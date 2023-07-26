Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.14 комментариев
Владельцы Maag заявили, что не будут сокращать количество магазинов в России
Сеть магазинов одежды Maag заявила, что планирует продолжить работу в России и не будет сокращать количество магазинов, сообщили в компании.
Также никто не планирует отказываться от реализации своих планов в стране, инициатив по сокращению магазинов в России нет, передает ТАСС.
Результаты первых месяцев работ соответствуют ожиданиям менеджеров, но продажи растут, новые коллекции продолжают поступать, добавили в компании.
Ранее сообщалось, что магазины Maag на месте ушедшей Zara открылись в апреле.