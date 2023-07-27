В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала

Командование «Юг»: В одном из портов Одесской области повреждено оборудование грузового терминала

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению командования, было повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов. Кроме того, зафиксирован взрыв в административном здании в порту, передает ТАСС.

При этом там не стали уточнять, об инфраструктуре какого именно порта идет речь.

Ранее в Одесской области поразили важный объект инфраструктуры.

Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.