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Нефть подешевела после роста днем ранее
Мировые цены на нефть снизились после повышения, но пятую неделю подряд могут показать рост
Мировые цены на нефть в пятницу пошли на снижение после роста предыдущего дня, однако в итоге котировки могут увеличиться пятую неделю подряд.
Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.05 снижается на 0,55%, достигая 83,33 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,49%, до 79,7 доллара, передает РИА «Новости».
Накануне нефть дорожала, причем впервые с 19 апреля Brent (с поставкой в сентябре) поднималась выше 84 долларов за баррель, а WTI – выше 80 долларов. В конце недели котировки могут показать рост на 2,8% и 3,4% соответственно. Cуммарно за пять недель нефть может подорожать приблизительно на 13% и 15% соответственно.
«Последние экономические данные, в том числе ВВП США, говорят об устойчивости экономики, это предполагает гораздо более оптимистичные перспективы спроса на нефть», – приводит Bloomberg слова рыночного стратега IG Asia Pte Ип Цзюнь Жуна (Yeap Jun Rong).