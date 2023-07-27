Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.0 комментариев
Роскосмос предложил Африке поучаствовать в создании системы «Грифон»
Роскосмос предложил странам Африки поучаствовать в создании системы мониторинга «Грифон»
Роскосмос предложил африканским странам принять участие в создании системы глобального мониторинга Земли «Грифон», которая состоит из малых космических аппаратов, сообщили в госкорпорации на полях саммита Россия – Африка.
Согласно сообщению госкорпорации, «Роскосмос» может предложить Африканскому союзу и Африканскому космическому агентству принять участие в формировании системы глобального мониторинга Земли «Грифон». Она состоит из 136 космических аппаратов на базе платформы формата кубсат, передает ТАСС.
Ранее Россия предложила БРИКС создать модуль для орбитальной станции.