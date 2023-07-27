Россия начала переговоры с Африкой о расчетах в рублях

Министр Шульгинов: Россия обсуждает с Африкой расчеты в рублях за поставку энергоресурсов

Tекст: Ольга Никитина

Шульгинов в интервью ТАСС сказал, что этот вопрос обсуждается с каждой страной отдельно. Россия, подчеркнул он, в целом стремится создавать расчетно-платежные системы, которые позволяют со всеми странами уходить от «токсичных валют».

Торговля в нацвалютах, подчеркнул глава Минэнерго, является общей политикой России и африканских стран.

В апреле вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия перейдет на национальные валюты при расчетах за газ и нефть, сейчас популярны юань и рубль, а далее страна планирует вовсе отказаться от евро и доллара.

Так, президент Владимир Путин отмечал, что уже более 80% коммерческих сделок между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях.