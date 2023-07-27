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Еврокомиссия: ЕС уважает решение стран Африки принимать участие в саммите с Россией
Евросоюз уважает решение африканских стран, принимающих участие в саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали.
По словам Масрали, выбор участвовать в саммите Россия – Африка – это решение, которое принадлежит властям каждой африканской страны, и ЕС, конечно, уважает суверенный выбор африканских партнеров, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры Франции, США и других западных стран оказывали беспрецедентное давление на государства Африки, чтобы воспрепятствовать их участию в саммите с Россией в Санкт-Петербурге.