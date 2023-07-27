Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.0 комментариев
В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала
Командование «Юг»: В одном из портов Одесской области повреждено оборудование грузового терминала
Производственное оборудование повреждено в одном из портов Одесской области на юге Украины, сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.
Согласно сообщению командования, было повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов. Кроме того, зафиксирован взрыв в административном здании в порту, передает ТАСС.
При этом там не стали уточнять, об инфраструктуре какого именно порта идет речь.
Ранее в Одесской области поразили важный объект инфраструктуры.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.