не означает самоизоляцию, а ведет к наращиванию связей с другими государствами. По словам Путина, стремление отстаивать подлинный суверенитет объединяет Россию и Африку.

Ранее Путин заявил, что Африка становится новым центром силы, и с этим придется считаться остальному миру.