Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.0 комментариев
SpaceX за минуту до старта отменила запуск Falcon Heavy
SpaceX за минуту до старта отменила запуск ракеты Falcon Heavy
Компания SpaceX сообщила об отмене запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским спутником Jupiter 3 за минуту до старта.
Как отмечается в сообщении компании, сейчас команды готовятся к попытке запуска 27 июля, передает RT.
Ранее ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через три минуты после запуска. Предполагалось, что ракета-носитель Super Heavy доставит Starship на околоземную орбиту, и обе части конструкции приводнятся в Мексиканском заливе и Тихом океане соответственно.