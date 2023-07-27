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АвтоВАЗ решил возобновить сборку Lada в Египте
Российская компания «АвтоВАЗ» намерена возобновить сборку автомобилей Lada в Египте, заявил глава компании Максим Соколов.
Он назвал возобновление и развитие совместного проекта по производству Lada в Египте основной задачей компании, передает ТАСС.
Соколов также выразил мнение, что Египет и находящийся в этой стране завод Al Amal могут стать транспортно-логистическим хабом для всего Африканского континента. Вместе с тем АвтоВАЗ рассматривает сотрудничество и с другими африканскими странами, в том числе с Алжиром.
Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, отметив особый характер отношений между странами и мощные общие проекты.