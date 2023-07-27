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Глава «Автоваза» рассказал о планах по поставкам машин в Африку
Глава «Автоваза» Соколов рассказал о планах по поставкам машин в Африку
Североафриканские государства могут стать основными направлениями для экспорта российских автомобилей «Автоваз» в 2024 году, заявил президент компании Максим Соколов.
Передовыми странами в части потока экспортных российских автомобилей могут стать Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, Гана и отчасти Эфиопия, сказал Соколов ТАСС.
При этом компания не исключает интереса к российским машинам на юге Африки, подчеркнул он.
До этого Соколов сообщал, что «Автоваз» намерена возобновить сборку автомобилей Lada в Египте.