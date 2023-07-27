Поздняков: Исинбаева два года не появлялась на заседаниях ОКР

Поздняков: Исинбаева два года не появлялась на заседаниях Олимпийского комитета России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Исинбаева дистанцировалась от Олимпийского комитета, в котором до сих пор является членом исполкома, на протяжении последних двух лет ее не видели на заседаниях, передает ТАСС.

Ранее Исинбаева в своих соцсетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для ее отстранения.

До этого в своем блоге Исинбаева написала о том, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, «являются номинальными».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что реакция на заявления Исинбаевой общественности понятна, но «не стоит забывать о ее заслугах перед страной».