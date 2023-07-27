Не пожавшую руку россиянке украинскую саблистку Харлан сняли с ЧМ

Не пожавшую руку российской сопернице Смирновой украинскую саблистку Харлан сняли с ЧМ

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе 1/16 финала Харлан должна была встретиться с Илиевой, но украинская саблистка не вышла на соревновательную дорожку. Илиева прошла на следующий этап без схватки, ей предстоит сразиться с азербайджанкой Анной Баштой, передает ТАСС.

На 1/32 финала Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю.

После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.

По правилам Международной федерации фехтования (FIE), после схватки спортсмены должны отсалютовать друг другу и пожать руки.

При отказе хотя бы одного спортсмена исполнять правила поединок считается не завершенным. Наказанием может быть дисквалификация.

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов указывал, что ФФР добивается отмены результата поединка.